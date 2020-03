Nowe badanie łączy nadwagę w średnim i późniejszym wieku z większym ryzykiem zaawansowanego raka prostaty. Dr Jeanine Genkinger, epidemiolog z Columbia University Mailman School of Public Health oraz współpracownicy opublikowali badanie w Annals of Oncology, czasopiśmie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej i Japońskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej.

Nadwaga może zwiększać ryzyko zaawansowanego raka prostaty

Już wcześniej inni naukowcy wykazali czynniki przyczyniające się do zaawansowanego raka prostaty, jednak nie analizowano do tej pory wagi we wczesnej dorosłości, zmiany masy ciała w wieku dorosłym i obwodu talii, szczególnie w przypadku zaawansowanego stadium tego nowotworu.

Korzystając z danych z 15 dużych badań połączonych razem, Genkinger zbadał związek między tkanką tłuszczową, wzrostem i ryzykiem raka prostaty u 830 772 mężczyzn, z których u 51 734 zdiagnozowano raka prostaty. W jej badaniu przyjęto podejście oparte na cyklu życia, badając dane ankietowe zebrane w ciągu życia respondentów, aby ustalić, czy i w jakim wieku nadmiar tkanki tłuszczowej zwiększa ryzyko zaawansowanego raka prostaty. Naukowcy odkryli, że BMI powyżej zdrowej masy ciała w średnim i późnym wieku dorosłym – mediana wieku od 50 do 64 lat – było związane z największym ryzykiem rozwoju zaawansowanego raka prostaty. „Zdrową” wagę definiuje się jako BMI między 21 a 25 kg / m2.

Odkryli również, że większy obwód talii był związany ze zwiększonym ryzykiem zaawansowanego raka prostaty i śmierci. Chociaż inne badania wiążą wyższy BMI ze zwiększonym rakiem prostaty, jest to pierwsze badanie, w którym stwierdzono pozytywny związek z obwodem talii.

Wyniki badań pokazują, że ryzyko zaawansowanego raka prostaty można zmniejszyć, utrzymując zdrową wagę, co jest zgodne z wytycznymi American Cancer Society i World Cancer Research Fund.

Czytaj także:

