Wypadanie włosów jest wołaniem organizmu o pomoc. To mało znany objaw groźnej i częstej choroby

Wypadanie włosów może być spowodowane różnymi czynnikami, w tym genetyką, stresem, nieprawidłową dietą lub chorobami skóry głowy. Naturalne jest to, że codziennie tracimy pewną ilość włosów, jednak nadmierne ich wypadanie powinno być dla nas sygnałem alarmowym, ponieważ może świadczyć o groźnej chorobie, między innymi cukrzycy. Gdy zaobserwujecie u siebie też inne, niepokojące objawy – koniecznie udajcie się do lekarza i sprawdźcie, co jest tego przyczyną.

Nadmierne wypadanie włosów jako objaw cukrzycy

Cukrzyca może powodować szereg objawów i problemów zdrowotnych, w tym utratę włosów. Na początku możemy zupełnie nie łączyć jednak tego objawu z tą właśnie chorobą. Cukrzyca, która jest niekontrolowana lub nieleczona, skutkuje zbyt wysokim poziomem cukru we krwi u danej osoby. Taki stan może prowadzić do uszkodzenia różnych tkanek, narządów i naczyń krwionośnych w organizmie. Uszkodzenie naczyń krwionośnych może ograniczyć przepływ krwi, skutkując niedoborem tlenu i składników odżywczych w niektórych komórkach, a to z kolei wpływa negatywnie na cykl wzrostu mieszka włosowego i prowadzi do utraty włosów.

Nadmierne wypadanie włosów może być jednym z wielu objawów cukrzycy, ale nie jest to typowa pierwsza oznaka tej choroby. Zwiększona utrata włosów może pojawić się na wiele lat przed rozpoznaniem choroby. Dobre kontrolowanie poziomu cukru we krwi może jednak pomóc zatrzymać utratę włosów z tego powodu. Pamiętajcie, nie zawsze wypadanie włosów musi świadczyć o cukrzycy, jednak w takiej sytuacji warto zbadać się również pod kątem tej choroby. W przypadku ciągłego i nadmiernego wypadania włosów należy skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć poważniejsze problemy zdrowotne lub ewentualnie wdrożyć odpowiednie leczenie.

Jakie są inne objawy cukrzycy?

Na cukrzycę w naszym kraju choruje ponad 2,5 miliona Polaków i należy ona do grupy chorób cywilizacyjnych. Może się rozwijać przez dłuższy czas bez manifestowania charakterystycznych objawów, dlatego ważne jest regularne badanie poziomu glikemii w ramach badań profilaktycznych. Do symptomów, które powinny zwrócić naszą uwagę i skłonić do wizyty u specjalisty należy między innymi:



wzmożone pragnienie (polidypsja),

uczucie suchości w ustach,

nieprzyjemny zapach acetonu z ust,

zwiększone oddawanie moczu,

suchość skóry,

spadek masy ciała,

zaburzenia widzenia,

problemy z koncentracją,

ciągłe zmęczenie i uczucie senności,

trudność w gojeniu się ran,

nawracające infekcje i zakażenia grzybicze jamy ustnej.

Sprawdźcie, jakie są inne subtelne oznaki cukrzycy, które wiele osób lekceważy. Żeby móc prawidłowo leczyć cukrzycę niezbędna jest wcześniejsza diagnoza. Pamiętajcie, że nieleczona cukrzyca wykańcza organizm.

