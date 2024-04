Na skórze można zauważyć objawy groźnego nowotworu. Liczba zachorowań rośnie lawinowo

Z pozoru niegroźne symptomy mogą świadczyć o bardzo poważnej chorobie. Jest tak między innymi w przypadku niepokojących objawów skórnych – mogę być one sygnałem alarmowym, że w naszym organizmie dzieje się coś niedobrego, a w skrajnych przypadkach świadczyć nawet o chorobie nowotworowej. Jest to jeden z objawów raka trzustki, czyli jednego z najbardziej śmiertelnych nowotworów. Pięcioletnia przeżywalność po diagnozie wynosi jedynie 9 procent. Tym bardziej istotne jest, by być przeczulonym na każdy, nawet najdrobniejszy symptom, jaki daje ta choroba. Z uwagi na niespecyficzne objawy jest on jednak najczęściej diagnozowany już w zaawansowanym stadium.

Objawy skórne przy nowotworze trzustki

Jednym z nietypowych objawów raka trzustki są te, które widać na skórze. Może wtedy pojawić się swędzenie ciała. Przewlekły świąd, który utrzymuje się przez kilka tygodni, może być jedną z wczesnych oznak nowotworów narządów wewnętrznych, w tym właśnie trzustki. Kolejnym objawem skórnym jest charakterystyczne zażółcenie (towarzyszy temu też zażółcenie białkówek). Jest to wynikiem gromadzenia się bilirubiny, czyli składnika żółci, który wytwarza wątroba. Przyczyną żółtaczki może być niedrożność przewodu żółciowego wspólnego, która jest spowodowana istnieniem guza (w tej sytuacji najprawdopodobniej jest on zlokalizowany w głowie trzustki). Dochodzi również do gromadzenia się żółci w pęcherzyku żółciowym, co z kolei może powodować jego powiększenie.

Jakie są inne objawy raka trzustki?

Szalenie ważne jest, by nie bagatelizować powyższych objawów i połączyć je z innymi symptomami mogącymi świadczyć o tym nowotworze. Zależą one od tego, gdzie umiejscowiony jest guz, a także jego wielkości, inwazyjności oraz stopnia naciekania sąsiednich narządów. Często zdarza się, że początkowe objawy nowotworu trzustki są mylone z innymi, nienowotworowymi chorobami tego narządu. U pacjenta może pojawić się utrata apetytu, spadek masy ciała, dyskomfort w jamie brzusznej. Mogą wystąpić także takie objawy jak biegunka.

W miarę postępu choroby pojawiają się wspomniane wcześniej zażółcenia białkówek (i towarzyszące mu zażółcenie skóry), a także ostre i tępe bóle trzustki, które objawiają się bólami brzucha. Chory może odczuwać także ból pleców – promieniowanie od okolicy pępka ku tyłowi do kręgosłupa (obustronnie). Jedną z oznak tego nowotworu jest także cukrzyca lub nieprawidłowa tolerancja glukozy. W zaawansowanym stadium raka może wystąpić także krwawienie z przewodu pokarmowego, wodobrzusze, a także niedrożność dwunastnicy. Objawy raka trzustki można też zauważyć w toalecie poprzez biegunki tłuszczowe i ciemny kolor moczu.

Wzrasta liczba zachorowań na raka trzustki

Niezwykle istotna jest uważna obserwacja swojego organizmu – jeśli cokolwiek was niepokoi, natychmiast zgłoście się do lekarza. Rozpoznania tej choroby dokonuje się na podstawie wywiadu lekarskiego, badań laboratoryjnych, a także badań obrazowych (USG, tomografia komputerowa, badanie endoskopowe, biopsja cienkoigłowa, rezonans magnetyczny). Pamiętajcie, że im szybciej zostanie postawiona diagnoza – tym większe szanse ma pacjent, ponieważ zwiększają się rokowania i czas przeżycia.

Rak trzustki jest nowotworem złośliwym o wzrastającej częstości występowania – systematyczna analiza przeprowadzona w ramach Globalnego Badania Obciążenia Chorób z 2017 roku wykazała, że liczba przypadków zachorowań i zgonów na raka trzustki u obu płci wzrosła 2,3-krotnie w porównaniu z 1990 rokiem. Przewiduje się, że nowotwór trzustki do 2030 roku stanie się drugą najczęstszą przyczyną śmiertelności związanej z rakiem. Koniecznie sprawdźcie, jakie nawyki zwiększają ryzyko zachorowania na raka trzustki i wystrzegajcie się ich.

