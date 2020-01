3 wskazówki, które pomogą ci zmotywować się do ćwiczeń

Zmierz się z jednym celem na raz

Próba zmierzenia się z zbyt wieloma celami jednocześnie jest receptą na porażkę – i nic nie zabija motywacji szybciej niż takie przytłoczenie. Dlatego, jeśli chcesz znaleźć motywację do swoich celów fitness w 2020 roku i pozostania przy nich, ważne jest, aby robić to krok po kroku.

Zamierz z czasem wprowadzić niewielkie zmiany i (prawie) nigdy więcej nie zmieniaj schematu działania. Zamiast myśleć, że możesz jeść warzywa na 3 posiłki dziennie, wyciąć wszystkie napoje gazowane, ćwiczyć 4 razy w tygodniu, iść wcześnie spać – i więcej takich celów, lepiej skupić się tylko na usunięciu z diety napojów gazowanych w tym roku.

Skoncentruj się na jednym, możliwym do zrealizowania celu i pracuj nad nim, aż stanie się nawykiem. Kiedy uda ci się osiągnąć swój pierwszy cel, zapewni ci to niezłą motywację do tego, by zająć się kolejnym celem na liście. Dzięki tej metodzie twoje życie może się niewiele zmienić w okresie od jednego do dwóch miesięcy – ale będzie zupełnie inne w okresie od jednego roku do dwóch lat.

Zwiększaj swoją motywację odpowiedzialnie

Możesz mieć pełno motywacji, aby rozpocząć trening, kiedy kładziesz w nocy głowę na poduszce – ale kiedy twój alarm włączy się o 6 rano, może się okazać, że ta motywacja uciekła. Właśnie tutaj wkracza odpowiedzialność. Dużo łatwiej utrzymać motywację, jeśli masz coś lub kogoś, kto będzie cię pociągał do odpowiedzialności za osiągnięcie celów fitness. Kumpel lub grupa fitness może pomóc ci zachować motywację.

Masz problem ze wstawaniem na poranny trening? Zaplanuj spotkanie z przyjacielem na siłowni – dużo łatwiej będzie zebrać motywację, aby wstać rano z łóżka, jeśli wiesz, że ktoś na ciebie czeka. Czy mówisz sobie, że w drodze do domu pójdziesz na zajęcia fitness – tylko po to, aby przejechać prosto wzdłuż siłowni i trafić bezpośrednio na kanapę? Skorzystaj z aplikacji fitness, która pobiera opłaty, jeśli późno anulujesz zajęcia. Świadomość, że stracisz ciężko zarobioną gotówkę, może być dobrą motywacją, której potrzebujesz, aby zajęcia fitness stały się częścią codziennej rutyny. Chodzi o to, że pewna odpowiedzialność zewnętrzna może pomóc utrzymać wysoką motywację – i pomóc w dalszym osiąganiu celów fitness w 2020 roku.

Wyjdź poza strefę komfortu – i pozostań tam

Kiedy codziennie wykonujesz ten sam trening, prawdopodobnie będziesz się nudzić, co może wzmocnić twoją motywację. Dlatego jeśli chcesz pozostać zmotywowanym w 2020 roku, musisz wyjść poza strefę komfortu w zakresie fitness. Czy biegasz, ale pragniesz spróbować zajęć z salsy? Zamień buty do biegania na buty do tańca.

Pamiętaj tylko, że potrzeba czasu, aby naprawdę poczuć ten flow nowej rutyny fitness – więc upewnij się, że masz czas i przestrzeń, aby naprawdę zacząć czerpać przyjemność z nowej aktywności.

Wypróbuj coś nowego i spróbuj tego więcej niż jeden raz. Za pierwszym razem, gdy wypróbujesz nowe przedsięwzięcie, może być ono niezręczne i obce... ale często potrzebujesz więcej niż jednej próby, by w pełni to poznać. Spróbuj jeszcze raz! Zaangażuj się przez tydzień lub przynajmniej kilka sesji nowego treningu.

Jeśli spróbujesz kilka razy i okaże się, że nie jest to dla ciebie, nie wyrządzisz sobie żadnej szkody. Przynajmniej ta nowość będzie tymczasową motywację, abyś ćwiczył i próbował nowych rzeczy. A kiedy skończy się ten czas? Wypróbuj wtedy nowy rodzaj treningu, który zapewni ci motywację na cały rok!

