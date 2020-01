Twój partner chrapie? Sprawdź, jak może się to odbić na twoim zdrowiu

Zdecydowanie częściej chrapią mężczyźni. Zgodnie ze statystykami nawet 90% przypadków chrapania dotyczy właśnie płci męskiej. Oczywiście, chrapać mogą także kobiety oraz dzieci, a w ostatniej grupie skutki chrapania są zdecydowanie najbardziej niebezpieczne ze względu na to, że maluchy potrzebują wyjątkowo dużo zdrowego, regenerującego snu, aby mogły prawidłowo się rozwijać.

Przyczyny chrapania

Powody chrapania najczęściej związane są z układem oddechowym. Chrapią osoby z krzywą przegrodą nosową, nieżytem nosa, który może być skutkiem alergii lub infekcji i wymusza nienaturalne oddychanie przez usta, powiększonymi migdałkami, wiotkością krtani i otyłością oraz nadwagą. Systematyczne lub okazjonalne głośne chrapanie może mieć też związek z paleniem tytoniu oraz poważniejszymi schorzeniami i dolegliwościami ze strony układu oddechowego np. bezdechem sennym, astmą czy obturacyjną chorobą płuc. Bardzo częstą przyczyną chrapania jest też spożywanie przed snem alkoholu, który zwiotcza mięśnie układu oddechowego, powodując wydawanie głośnych dźwięków i zagrażając zdrowiu osoby chrapiącej oraz jej bliskich, którzy nie są w stanie spokojnie przespać nocy. Chrapanie dziecka najczęściej ma związek z przemijającą wraz z wiekiem wiotkością krtani oraz częstymi infekcjami wirusowymi, które prowadzą do powiększenia migdałków.

Jak chrapanie wpływa na zdrowie?

Skutki chrapania to nie tylko ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia i życia osoby chrapiącej, bo nieleczone chrapanie, a raczej jego przyczyna, może prowadzić do rozwoju bezdechu sennego. Bezdech senny powoduje kilku lub kilkunastosekundowe przerwy w oddychaniu, które zakończone są głębokim i często spazmatycznym zaczerpnięciem powietrza. Zagraża on życiu m.in. niemowląt oraz małych dzieci, a także osób, u których występuje otyłość i współtowarzyszące jej choroby np. schorzenia wieńcowe.

Zarówno u osób chrapiących, jak i współtowarzyszy ich „niedoli” chrapanie staje się przyczyną wielu nieprzyjemnych dolegliwości, a z czasem schorzeń, które powoduje brak snu. Nie zawsze łączymy je z niewielką liczbą spokojnie przespanych godzin oraz jakością snu, która jest równie ważna, jak to, ile śpimy.

Co czeka osoby, które nie wysypiają się z powodu chrapania partnera?

Osoby, które nie mogą spokojnie spać z powodu chrapania partnera lub partnerki oraz innych domowników z czasem zaczynają zauważać, że nawet po wielu godzinach „snu” wstają niewyspane. Skutkiem tego jest ból głowy, nadmierny apetyt i ochota na słodkie pokarmy, rozdrażnienie, problemy z koncentracją uwagi, brak sił witalnych i zniechęcenie. To wszystko przekłada się na jakość życia oraz sukcesy osiągane w pracy. Z czasem mogą pojawić się także inne skutki spania z osobą chrapiącą, czyli przewlekły stres, problemy z zasypianiem, nadciśnienie tętnicze, problemy z przybieraniem na wadze związane z zaburzeniami przemiany materii oraz problemy w związku, które w skrajnym przypadku mogą prowadzić do rozstania. I tutaj warto podkreślić, że chrapanie w nocy oraz spanie z osobą chrapiącą ma także wpływ na jakość życia seksualnego. Chrapiący mężczyźni mogą zacząć cierpieć na zaburzenia erekcji i przedwczesny wytrysk. Kobieta, której partner chrapie, myśli jedynie o tym, aby w końcu porządnie się wyspać, więc nie ma ochoty na seks. Brak bliskości oraz problemy z osiągnięciem satysfakcji seksualnej, które także mogą mieć związek z niewystarczającą ilością regenerującego snu oraz pojawiającym się w efekcie niewyspania stresem to prosta droga do poważnych problemów w związku i rozstania. Jedynym wyjściem, aby uniknąć licznych skutków chrapania, jest podjęcie przez osobę chrapiącą leczenia, które musi obejmować wnikliwą diagnostykę i postępowanie, które ma na celu eliminację przyczyn chrapania.

