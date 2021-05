Metoda BLW, czyli niemowlę samo decyduje ile je. Czy to dobrze?

BLW to metoda rozszerzania diety niemowlaka, która cieszy się dużą popularnością. Polega na pominięciu etapu podawania papek i proponowaniu maluchowi pokarmów, które może sam gryźć.

Co to jest BLW?

BLW to skrót od „Baby Led Weaning”, a po polsku „Bobas Lubi Wybór”. Jest to metoda rozszerzania diety niemowlęcia, która polega na tym, że rodzice podają maluchowi różnorodne pokarmy, a dziecko samo decyduje, co zje i w jakiej ilości.

Zgodnie z zaleceniami WHO rozszerzanie diety powinno się rozpocząć po ukończeniu przez dziecko 6. miesiąca życia. Posiłki zaczynamy wprowadzać powoli, co kilka dni dodając nowy produkt. Najczęściej zaczyna się od marchwi, później dodaje dynię i inne warzywa. Dopiero po wprowadzeniu warzyw zaczynamy podawać owoce, by dziecko nie przyzwyczaiło się słodkich smaków.

Zalety rozszerzania diety

Wśród zwolenników tej metody BLW doceniane jest przede wszystkim za to, że pozwala maluchowi od początku uczyć się jedzenia pokarmów w takiej konsystencji, w jakiej jedzą je osoby dorosłe. Dzięki temu ułatwia przejść na pokarmy stałe i uczy dziecko samodzielnego jedzenia.

BLW docenia się również za pozytywny wpływ na motorykę małą i na szybszą naukę gryzienia i żucia, co pozytywnie wpływa na zęby.

Wady BLW

BLW ma kilka wad. Podstawową z nich jest... bałagan. Gdy dziecko uczy się jeść, wiele posiłków ląduje na stoliku, na ubraniach, wreszcie na podłodze. To sprawia, że każdy posiłek wiąże się ze sprzątaniem oraz nierzadko ze zmienianiem dziecku ubrania. Jeśli jednak dziecko dobrze sobie radzi z gryzieniem podawanych produktów, to rodzic powinien zadecydować, czy jest w stanie pogodzić się z koniecznością nieustannego sprzątania.

Inną kwestią jest dojrzałość dziecka do samodzielnego jedzenia. Wielu rodziców obawia się metody BLW, bojąc się, że maluch nie poradzi sobie z żuciem i połykaniem. Wizja krztuszącego się dziecka może znacząco zniechęcić opiekunów do rozszerzania diety w ten sposób. Warto jednak podkreślić, że ryzyko zakrztuszenia można zminimalizować, jeśli będziemy pamiętać o kilku zasadach.

Zasady karmienia

Dziecko samo decyduje co je i ile – to ważne, by rodzice w żaden sposób nie wywierali na malucha presji i nie wmuszali w niego jedzenia. Może to spowodować niechęć do samodzielnego jedzenia posiłków Dziecko je po posiłku – może to się wydawać absurdalne, ale gdy zrozumiemy w czym rzecz, zrozumiemy, że to całkiem sensowna zasada. Podstawowym pokarmem malucha jest mleko mamy lub mleko modyfikowane. BLW nie zastąpi mu mleka, jest jedynie metodą wprowadzania stałych posiłków, które uatrakcyjnią dietę niemowlęcia. Najlepiej jest próbować podawać maluszkowi nowe posiłku, gdy jest wyspany i najedzony, wtedy będzie chętniej jadł Rodzic nie spuszcza dziecka z oka – mimo że dziecko je samodzielnie, rodzic powinien cały czas czuwać nad maluszkiem i sprawdzać, jak sobie radzi z gryzieniem Dziecko powinno mieć stałe miejsce do jedzenia – najlepiej, gdy maluch ma własne krzesełko do karmienia i tylko w nim zjada posiłki. To ułatwia karmienie (dziecko wie, że gdy wkłada się je w krzesełko, przyszła pora posiłku) i... sprzątanie. Chodzący maluch nie roznosi jedzenia po domu Dziecko je razem z wami – maluchy lubią naśladować dorosłych, dlatego chętnie będą jadły, jeśli zobaczą, że rodzice też to robią

Co podawać metodą BLW?

Jeśli nie chcemy bać się przy każdym posiłku, że maluch sobie z nim nie poradzi, podawajmy mu:

miękkie warzywa, np. różyczkę brokuła, kalafiora, gotowaną marchew, batata, dynię

surowe warzywa, np. ogórka

owoce: jabłko, banana, brzoskwinię, gruszkę

pancekasy: jaglane, pszenne, z owocami lub domowymi powidłami

placki: nie tylko z owocami, ale również warzywne, np. szpinakowe, z soczewicą, dynią

domowe ciasteczka jaglane czy owsiane, które dziecko łatwo chwyci w rączkę

Bardzo ważne jest, by warzywa i owoce kroić w słupki, co ułatwi dziecku chwytanie i nie sprawi, że maluch włoży je w całości do buzi. W paseczki można też kroić chleb, posmarować go pastą warzywną, jajkiem, twarożkiem i w tej formie podawać maluchowi do zjedzenia.

