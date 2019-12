Odchudzanie może być proste. Ten jeden posiłek odmieni twoją wagę?

Jest nie tylko ciepła i smaczna, ale może być również bardzo pożywna, zwłaszcza jeśli jest wypełniona niskokalorycznymi, bogatymi w błonnik warzywami. Ma również inny duży atut: zupa może pomóc w odchudzaniu, ponieważ nawadnia organizm i pomaga szybciej zaspokoić głód, przy tym zapobiega przejadaniu się

Czytaj także:

Co najbardziej liczy się w skutecznym odchudzaniu? Naukowcy mówią, że tylko tak osiągniesz efekty

Co na to nauka?

Naukowcy stwierdzili, że kiedy zaczynasz lunch od porcji niskoenergetycznej zupy (czytaj: niskokalorycznej) zupy, takiej jak rosół z warzywami, zjesz o 20 proc. mniej kalorii niż zwykle, a później zjesz normalną ilość przez resztę dnia, zamiast czuć głód i próbując nadrobić brakujące kalorie. W dłuższej perspektywie codzienne spożywanie 20 proc. mniej kalorii na lunch może prowadzić do utraty wagi!

„Po prostu zjadasz tę samą ilość [objętościowo] na obiad, ponieważ zupa jest naprawdę wypełniającym jedzeniem” – mówi autorka badań dr Barbara Rolls, profesor i dyrektor Laboratorium Badań Zachowań Ludzkich na Penn State University. „Jeśli porównasz na przykład [pod względem kaloryczności] zupę do krakersów, zjesz znacznie większą porcję zupy niż krakersów, z powodu gęstości kalorycznej. Woda zapewnia objętość, wagę i brak dodatkowych kalorii, więc pokarmy bogate w wodę dają ci większy zysk”.

Dlaczego porcja zupy jest skuteczniejsza niż szklanka wody?

Aby poczuć pełność, woda musi zostać ugotowana w zupie, nie uzyskasz tego samego wyniku po wypiciu szklanki wody. To dlatego, że zupa zapewnia wiele sygnałów świadczących o uzyskaniu uczucia sytości:

widok pełnej miski daje poczucie, że będziesz cieszyć się dużą ilością jedzenia

zapach i smak są satysfakcjonujące

kiedy zupa dociera do żołądka, jej objętość rozciąga żołądek, co pomaga uwolnić hormony sytości.

Czytaj także:

Suplementy diety poprawią zdrowie serca? Odpowiedź może zaskoczyć

Jak jeść zupę, by odnieść najlepsze efekty w dziedzinie odchudzania?

„Zupy na bazie bulionu i klarowne są najlepsze jako pierwsze danie, ponieważ mają zwykle mniej kalorii niż zupy na bazie śmietany, zasmażki czy puree” – mówi dietetyk Sofia Norton. „Zupa na bulionie to dobry przykład zupy, która ma niską zawartość kalorii, mniej więcej 66 na 150 g. Z drugiej strony miska zupy ziemniaczanej ma 350 kalorii”.Poszukaj czegoś, co„ ma więcej błonnika i zawiera chude białko – to będzie najlepszym połączeniem dla zwiększenia sytości”.

Jeśli zdecydujesz się na zupy na bazie śmietany, „[powinny być] spożywane jako dania główne” – mówi Norton. Jeśli to twoje danie główne, „poszukaj takiego z co najmniej 10 gramami białka” – zaleca dietetyk Diana Gariglio-Clelland. „Zupy na bazie fasoli to świetna opcja, ponieważ zawierają dużo błonnika i białka” – mówi.

Ważne jest również, aby pamiętać o poziomach sodu. Często do domowych zup dodawana jest spora ilość soli, a wiele zup w puszkach ma również wysoką zawartość sodu. Rozważ zastąpienie soli w przepisach na zupy pieprzem lub innymi przyprawami. „Jeśli wybierzesz gotową zupę, spróbuj wybrać taką, która ma mniej niż 20 proc. dziennej wartości sodu w porcji” – mówi Gariglio-Clelland. „Pamiętaj, że wiele puszek zawiera więcej niż jedną porcję, więc ilość sodu wzrasta w zależności od tego, ile zupy spożywasz”.

Czytaj także:

6 prostych sposobów, by schudnąć bez stosowania szczególnej diety