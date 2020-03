Jesteś na diecie ketogenicznej? Możesz doświadczyć objawów grypopodobnych

Dieta ketogeniczna może być przyczyną wystąpienia objawów grypopodobnych w ciągu pierwszych kilku tygodni diety. Podają to autorzy nowego badania opublikowanego we Frontiers in Nutrition. Objawy nasilają się w ciągu pierwszych 7 dni i słabną po czterech tygodniach, a o ich nasileniu piszą w mediach społecznościowych osoby będące na tej diecie. Te opisy ujawniają typowe, ale jeszcze nieznane objawy, takie jak zmęczenie, nudności, zawroty głowy, obniżenie energii, omdlenia i zmiany rytmu serca.

Dowody na występowanie działań niepożądanych

– Doświadczenia wielu ludzi potwierdzają dowody na występowanie działań niepożądanych po rozpoczęciu diety ketogenicznej – mówi dr Emmanuelle Bostock z University of Tasmania w Australii. Dodaje, że ludzie opisują je w internecie.

Skuteczność diety ketogenicznej ustalono jedynie w przypadku trudnej do leczenia padaczki, ale mimo to dieta ketogeniczna jest często stosowana na własną rękę w celu zmniejszenia masy ciała, poprawy funkcji poznawczych i pamięci, stanu zdrowia w cukrzycy typu II lub raku. Często opisywanym efektem ubocznym tej diety jest tak zwana „grypa ketogeniczna”, czyli grupa przejściowych objawów pojawiających się w ciągu pierwszych kilku tygodni diety. Aby lepiej zrozumieć, jak ewoluują te objawy, Bostock i jej współpracownicy przejrzeli 43 fora internetowe dotyczące „grypy ketogenicznej” i zebrali spis osobistych doświadczeń 101 osób opisujących objawy, nasilenie i przebieg.

Media społecznościowe kluczem w diagnostyce?

– Skoncentrowaliśmy się na mediach społecznościowych ze względu na ich szerokie zastosowanie do dyskusji na tematy zdrowotne, co sprawia, że ​​praktyczne jest wykorzystanie doświadczenia osób, które próbowały danej metody leczenia – wyjaśnia Bostock. – W niniejszym badaniu odpowiedzialnie i z szacunkiem korzystaliśmy z postów na forum publicznym i analizowaliśmy ich treść, aby uzyskać nowe informacje na temat skutków ubocznych diety ketogenicznej.

Zgodnie z wcześniejszymi badaniami Bostock i jej koledzy znaleźli doniesienia o bólu głowy, problemach z koncentracją i dyskomforcie żołądkowo-jelitowym po rozpoczęciu diety ketogenicznej. Ponadto opisują dalsze typowe objawy, takie jak grypa, zmęczenie, nudności, zawroty głowy, zmniejszony poziom energii, uczucie omdlenia i zmiany rytmu serca. Ludzie często doświadczali więcej niż jednego objawu o różnym stopniu nasilenia.

Ale są też dobre wieści dla osób doświadczających takiej „grypy ketogenicznej”. Wyniki tego badania podkreślają fakt nagłego początku objawów, które osiągają szczyt w pierwszym tygodniu i zmniejszają się po czterech tygodniach. Po pojawieniu się objawów większość ustąpiła w ciągu niewiele ponad dwóch tygodni. Rozmowy użytkowników forum były pomocne, ponieważ dzielili się środkami zaradczymi z innymi, takimi jak utrzymywanie nawodnienia i korygowanie zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Wyniki tego badania ograniczały się do rozmów na forach internetowych, a zatem brakuje jakichkolwiek dowodów na potwierdzenie, że poziomy ketonów zostały podniesione. Podobnie doświadczenia użytkowników forum internetowego mogą nie być reprezentatywne w przypadku większej liczby osób na diecie ketogenicznej, choć mogą stanowić podpowiedź względem podejmowania środków zaradczych.

„Podsumowując, takie raporty mogą skupić się na chorobie lub skutkach ubocznych i mogą uzupełniać obserwacje kliniczne i badania oparte na kwestionariuszu” - mówi Bostock. „Widzimy potencjał tego rodzaju badań w ciągłym informowaniu o wszystkich aspektach opieki zdrowotnej”.