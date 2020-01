Wyjeżdżasz na narty? Tak poprawisz swoją kondycję

Jazda na nartach wymaga wcześniejszego przygotowania organizmu na dość duży wysiłek. Z pozoru może się wydawać, że nie ma nic trudnego w szusowaniu na stoku, jednak to tylko pozory. Brak kondycji i sił do zapanowania nad nartami lub snowboardem może spowodować poważne problemy oraz wpłynąć na zwiększenie ryzyka doznania urazu, lub spowodowania wypadku na stoku.

Jak przygotować się do wyjazdu na narty?

O kondycję fizyczną powinniśmy dbać przez cały rok, jednak i tuż przed sezonem narciarskim możemy nieco popracować nad swoją formą, co pozytywnie wpłynie na naszą satysfakcję z zimowej aktywności. Przede wszystkim musimy pamiętać, że do jazdy na nartach niezbędne są nam nie tylko silne mięśnie nóg, bo sport ten aktywuje wszystkie partie mięśniowe. Z tego względu najlepiej postawić na dopasowany do formy wyjściowej trening ogólnorozwojowy, który możemy przeprowadzić nie tylko na siłowni, ale także w domowym zaciszu. Warto wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne i jak najczęściej ćwiczyć na świeżym powietrzu. Ćwiczenia w plenerze nie tylko poprawiają naszą kondycję, ale także pomagają zadbać o odporność organizmu, jednak musimy pamiętać, aby zrezygnować z ćwiczeń poza domem, jeżeli poziom zanieczyszczenia powietrza przewyższa dopuszczalne normy. Najlepiej wybrać się za miasto i ćwiczyć w otoczeniu drzew, które pozwalają nam oddychać znacznie czystszym powietrzem. Na pewno trzeba zrezygnować z biegania lub innej aktywności w bliskiej okolicy ruchliwych dróg, zakładów przemysłowych i dużych skupisk domów, które najczęściej opalane są paliwem stałym.

Ćwiczenia zawsze musimy dobierać do naszej formy wyjściowej, bo przetrenowanie się przed wyjazdem na narty nie jest dobrym pomysłem. Zdrowy rozsądek jest naszym najlepszym doradcą, dlatego czasami warto zbudować minimalną formę, którą poprawimy na stoku niż rzucić się na głęboką wodę bardzo intensywnego treningu, bo spowoduje on bolesne zakwasy oraz może zakończyć się kontuzją, która uniemożliwi wyjazd i skutecznie pokrzyżuje nam plany związane z zimową aktywnością na stoku.

Ćwiczenia dla narciarzy

Do skutecznych ćwiczeń, które pozwolą zbudować formę przed wyjazdem na narty, zaliczamy m.in.:

ćwiczenia aerobowe, czyli bieganie, jazdę na rowerze, jazdę na rolkach, pływanie, a także skakanie na skakance,



ćwiczenia rozciągające mięśnie,



ćwiczenia poprawiające ruchomość stawów,



ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie kręgosłupa.

Najlepiej zacząć od 30-minutowego treningu 2-3 razy w tygodniu, który będzie obejmował np. szybki marsz, skłony tułowia, wymachy rąk i nóg, a także krążenia ramion. Doskonałym wyborem jest także jogging, trening na bieżni, trening na rowerku stacjonarnym oraz gimnastyka, którą możemy wykonywać codziennie w domowym zaciszu. Warto pamiętać, że jazda na nartach jest wymagającą aktywnością, dlatego równie ważne, jak nasza kondycja fizyczna są umiejętności, które powinniśmy stale szlifować, aby zadbać o bezpieczeństwo własne i innych narciarzy.

Podsumowując, słaba kondycja fizyczna jest przeszkodą, którą można dość szybko pokonać. W tym celu warto na kilka tygodni przed wyjazdem na narty zadbać o codzienną gimnastykę, która powinna uwzględniać ćwiczenia aerobowe oraz ćwiczenia rozciągające. Przed wyjazdem na narty warto też dość często korzystać z pływalni, jeździć na rowerze i biegać lub urządzać sobie dłuższe spacery w nieco szybszym tempie. Ważne, aby pamiętać o codziennej, umiarkowanej aktywności i przyjemniej 2 razy w tygodniu postawić na ogólnorozwojowy trening, który będzie uwzględniał zarówno ćwiczenia aerobowe, jak i ćwiczenia rozciągające. Przed każdą aktywnością trzeba wykonać rozgrzewkę, a każdy trening zakończyć chwilą rozciągania oraz ćwiczeń relaksujących mięśnie.

