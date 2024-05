Te 2 objawy mogą wskazywać, że twój cholesterol jest za wysoki. Łatwo je zlekceważyć

Wysoki poziom cholesterolu we krwi może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca i układu krążenia. Trzeba również pamiętać o tym, że to właśnie zbyt wysoki cholesterol stanowi jedną z głównych przyczyn przedwczesnej śmierci. Regularne badania są istotne, by monitorować jego poziom. Czasami naszą czujność powinny wzbudzić też objawy, które mogą świadczyć o tym schorzeniu. Niektóre z nich łatwo jednak zbagatelizować, myląc z innymi chorobami.

Ból nóg i ogólne osłabienie jako objaw zbyt wysokiego poziomu cholesterolu

To, czy cholesterol jest zbyt wysoki, pozwala ocenić badanie krwi. Organizm czasami jednak sam daje znać, że dzieje się coś niedobrego. Wysyła wtedy sygnały, jednym z nich może być przewlekłe zmęczenie. Często jednak lekceważymy ten objaw, myląc go na przykład z przepracowaniem. Jest to jednak oznaka, która zdecydowanie powinna skłonić nas do wizyty u lekarza.

Kolejnym symptomem, który może świadczyć o nieprawidłowym poziomie cholesterolu, jest ból nóg. Jest to bardzo popularna przypadłość, która zazwyczaj kojarzy nam się z przemęczeniem lub zbyt dużą aktywnością fizyczną. Czasami jednak jest to objaw choroby i może świadczyć o tym, że nasz cholesterol jest zbyt wysoki. Wynika to z faktu, że nadmiar cholesterolu zakłóca przepływ krwi w kończynach dolnych. Dodatkowo mogą one przybierać bladą lub siną barwę, ponieważ wysoki poziom cholesterolu prowadzi do powstawania złogów w tętnicach, a to z kolei sprawia, że z czasem zmniejsza się światło przepływu krwi.

Jakie jeszcze oznaki daje za wysoki cholesterol?

Innym objawem zbyt wysokiego cholesterolu jest między innymi problem z koncentracją i pamięcią. Pojawiają się także żółte zgrubienia na ciele (pod piersiami, w zgięciach łokcia, na powiekach, a także w innych miejscach). Mogą wystąpić także guzki na ścięgnach nadgarstków lub ścięgnie Achillesa. Co więcej – niektóre objawy „widać” w oczach – pojawia się tzw. obwódka starcza oka, czyli jasnoszary lub białawy łuk lub otoczka wokół tęczówki. Może pojawić się też pogorszenie widzenia, plamy lub mroczki przed oczami.

Szczególnie ostrożne powinny być osoby, u których występują czynniki sprzyjające takiemu podwyższonemu poziomowi cholesterolu. Jest to między innymi niski poziom aktywności fizycznej, nieodpowiednia dieta z dużą ilością tłustego jedzenia, ale także choroby wątroby, palenie papierosów czy spożywanie alkoholu. Większe prawdopodobieństwo zachorowania mają także osoby powyżej 30. roku życia oraz te z nadwagą i otyłością. Sprawdźcie, jakie jeszcze są czynniki ryzyka wysokiego cholesterolu.

