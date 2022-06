Co jeść na pusty żołądek po wymiotach?

Śniadanie jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Nie tylko daje zastrzyk niezbędnej do pracy i nauki energii, ale także pozwala uniknąć problemów z przemianą materii, szybkiego spadku formy oraz braku sił witalnych, które tak bardzo potrzebne są nam do funkcjonowania na pełnych obrotach. Okazuje się jednak, że nie każdy posiłek, który zjemy na czczo, musi wpływać pozytywnie na nasz stan zdrowia. Dowiedz się, czego nie powinno się jeść na pusty żołądek.

Dieta przy zatruciu pokarmowym: ogólne zasady

Zatrucie pokarmowe mocno obciąża układ pokarmowy, wywołując szereg dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Przy nudnościach, wymiotach i biegunkach chory nie ma apetytu, ale mimo że myśl o posiłku wywołuje kolejną falę mdłości, należy zadbać o to, by się nie odwodnić. W czasie zatrucia pokarmowego nie należy zmuszać się do jedzenia, ale trzeba się nawadniać, bo zarówno wymioty, jak i biegunka mocno odwadniają.

Jeśli chory czuje się lepiej, może sięgać po sucharki dietetyczne, biszkopty, herbatniki czy płatki migdałów, które pozytywnie wpływają na pracę układu pokarmowego, nie obciążają go i nie wywołują kolejnej fali nudności. Migdały wręcz je łagodzą, dlatego mogą pozytywnie wpłynąć na układ trawienny.

Warto również sięgać po różnego rodzaje napoje, które nawodnią organizm oraz złagodzą mdłości. Sprawdzą się nie tylko elektrolity i napoje nawadniające (np. domowej roboty z miodem, solą i cytryną), ale również napar z imbiru, który także pozytywnie wpływa na dolegliwości trawienne.

Gdy chory poczuje się lepiej, a ataki mdłości czy biegunek ustąpią, warto sięgać po lekkie zupy, np. rosołki czy krupniki, które również łagodzą pracę podrażnionego żołądka. W czasie zatrucia pokarmowego należy zrezygnować z ciężkostrawnych posiłków, smażonych mięs, pasztetów, wędlin, które mogą niepotrzebnie obciążyć układ pokarmowy.

Produkty zalecane – co jeść przy wymiotach, a czego unikać?

Po wymiotach, nudnościach i biegunce należy sięgać po lekkostrawne posiłki. W tym czasie warto jeść 3-4 posiłki w ciągu dnia, kleiki, kaszki. Dobrze sprawdza się również ryżanka z tartą marchewką, która świetnie uspokaja podrażniony żołądek. Wiele osób sięga po kaszki z kaszki kukurydzianej czy kaszy manny i to również jest dobre postępowanie. Takie kaszki sycą, uspokajają układ trawienny, a nie drażnią go, dlatego stanowią dobry wybór żywieniowy w czasie zatrucia pokarmowego.

Jeśli wymioty są bardzo intensywne, a chory nie jest w stanie niczego przełknąć, nie warto się zmuszać. Konieczne jest nawadnianie i o to trzeba zadbać. Wymioty mogą bardzo szybko doprowadzić do odwodnienia organizmu, dlatego należy regularnie przyjmować płyny, najlepiej nawadniające lub elektrolity. Dobrze jest pić je małymi łykami.

Dieta przy wymiotach – jak przyrządzać posiłki? Purée, koktajle i kisiel przy wymiotach

W czasie zatruć pokarmowych posiłki często mają konsystencję papek lub kaszek, bo w tej formie są lepiej tolerowane przez żołądek. Zdecydowanie łatwiej też choremu jest wypić lekki rosół czy zjeść kisiel niż usiąść przy stole i zjeść pełny posiłek. Warto o tym pamiętać i przygotowywać chorym kleiki, kaszki, kisielki, puree (np. świetnie się sprawdzają gotowane przetarte ziemniaki) czy choćby lekkie koktajle (ale bez nabiału). To pozwoli im szybciej powrócić do formy.

O czym należy pamiętać w diecie przy wymiotach u dzieci i dorosłych?

W czasie zatruć pokarmowych, wymiotów i nudności nie należy sięgać po produkty, które mogą nasilić objawy choroby. Produkty wysoko przetworzone, gotowe dania, słodkie i słone przekąski czy choćby zwykłe kanapki, jajecznica lub tosty to dania niewskazane w czasie zatrucia. Mogą nasilić mdłości i doprowadzić do powtórnych wymiotów, a także wywołać niepotrzebne bóle brzucha.

Zalecane jest przyjmowanie dużej ilości płynów nawadniających, lekkich herbatek, wody z solą, miodem i cytryną lub dostępnych w aptekach elektrolitów. Warto sięgać również po buliony warzywne, które dostarczą witamin i wspomogą chorego człowieka w powrocie do formy. Osoby, którym samopoczucie się poprawia, mogą sięgnąć także po gotowane warzywa, lekkie koktajle, kisiel czy kaszkę dla dzieci. One również pozytywnie wpłyną na pracę żołądka.

Co jeść i pić, aby złagodzić nudności i wymioty?

Z napojów łagodzących mdłości dobrze sprawdzają się mięta, napój ze świeżym imbirem, herbatki owocowe, rumianek. Należy także sięgać po wodę niegazowaną, ale bez dodatków w postaci cytryny, pomarańczy czy limonki, które mogłyby podrażniać żołądek.

Do jedzenia natomiast zaleca się biszkopty, herbatniki, płatki migdałów, ziemniaki. Mdłości łagodzą również warzywa bogate w witaminy B6 takie jak ziemniaki, kapusta, kalafior.

Zatrucie pokarmowe: pierwsze 2 dni

Na początku infekcji najlepiej sięgać po płyny nawadniające i wodę. Zapobieganie odwodnieniu to podstawa, ponieważ zarówno wymioty, jak i biegunki bardzo szybko mogą odwodnić organizm. Do picia dobrze sprawdza się przegotowana woda, którą organizm lepiej toleruje niż z butelki albo słaba herbata. Można też sięgać na przemian po herbaty ziołowe.

W tym czasie można powstrzymać się od jedzenia lub sięgać po kleiki albo ryżankę lub krupnik, które dobrze zagęszczają treść pokarmową. Sprawdzą się również lekkie dania (np. kisiel), najlepiej domowej roboty.

Przy zatruciach pokarmowych, gdy nie jesteśmy w stanie nic przełknąć, bo myśl o każdym daniu budzi w nas odruch wymiotny, może się okazać, że sprawdzą się najlepiej kaszki. Ugotowanie kaszki kukurydzianej (takiej jak dla niemowląt) jest proste, nie zajmuje dużo czasu. Jeśli decydujemy się na spożywanie kaszek, lepiej nie gotować ich na mleku, ale na wodzie. Gdy wymioty ustępują, nie zaszkodzi dodanie do kaszek małych ilości jogurtu naturalnego, ale lepiej powstrzymać się od dodatków smakowych czy świeżych owoców. Kaszkę można dosłodzić odrobiną miodu. Dobrze działają również rzadkie kleiki.

Warto jeść sucharki dietetyczne, lekkie biszkopty, chrupki kukurydziane naturalne. Żywienie przy zatruciu pokarmowym przypomina trochę żywienie niemowlaka.

Można też sięgnąć po niewielkie ilości pszennego pieczywa, które nie zaszkodzi na podrażniony żołądek. Choremu można podać czerstwą bułkę pszenną, posmarowaną delikatnym dżemem. Przy zatruciu pokarmowym lepiej powstrzymać się od pieczywa razowego, które jest bardziej sycące, ale też mocniej obciąża układ pokarmowy.

Zatrucie pokarmowe: 3 i 4 dzień

Przy przedłużającym się zatruciu pokarmowym zaleca się sięgać po lekkostrawne zupki, kleiki czy kaszki. Papki stopniowo zamieniaj na jogurty czy koktajle np. z płatkami jaglanymi, które są lekkostrawne, a dostarczają wielu wartości odżywczych. Dobrze sprawdzają się również zupy, ale bez dodatku masła, śmietany czy przypraw z torebki.

Po kilku dniach choroby ostrożnie wprowadzaj inne dania. Warto jeść również gotowane warzywa, np. gotowaną marchew, ziemniak, kalafior czy brokuł z odrobiną świeżego masła Nie zaszkodzą one na żołądek, są lekkostrawne, a dostarczą składników odżywczych, których potrzebuje osłabiony organizm. Warzywne potrawy gotowane pozwalają łagodnie wrócić do formy i przygotowują organizm na powrót do dawnych nawyków żywieniowych.

Jak pobudzić żołądek do pracy po wymiotach?

Wymioty wykańczają organizm, dlatego po chorobie trzeba stopniowo wracać do dawnych nawyków żywieniowych. Na początku nie zaleca się spożywania surowych warzyw czy owoców. Lepiej jeść ugotowane potrawy, zupy, gotowane warzywa. Przygotowując zupę, warzywa drobno pokrój, by dla organizmu strawienie posiłku nie było dużym wysiłkiem. Nie należy jeść smażonych rzeczy ani pić surowych soków. Sprawdzą się herbatki i inne ciepłe napoje.

Później stopniowo wprowadzamy pozostałe produkty: powoli wprowadzaj mleko, jaja (np. na pół miękko), produkty mleczne, chudy twarożek, chude mięso (gotowane, nie smażone), następnie surowe warzywa i owoce. Na końcu soki. Można już jeść kanapki np. z masłem i z cienkim plasterkiem szynki drobiowej.

Po chorobie nie należy sięgać po używki typu alkohol, warto również odstawić słodycze i słone przekąski. Przez kilka tygodni należy unikać też ostrych przypraw, potraw pikantnych i bezwzględnie alkoholu. Warto również ograniczyć kawę, która pobudza wydzielanie soków żołądkowych i może działać drażniąco.

Czego nie jeść na pusty żołądek?

Wiele osób narzeka, że po śniadaniu odczuwają różne nieprzyjemne dolegliwości np. ból brzucha. Może mieć to związek z porannymi rytuałami i tym, co jemy na pusty żołądek. W większości przypadków szukamy sposobu na to, aby pierwszy posiłek był nie tylko sycący, ale także łatwy do przygotowania. Niestety, wybierając np. mieszankę płatków i zimne mleko, sok owocowy lub tłuste i ciężkostrawne produkty, możemy później przez cały dzień narzekać na złe samopoczucie.

Czego nie jeść na śniadanie?

Na pusty żołądek nie powinno się jeść zarówno produktów ciężkostrawnych, jak i wpływających w niekorzystnym sposób na pH żołądka. Złym wyborem są także produkty będące źródłem pustych kalorii, które powodują szybki wzrost poziomu glukozy we krwi oraz jego równie szybki spadek już po chwili od zjedzenia posiłku.

1. Angielskie śniadanie

Smażone jajka, bekon, kiełbaski lub parówki, a także inne ciężkostrawne produkty nie są dobrym wyborem na pusty żołądek. Pomijając ich kaloryczność i niekorzystny wpływ na utrzymanie prawidłowej masy ciała, trzeba także wziąć pod uwagę to, że obciążają one układ trawienny i powodują nieprzyjemne dolegliwości np. wzdęcia, ból brzucha, zgagę i inne objawy niestrawności.

2. Ciepłe pieczywo oraz drożdżówki

Poranne zakupy to wyjątkowy sprawdzian dla naszej silnej woli. Aromatyczne i jeszcze ciepłe drożdżówki, bułki oraz inne rodzaje pieczywa zachęcają, aby ich skosztować, jednak taki wybór może spowodować dość nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne. Przede wszystkim nie należy sięgać po pieczywo oraz drożdżówki mrożone i później odpiekane np. w supermarkecie, bo długo zalegają one w żołądku i powodują uczucie pełności, wzdęcia oraz dość krępujące, głośne odgłosy przelewania się w brzuchu. Co więcej, pszenne pieczywo i wyroby cukiernicze są źródłem pustych kalorii, więc nie zapewnią długiego uczucia sytości.

3. Słodycze

Coraz więcej osób sięga po ciastka na śniadanie i inne słodycze, które idealnie komponują się z poranną kawą. To spory błąd, bo takie nawyki żywieniowe mogą spowodować poważne konsekwencje zdrowotne i stać się powodem niekontrolowanego przybierania na wadze. Spożywając dużą ilość cukrów prostych, narażamy się też na m.in. na insulinooporność.

4. Jogurty

Naturalne jogurty są zdrowe, ale gdy sięgamy po nie na pusty żołądek, mogą okazać się niepełnowartościowe pod względem odżywczym, bo kwasy żołądkowe szybko zneutralizują znajdujące się w nich pożyteczne bakterie. Warto też wiedzieć, że nie należy na pusty żołądek jeść zimnych jogurtów oraz innych zimnych pokarmów, bo niska temperatura utrudnia procesy trawienne, co może stać się przyczyną niestrawności.

5. Jajka na twardo

Jajka wydają się dobrym wyborem na śniadanie, bo cechują je wysokie wartości odżywcze. Trzeba jednak pamiętać, że najlepszym wyborem będą jajka na miękko lub przygotowana na parze jajecznica. Jajka sadzone i jajka na twardo są dla pustego żołądka ogromnym wyzwaniem i mogą powodować liczne dolegliwości trawienne.

To tylko nieliczne z produktów spożywczych, które zjedzone na pusty żołądek mogą spowodować ból brzucha i inne dość nieprzyjemne dolegliwości np. szybki spadek energii, problemy z koncentracją itp. Na pusty żołądek nie należy też pić kawy oraz mocnej herbaty, soków owocowych (zwłaszcza soku z cytrusów), jeść bananów, a także pić gazowanych napojów, bo wpływają one niekorzystnie na stan błony śluzowej przełyku oraz żołądka.

