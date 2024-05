Ciągłe zmęczenie może być nieoczywistym objawem poważnej choroby, która rozwija się przez lata

Silne zmęczenie często bywa przez nas lekceważone, traktowane jako skutek stresu lub braku snu. Chroniczne zmęczenie może jednak być objawem poważnych chorób, takich jak niedoczynność tarczycy, anemia, cukrzyca, czy nawet depresja. To jednak nie wszystko, ponieważ w ten sposób może manifestować się również chora wątroba. Nie można więc bagatelizować tego stanu, jeśli utrzymuje się on przez dłuższy czas i warto skonsultować się z lekarzem.

Silne zmęczenie jako objaw chorej wątroby

Sygnałem, że wątroba, czyli jeden z kluczowych narządów, nie pracuje prawidłowo, jest silne zmęczenie. Jest to nieoczywisty objaw, który zazwyczaj niestety nie skłania nas do wizyty u lekarza. Wirusowe zapalenie wątroby typu C przez lata potrafi nie dawać żadnych specyficznych objawów. Jest to choroba zakaźna wywołana przez wirusa grypy typu C (atakuje on głównie wątrobę).

U większości osób takie zapalenie wątroby typu C przebiega bezobjawowo. Zdarza się jednak, że symptomem, który towarzyszy pacjentom jest silne zmęczenie bez wyraźnej przyczyny. Dodatkowo pojawia się także pogorszenie nastroju oraz samopoczucia. W ostrym przebiegu zapalenia wątroby również jedynie 20-30 procent zakażonych odczuwa objawy. Mogą pojawić się wtedy także bóle brzucha, stan podgorączkowy, utrata apetytu. Do samoistnego wyleczenia wirusa dochodzi rzadko. Badaniem diagnostycznym, które wykonuje się przy podejrzeniu HCV, jest oznaczenie przeciwciał anty HCV. Pamiętajcie, że nieleczone zapalenie wątroby jest związane z ryzykiem wystąpienia powikłań – może dojść do marskości wątroby. Tę chorobę z kolei przyspieszają takie czynniki jak palenie papierosów, spożywanie alkoholu czy otyłość. U takich osób zwiększa się również ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. Warto jednak pamiętać, że przewlekłe zmęczenie może mieć też inne przyczyny.

Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C?

Do zakażenia WZW typu C może dojść w trakcie częstej hospitalizacji, zabiegu przetaczania zakażonej krwi lub przeszczepu narządów. Ryzyko zwiększa się również w sytuacji, gdy pacjent jest poddawany dializom lub innym zabiegom medycznym. Narażeni na to są również pracownicy opieki zdrowotnej, czyli pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze. Do zakażenia może dojść jednak też w trakcie korzystania z zabiegów kosmetycznych lub studiów tatuażu, a także przyjmowania dożylnie narkotyków.

Żeby zredukować ryzyko zakażenia wirusem HCV, warto podejmować działania profilaktyczne, takie jak między innymi używanie własnych przyrządów higienicznych (szczoteczka do zębów, maszynka do golenia). Jeśli zostaną one zanieczyszczone krwią – bardzo łatwo może dojść do przeniesienia wirusa. Żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia zalecane jest również utrzymywanie kontaktów seksualnych ze stałym partnerem.

