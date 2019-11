Czy połykanie tabletek bez popijania jest niebezpieczne?

Zapijanie pigułki wodą jest ważne nie tylko dlatego, że ułatwia przełykanie, ale także dlatego, że pomaga zapobiegać utknięciu pigułki w przełyku, co może powodować znacznie większe szkody, niż tylko dyskomfort. „Leki, które utkwiły w przełyku mogą powodować stan zapalny i podrażnienie” – mówi Jennifer Caudle, lekarz medycyny rodzinnej i profesor nadzwyczajny na wydziale medycyny rodzinnej na Rowan University-School of Osteopathic Medicine. „Może to powodować szereg objawów, od zgagi i bólu w klatce piersiowej po zapalenie przełyku, a nawet krwawienia”.

Pigułka utkwiła w przełyku. Co wtedy?

Ponieważ w przełyku nie występują nerwy bólowe, objawy nie zawsze zaczynają się od razu, co może utrudniać ustalenie, czy pigułka faktycznie dotrze do celu. Niektóre osoby odczuwają ból w klatce piersiowej lub uczucie podobne do zgagi, więc mogą po prostu zbagatelizować to uczucie jako tymczasowy dyskomfort. Z czasem jednak pigułki, które utkną podczas przechodzenia przez przełyk mogą się rozpaść i naruszyć delikatną tkankę przełyku, powodując bolesne krwawienia (a wręcz krwotoki) lub ciężkie odwodnienie, a wszystkie te dolegliwości mogą stać się dość poważne.

Badanie z Turkish Journal of Gastroenterology wykazało, że prawie każdy lek może powodować wrzody w przełyku, ale według dr Caudle kilka popularnych leków może powodować znaczne uszkodzenia, gdy utkną, w tym leki stosowane w osteoporozie, antybiotyki oraz dostępne bez recepty środki przeciwbólowe. „Leki uśmierzające ból są zwykle przyjmowane bez wody, a ta klasa leków może być niezwykle problematyczna, jeśli utkną w gardle” – mówi Caudle.

Popijaj, by uniknąć komplikacji

Caudle radzi, że aby uniknąć niebezpiecznych komplikacji podczas połykania tabletek, zawsze najlepiej jest je popić co najmniej 230 mililitrami wody. Zaleca także przyjmowanie tabletek w pozycji stojącej lub siedzącej, za to nigdy nie leżącej. Oznacza to, że należy unikać przyjmowania leków tuż przed snem lub co najmniej 15 minut przed snem, aby pozwolić pigułce na przejazd przez przełyk.

„Nie można powiedzieć, że jeśli nic nie wypijesz, twoja pigułka zawsze utknie”, mówi Caudle. „Ale ryzyko jest większe, jeśli nie masz pełnej szklanki wody”.

