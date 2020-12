W tym roku wypróbuj w święta babeczki piernikowe. Przepis nie jest trudny

Babeczki piernikowe, na które przepis prezentujemy poniżej, będą smakować najlepiej, jeśli przyrządzisz je ze składników w temperaturze pokojowej. Co ciekawe, najlepiej upiec je w dniu zjedzenia, a nie na długo przed nim, jak to często bywa w przypadku pierniczków i piernika. Ich przygotowanie zajmie ci około 15 minut, plus samo pieczenie – około 20-25 minut. Autorką przepisu na piernikowe babeczki jest blogerka Lucy Parissi.

Przepis na piernikowe babeczki

Składniki na babeczki:

165 g mąki pszennej

165 g brązowego cukru

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

1 łyżeczka mielonego imbiru

1 łyżeczka mielonego cynamonu

1/4 łyżeczki mielonych goździków

1/4 łyżeczki soli

skórka pomarańczy

100 g miękkiego masła

2 średniej wielkości jajka

100 ml mleka

1 łyżka melasy lub syropu złocistego

Składniki na lukier:

250 g pełnotłustego mascarpone

150 g cukru pudru

2 łyżki melasy lub złocistego syropu

śmietana tortowa 48%

3 łyżki kremu ciasteczkowego (opcjonalnie)

odrobina ciepłej wody (jeśli będzie potrzebna)

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do temperatury 180℃ (w funkcji góra-dół). Do dużej miski wsyp mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, przyprawy i sól. Dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj zmiękczone masło, jajka, mleko, melasę i skórkę pomarańczową. Rozpocznij mieszanie w mikserze na niskich obrotach, by stopniowo zwiększać prędkość do czasu, aż ciasto stanie się gładkie.

Podziel ciasto na 12 dużych lub 16 mniejszych foremek na babeczki i zapiekaj przez około 20-25 minut aż babeczki wyrosną na puszyste i sprężyste w dotyku. Zanim położysz na nie lukier, poczekaj aż ostygną.

Umieść wszystkie składniki na lukier w misce i mieszaj na niskich obrotach miksera aż się połączą, a następnie na większych, do czasu wytworzenia się gęstego lukru. Sam lukier wyciskaj przez rękaw z dużą końcówką w kształcie gwiazdy. Nałóż go na babeczki, które możesz też ozdobić jeszcze posypką czy brokatem spożywczym lub mini ciasteczkowym ludzikiem.

