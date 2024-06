Dwulatka zjadła owoc i wylądowała na SOR-ze. Uwaga na „fałszywe” porzeczki

Dwulatka podczas wizyty u dziadków zjadła owoc z krzaczka rosnącego w przydomowym ogródku. „Oglądałam kwiatki, Inga stała obok. Nagle patrzę, a ona coś mieli w buzi. Pytam, co zjadała, a ona mi pokazuje krzaczek z owocami” – wspomina mama dziewczynki w rozmowie z Radiem Zet. Kobieta zrobiła zdjęcie rośliny i znalazła jej nazwę w internecie. Okazało się, że chodzi o wiciokrzew. Wydaje on owoce, które do złudzenia przypominają porzeczki. Kuszą pięknym wyglądem, ale zawierają silną toksynę.

„Fałszywe porzeczki” śmiertelną trucizną

Owoce wiciokrzewu zawierają ksylosteinę. To silna trucizna. Drażni układ pokarmowy. Zaburza pracę serca i uszkadza mózg. Spożycie nawet niewielkiej ilości substancji może doprowadzić do silnego zatrucia i skończyć się tragicznie. Jego objawem są nie tylko dolegliwości gastryczne (wymioty, biegunka), ale również arytmia i zaburzenia oddychania.

Po 25 minutach dojechaliśmy na SOR. Tam kolejka, ale zerwałam kawałek tej rośliny i od wejścia machałam gałązką. Toksykolog potwierdził, że to wiciokrzew. Szybko podali jej węgiel (od tamtej pory pamiętam, żeby zawsze wozić ze sobą węgiel!). Narkoza, płukanie żołądka, dwa dni na obserwacji. Na szczęście sprawnie doszła do siebie, ale zmroziły mnie słowa lekarza: Dobrze, że przyjechaliście tak szybko, bo płukanie żołądka ma sens do dwóch godzin. Potem już się nie podejmuje – relacjonuje mama Ingi.

Dziewczynka miała sporo szczęścia. Jej historia powinna służyć za przestrogę. Nie należy spożywać owoców, których nie znamy. Trzeba też bacznie pilnować dzieci. Nawet chwila nieuwagi może mieć bardzo poważne, niekiedy wręcz tragiczne konsekwencje.

Jak reagować w przypadku zatrucia?

Ważne jest to, by jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub ratownictwem medycznym. Nie należy na własną rękę prowokować wymiotów. Warto pamiętać, że na ciężki przebieg zatrucia są narażone zwłaszcza osoby starsze oraz małe dzieci. Duże niebezpieczeństwo grozi też pacjentom z niedoborami odporności i przewlekłymi chorobami.

