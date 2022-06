Zbijanie wody z organizmu. Jak usunąć nadmiar wody z organizmu?

Nadmiar wody w organizmie może wystąpić u każdego z nas. Choć najczęściej zatrzymywanie się wody jest spowodowane błędami żywieniowymi, niektóre leki, choroby i schorzenia mogą temu sprzyjać. Problem z zatrzymywaniem wody może wynikać z nadmiaru soli w diecie, a także ze zbyt małego spożycia płynów. To, co możemy zrobić najgorsze w tej sytuacji, to ograniczyć spożywanie płynów. Pogarsza to funkcjonowanie naczyń krwionośnych, rozregulowuje gospodarkę hormonalną organizmu i przyczynia się do jeszcze większego kumulowania wody w tkankach. Organizm przygotowuje się w ten sposób przeciw odwodnieniu.

Czy zatrzymywanie wody w organizmie to mit?

Zatrzymywanie wody w organizmie obciąża przewód pokarmowy, prowadzi do odkładania wody w tkankach. Może wywoływać uczucie ciężkości, osłabienie, przyczynić się do wzrostu wagi. Warto pamiętać, że często wynika z odwodnienia, co niekorzystnie oddziałuje na krążenie krwi, a także z braku aktywności fizycznej. Przyczyniają się również do tego zmiany hormonalne w organizmie.

Retencja wody występuje w układzie krążenia lub w tkankach i jamach. Może powodować obrzęk rąk, stóp, kostek i nóg. Często gołym okiem widać opuchliznę np. na twarzy czy nogach. Dodatkowo waga pokazuje 1-2 kg więcej, choć przecież nie powinna. Zatrzymywanie się wody jest bardzo frustrujące, szczególnie dla osób, które starają się schudnąć.

Woda jest nam niezbędna do życia. Nasze ciało w większości składa się z niej, więc naturalnym jest, że potrzebujemy jej. Ograniczanie spożycia wody w celu jej redukcji z organizmu jest najgłupszym pomysłem, na jaki możemy wpaść.

Niektóre kobiety odczuwają zatrzymanie wody podczas ciąży lub przed miesiączką. Objaw ten może wystąpić także u osób nieaktywnych fizycznie, na przykład w przypadku obłożnie chorych. Zdarza się też podczas długich lotów samolotem. Odkładaniu wody sprzyja również niewłaściwa dieta, zbyt duże spożycie soli albo nieodpowiednie spożywanie płynów.

Jednak zatrzymywanie wody może być również objawem ciężkiego stanu medycznego, takiego jak choroba nerek lub niewydolność serca. W przypadku nagłego lub silnego zatrzymania wody, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeżeli zmagamy się z różnymi chorobami, nie powinniśmy nigdy ignorować nadmiaru wody w organizmie.

Na ogół jednak woda zatrzymuje się z powodu błędów żywieniowych i niezdrowego stylu życia. W takiej sytuacji, by pozbyć się nadmiaru wody, można zastosować kilka sztuczek.

Przyczyny zatrzymywania się wody

Woda w organizmie zatrzymuje się najczęściej wtedy gdy pijemy jej zbyt mało. Zagrożone odwodnieniem ciało zaczyna kumulować zapas wody w tkankach. To sprawia, że możemy czuć się ociężali i spuchnięci, a także możemy mieć wrażenie, że przybyło nam kilka kilogramów.

Przyczyną zatrzymywania wody w organizmie jest również nieodpowiednio zbilansowana dieta, w której jest nadmiar soli. Wysoko przetworzone produkty, fast foody, słone przekąski to produkty, które mogą negatywnie wpływać na gospodarkę wodno-elektrolitową i powodować zatrzymanie wody w organizmie.

U kobiet zatrzymywanie wody związane jest również z gospodarką hormonalną organizmu. Często pojawia się przed miesiączką, by ustąpić w momencie rozpoczęcia menstruacji. Brak równowagi hormonalnej może prowadzić do odkładania wody w tkankach. Nadmiar wody w organizmie może być też powiązany ze wzrostem ciśnienia krwi i z nieprawidłową pracą układu krążenia.

Do zatrzymywania wody w organizmie przyczynia się także siedzący tryb życia. Aktywność fizyczna pomaga zapobiec odkładaniu się wody w tkance podskórnej. Decydując się na wykonywanie ćwiczeń fizycznych, pływanie, jazdę na rowerze czy choćby zwykły spacer, pamiętajmy, że wysiłek fizyczny wymaga odpowiedniego nawodnienia. Jeśli nie będziemy pić wody, organizm również odłoży ją, by zabezpieczyć się przed zgubnymi skutkami odwodnienia. Intensywny wysiłek fizyczny może doprowadzić do powstawania mikrourazów w mięśniach, a te, żeby się przed tym obronić, również zaczną kumulować wodę. Kluczem do niedopuszczenia do takiej sytuacji, jest picie większej ilości płynów.

Mało wody a upały

Picie zbyt małej ilości wody, kiedy na zewnątrz panują wysokie temperatury, jest bardzo niebezpieczne dla organizmu i niesie ryzyko wystąpienia udaru cieplnego. Może doprowadzić do odwodnienia i do nieodwracalnych zmian w naszym organizmie.

W czasie upałów należy dbać o duże spożycie wody i wypijać jej przynajmniej 2,5 litra. Warto wspomagać się także herbatami ziołowymi, które dobrze gaszą pragnienie.

Objawy zatrzymywania wody w organizmie

Objawem zatrzymywania wody w organizmie jest opuchlizna i obrzęk kończyn, zwłaszcza dłoni i kostek. Nadmiar wody może gromadzić się również w okolicy brzucha, piersi, a także wokół oczu. Najmocniej jednak odczuwamy go w obrębie kończyn, gdzie pojawia się charakterystyczne uczucie ciężkości. Przy nadmiernym odkładaniu się wody w organizmie w skrajnych przypadkach może wystąpić nawet zakrzepica żył głębokich.

Nadmiar wody w organizmie powoduje wzrost masy ciała. Możemy czuć się ociężali, spuchnięci, mamy mniej energii. Przy odwodnieniu organizmu występują również bóle głowy, zawroty głowy, osłabienie. Przy wystąpieniu takich objawów należy w pierwszej kolejności zadbać o to, by systematycznie i regularnie nawadniać organizm. Tylko pijąc duże ilości wody, jesteśmy w stanie zapobiec odkładaniu jej w tkankach. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w czasie upałów i intensywnego wysiłku fizycznego.

Odkładanie wody a miesiączka

U części kobiet zatrzymywanie wody w organizmie występuje w trakcie cyklu miesiączkowego. Zwykle pojawia się w drugiej części cyklu, w fazie lutealnej, tuż przed miesiączką. Może być jednym z objawów PMS-u, napięcia przedmiesiączkowego, które prowadzi do wahań nastroju, obrzęków piersi, rozdrażnienia i spadku energii.

W przypadku kobiet warto przed miesiączką zrezygnować ze spożywania kofeiny i słodkich napojów na rzecz wody niegazowanej oraz naparów ziołowych, które sprzyjają usuwaniu nadmiaru wody. Warto też zmienić dietę – przed miesiączką dodaj produkty, które zawierają duże ilości błonnika.

Co na ściągnięcie wody z organizmu?

Podstawowym błędem, który popełniamy, gdy chcemy pozbyć się nadmiaru wody, jest ograniczenie jej spożycia. Usuwanie nadmiaru wody powinno odbywać się przez zwiększenie ilości spożywanych płynów. Aby rozprawić się z nadmiarem wody, trzeba pić minimum 2,5 litry płynów dziennie, a niekiedy i trzy litry wody dziennie!

Najlepiej, by była to woda niegazowana z dodatkiem cytryny czy limonki, które dodatkowo oczyszczą organizm. Można również pić zioła moczopędne, np. pokrzywę czy skrzyp polny. Świetnie sprawdza się również mięta, sprzyjająca utrzymaniu prawidłowego nawodnienia organizmu. W czasie usuwania nadmiaru wody z organizmu dobrze jest zrezygnować z sięgania po alkohol. Napoje wyskokowe sprzyjają zatrzymywaniu wody w tkankach.

Przy usuwaniu nadmiaru wody z organizmu konieczna jest także zmiana diety i wykluczenie z niej soli. Słone przekąski, fast foody, ale również słone wędliny, pasztety mogą sprzyjać odkładaniu wody w organizmie.

Warto też wzbogacić dietę o warzywa i owoce zawierające potas, który zmniejsza ilość soli w organizmie. Banany czy pomidory powinny na stałe zagościć w diecie.

Jak pozbyć się wody z organizmu pokrzywą?

Aby pozbyć się nadmiaru wody w organizmie warto pić napary z ziela pokrzywy. Roślina ta ma silne działanie moczopędne, dzięki czemu sprzyja oczyszczaniu organizmu i usuwaniu z niego toksyn. Świetnie reguluje poziom cukru we krwi, sprzyja usuwaniu frakcji złego cholesterolu. Pomaga także zredukować nadmiar wody w tkankach i zapobiega obrzękom. Pokrzywę warto pić zwłaszcza w czasie silnych upałów.

Pokrzywę można pić zarówno w formie ciepłego naparu, jak i przestudzonego napoju. Można dodać do niej owoce cytrusowe czy miętę, by poprawić jej walory smakowe. Pomocne są także inne herbaty ziołowe, które sprzyjają oczyszczaniu organizmu.

Jak zredukować nadmiar wody z organizmu?

Jedz mniej soli. Sód wiąże się z wodą w ciele i pomaga utrzymać równowagę płynów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz komórek. Jeśli często jesz posiłki bogate w sól, takie jak wiele przetworzonych produktów spożywczych, twoje ciało może zatrzymywać wodę. W rzeczywistości żywność ta jest największym źródłem sodu w diecie.

Jedz mniej soli. Sód wiąże się z wodą w ciele i pomaga utrzymać równowagę płynów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz komórek. Jeśli często jesz posiłki bogate w sól, takie jak wiele przetworzonych produktów spożywczych, twoje ciało może zatrzymywać wodę. W rzeczywistości żywność ta jest największym źródłem sodu w diecie.

Zwiększ spożycie magnezu. Minerał ten bierze udział w ponad 300 reakcjach enzymatycznych, które utrzymują funkcjonowanie organizmu. Zwiększenie spożycia magnezu może pomóc w ograniczeniu zatrzymywania wody.

Jedz produkty bogate w potas, takie jak: banany, buraki, fasola, suszone owoce, produkty zbożowe, awokado, pomidory. Potas może zmniejszyć retencję wody poprzez zwiększenie produkcji moczu i zmniejszenie ilości sodu w organizmie.

Uważaj na niektóre węglowodany. Spożywanie rafinowanych węglowodanów prowadzi do gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi i poziomu insuliny. Wysoki poziom insuliny powoduje, że organizm zatrzymuje więcej sodu przez zwiększenie wchłaniania sodu w nerkach. Mowa głównie o produktach wysokoprzetworzonych i białej mące.

Dużo się ruszaj i... pij wodę. Staraj się nie przebywać zbyt długo w tej samej pozycji (niezależnie czy jest stojąca czy siedząca). Regularnie uprawiaj sport lub przynajmniej podejmuj aktywność fizyczną np. w formie spaceru. Nie ograniczaj spożycia wody, jest ona niezbędna do życia.

Sięgaj po napary ziołowe o działaniu moczopędnym takie jak pokrzywa, mięta czy skrzyp polny czy napary z korzenia mniszka lekarskiego

Jak pozbyć się wody z organizmu przy antykoncepcji?

Niekiedy nadmiar wody w organizmie związany jest z przyjmowaniem antykoncepcji hormonalnej. Stosowanie tabletek antykoncepcyjnych może doprowadzić do odkładania wody w tkankach. Wiele kobiet myśli wtedy, że antykoncepcja hormonalna przyczyniła się do wzrostu ich wagi. Dodatkowe kilogramy nie wynikają jednak z tłuszczu, ale z zatrzymywania wody w organizmie.

Inne metody pozbywania się wody z organizmu

Aby usunąć nadmiar wody z organizmu, warto też zwiększyć udział błonnika w diecie i składników odżywczych. Błonnik usprawnia procesy trawienne, sprzyja usuwaniu z organizmu złogów i resztek pokarmowych. Korzystnie oddziałuje na jelita, wspomagając usuwanie wody z układu pokarmowego.

Jeśli chcemy stracić zgromadzoną w tkankach i w organizmie wodę, sięgnijmy po produkty bogate w błonnik. To przede wszystkim produkty pełnoziarniste, razowy makaron, brązowy ryż, ale też rośliny strączkowe i warzywa.

Drastyczne metody pozbywania się wody z organizmu

Niektóre osoby próbują pozbyć się nadmiaru wody z organizmu w dość nietypowy sposób. Duże ilości środków przeczyszczających rzeczywiście usuwają z organizmu toksyny i złogi, ale także mogą doprowadzić do odwodnienia organizmu. Jeśli przyczyną nadmiaru wody jest spożywanie zbyt małej ilości płynów, przeczyszczenie układu pokarmowego może tylko doprowadzić do pogorszenia sytuacji. Nie należy zatem sięgać po tego rodzaju metody, a po prostu zwiększyć ilość wody w diecie.

Środki przeczyszczające mogą w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do uszkodzenia jelit czy nerek. Choćby z tego względu tego rodzaju metody są uważane za metody drastyczne.

