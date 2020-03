Nieżyt żołądka – domowe sposoby leczenia

Nieżyt żołądka, to nic innego jak popularna grypa żołądkowa. Jest powszechna i powoduje uciążliwe objawy, które utrudniają normalne funkcjonowanie. Występuje ona w postaci ostrej lub przewlekłej. Najczęściej wywołuje ją niewłaściwa dieta lub nadmierne spożycie alkoholu. Choć przyczyn nieżytu żołądka może być więcej, domowe metody leczenia pozostają takie same. Warto je poznać i wiedzieć co robić, kiedy dopadnie nas infekcja. Poza wizytą u lekarza można złagodzić objawy nieżytu żołądka w domu.

Przyczyny nieżytu żołądka

Zapalenie błony śluzowej żołądka to reakcja obronna organizmu na infekcję. Najczęściej wywołuje ją Helicobacter Pylori – bakteria odpowiedzialna za choroby układu pokarmowego. Powszechnie spotykane są także inne przyczyny nieżytu żołądka. Zalicza się do nich zatrucia pokarmowe spowodowane zjedzeniem nieświeżego jedzenia, nadużywanie leków przeciwzapalnych oraz zbyt duża ilość alkoholu i odwodnienie organizmu. We wszystkich przypadkach nieżyt żołądka daje podobne objawy, które łatwo rozpoznać.

Objawy grypy żołądkowej

nudności – to podstawowy objaw zapalenia błony śluzowej żołądka;



wymioty – skutek długotrwałych nudności organizmu;



zgaga – charakterystyczne pieczenie przełyku, które informuje o infekcji;



bóle w nadbrzuszu – o różnym stopniu nasilenia;



wzdęcia i odbijanie przy posiłkach;



zaburzenia apetytu.



Uwaga: grypa żołądkowa może nie wykazywać objawów, szczególnie w pierwszym stadium choroby.

Sposoby leczenia nieżytu żołądka

Jeśli przy infekcji żołądka występuje krwawienie z przewodu pokarmowego, niezwłocznie należy udać się do lekarza. JW przpadku gdy objawy są umiarkowane, możemy podjąć leczenie w domu. Jakie metody są najskuteczniejsze?

Zioła – to podstawowa metoda w leczeniu nieżytu żołądka w domu. Najczęściej oznacza picie ciepłych naparów, które łagodzą objawy choroby. Jakie należy spożywać? Przede wszystkim napar z rumianku, nagietka i lawendy. Mają działanie przeciwzapalne i przeciwskurczowe. Szybko przynoszą ulgę i koją błonę śluzową żołądka. Do picia poleca się także napar z liści mięty pieprzowej (przeciwbólowy) oraz bzu czarnego (przeciwgorączkowy).



– to podstawowa metoda w leczeniu nieżytu żołądka w domu. Najczęściej oznacza picie ciepłych naparów, które łagodzą objawy choroby. Jakie należy spożywać? Przede wszystkim napar z rumianku, nagietka i lawendy. Mają działanie przeciwzapalne i przeciwskurczowe. Szybko przynoszą ulgę i koją błonę śluzową żołądka. Do picia poleca się także napar z liści mięty pieprzowej (przeciwbólowy) oraz bzu czarnego (przeciwgorączkowy). Częste przyjmowanie płynów – połączone z wypoczynkiem w łóżku przywraca organizmowi siłę do walki z infekcją. Do picia najlepsze są ziołowe napary i woda. Należy wykluczyć mleko i napoje gazowane, ponieważ mogą nasilić objawy choroby.



– połączone z wypoczynkiem w łóżku przywraca organizmowi siłę do walki z infekcją. Do picia najlepsze są ziołowe napary i woda. Należy wykluczyć mleko i napoje gazowane, ponieważ mogą nasilić objawy choroby. Lekkostrawna dieta – niedozwolone są potrawy z dużą ilością tłuszczu zwierzęcego. Zaleca się podawanie rozdrobnionych warzyw i soków owocowych oraz produktów z dużą ilość błonnika. Ważny jest także sposób przeżuwania pokarmów – powinien być dokładny i powolny dla lepszego trawienia.



– niedozwolone są potrawy z dużą ilością tłuszczu zwierzęcego. Zaleca się podawanie rozdrobnionych warzyw i soków owocowych oraz produktów z dużą ilość błonnika. Ważny jest także sposób przeżuwania pokarmów – powinien być dokładny i powolny dla lepszego trawienia. Suplementacja witaminy C – ochroni przed rozprzestrzenianiem się wirusa w organizmie. Uszczelnia błony naczyń krwionośnych i pomaga zmniejszyć ognisko zapalne. Można suplementować także inne witaminy, w szczególności B12.



Uwaga! Jeśli objawy nie ustąpią po ok. 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Czytaj także:

Skutki uboczne odstawienia antydepresantów mogą być poważne