Stan przedcukrzycowy – jak się objawia?

Stan przedcukrzycowy (prediabetes) nie jest jeszcze chorobą, jednak jego bagatelizowanie może doprowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2. Początkowo o jego występowaniu nie świadczą konkretne objawy, ale z czasem organizm zaczyna nas informować o zbyt wysokim poziomie glukozy we krwi. W jaki sposób diagnozuje się stan przedcukrzycowy i kiedy możemy go podejrzewać?

Co to jest stan przedcukrzycowy?

Ze stanem przedcukrzycowym mamy do czynienia wówczas, gdy wyniki badań krwi na czczo wskazują na podwyższenie poziomu glukozy we krwi, jednak nie na tyle, aby można było mówić o pełnoobjawowej cukrzycy.

Stan przedcukrzycowy diagnozowany jest wówczas, gdy występuje nieprawidłowa glikemia na czczo, czyli poranne stężenie glukozy we krwi waha się w przedziale 100-125 mg/dl. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego norma glukozy we krwi na czczo mieści się w przedziale 70-99 mg/dl, choć wielu lekarzy zauważa, że niektóre laboratoria stosują inne normy, co może wprowadzać pacjentów w błąd.

W sytuacji przekroczenia normy stężenia glukozy we krwi lekarz najczęściej zleca test obciążenia glukozą, który pomaga potwierdzić, że organizm nieprawidłowo toleruje glukozę. Obydwa te badania pozwalają wykryć stan przedcukrzycowy i odpowiednio wcześnie zacząć przeciwdziałać rozwojowi cukrzycy typu 2.

Warto wiedzieć, że wstępem do stanu cukrzycowego może być insulinooporność.

Stan przedcukrzycowy – objawy

Stan przedcukrzycowy w początkowej fazie nie musi dawać żadnych objawów, dlatego bardzo często diagnozowany jest podczas wykonywania badań okresowych. O tym, że mamy zbyt wysoki poziom cukru we krwi może świadczyć m.in.:

występowanie rogowacenia ciemnego, czyli zmiany zabarwienia skóry np. na łokciach oraz kolanach,



pojawienie się wzmożonego pragnienia, które trudno jest ugasić,



nadmierne uczucie głodu oraz wilczy apetyt na słodycze,



przewlekłe zmęczenie,



napady senności,



częste oddawanie moczu,



problemy ze wzrokiem.



Powyższe objawy równie często występują u osób, u których już rozwinęła się cukrzyca typu 2, dlatego nigdy nie należy ich bagatelizować. W trosce o stan zdrowia trzeba pamiętać o tym, aby wykonywać badania profilaktyczne przynajmniej raz w roku. W przypadku osób z nadwagą, otyłością oraz wszystkich, których styl życia może zwiększać ryzyko wystąpienia stanu przedcukrzycowego i cukrzycy badania powinny być wykonywane częściej.

U kogo najczęściej diagnozowany jest stan przedcukrzycowy?

Ryzyko wystąpienia stanu przedcukrzycowego zwiększa nadwaga, otyłość, siedzący tryb życia oraz stosowanie niewłaściwie zbilansowanej diety. Zwiększone ryzyko wystąpienia stanu przedcukrzycowego występuje także u osób po 45. roku życia, kobiet, u których zdiagnozowano cukrzycę ciążową, kobiet, które urodziły duże dziecko o masie powyżej 4 kg, a także u osób genetycznie obciążonych cukrzycą i chorych na nadciśnienie tętnicze.

Stan przedcukrzycowy – leczenie

Zdiagnozowanie stanu przedcukrzycowego nie jest równoznaczne, z tym że w ciągu najbliższych miesięcy lub lat pacjent zachoruje na cukrzycę. Stan przedcukrzycowy można w prosty sposób pokonać, stosując odpowiednią dietę oraz zaczynając żyć aktywnie. Niezbędne jest m.in.:

zredukowanie zbędnych kilogramów,



stosowanie zdrowej oraz właściwie skomponowanej diety,



regularne spożywanie posiłków,



unikanie „pustych kalorii” pod postacią żywności wysoko przetworzonej,



zwiększenie codziennej aktywności fizycznej,



rezygnacja z siedzącego trybu życia.



W większości przypadków zmiana codziennych nawyków żywieniowych oraz trybu życia pozwala uniknąć rozwoju cukrzycy typu 2, jednak zdarzają się też przypadki, które wymagają dodatkowego wsparcia w postaci leków zwiększających wrażliwość organizmu na insulinę. Dla niektórych osób wsparciem w walce ze stanem przedcukrzycowym mogą być też np. zioła obniżające poziom cukru we krwi, jednak nie należy ich stosować bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

