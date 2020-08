Niewłaściwe „zasady” odchudzania, przez które przybierasz na wadze

Pomimo faktu, że gubienie wagi przez każdą osobę jest nieco inne, wciąż istnieją uniwersalne „zasady odchudzania”, których wielu z nas stara się przestrzegać – nawet jeśli nie są one właściwe. Aby pokazać, jak rujnujesz szczupłą sylwetkę, zebraliśmy garść zasad odchudzania, które bez obw możesz złamać. Nie są bowiem aż tak skuteczne, jak je postrzegamy.

Niewłaściwe zasady odchudzania

Robienie tylko intensywnych treningów

Chociaż crossfit lub zajęcia spinningu mogą podnieść tętno i spalić więcej kalorii niż joga, ważny jest również delikatny trening, który obniża poziom hormonu stresu, kortyzolu. Dlaczego jest tak ważny? Według badań w Psychoneuroendocrinology im więcej kortyzolu przepływa przez twój organizm, tym bardziej głodny i ociężały się stajesz. Podsumowując: aby osiągnąć swoje cele dietetyczne, musisz być aktywny i wolny od stresu. Więc nie rób swoich treningów o wysokiej intensywności do granic możliwości, ale pamiętaj, aby znaleźć czas na uspokajający trening, taki jak joga, przynajmniej raz w tygodniu.

Unikanie glutenu

„To może być modne, ale rezygnacja z diety bezglutenowej rzadko gwarantuje utratę wagi” – mówi zarejestrowana dietetyczka Isabel Smith ze Stanów Zjednoczonych. Zamiast tego pracuj nad wyeliminowaniem przetworzonej żywności, takiej jak słodkie płatki zbożowe i krakersy. Dieta bogata w warzywa i wolna od przetworzonych potraw, może pomóc w utracie wagi skuteczniej, niż zwykła wymiana żywności z glutenem na odmiany bezglutenowe. Jest również daleko bardziej pożywna. Wyjątek dotyczy jednak osób, które mają nietolerancję na gluten.

Śniadanie zaraz po przebudzeniu

Przez lata eksperci od odchudzania twierdzili, że idealny czas na zjedzenie śniadania to niecała godzina po przebudzeniu. Twierdzono, że im dłużej będziesz to odkładać, tym bardziej poziom cukru we krwi wzrośnie, a z głodu wybierzesz wysokokaloryczną żywność. Jednak nowa fala badań sugeruje przesunięcie śniadania, aby przedłużyć naturalny okres postu, który występuje podczas snu. Czemu? Kiedy odkładasz swój pierwszy posiłek w ciągu dnia, naturalnie skraca to twoje „okno jedzenia” – liczbę godzin, które każdego dnia spędzasz na jedzeniu. Według badań metabolizmu komórkowego trzymanie się krótszego okna żywieniowego może sprzyjać utracie wagi – nawet jeśli jesz więcej w ciągu dnia. Aby uzyskać optymalne rezultaty, upewnij się, że masz co najmniej 12 godzin między ostatnim posiłkiem a śniadaniem.

Ograniczenie węglowodanów

Pomimo tego, co ciągle mówi się o węglowodanach, nie musisz przechodzić na niskowęglowodanową żywność, aby zobaczyć utratę wagi. Złożone węglowodany, takie jak rośliny strączkowe, jabłka i komosa ryżowa, nie są wrogiem sylwetki. To na rafinowane lub proste węglowodany musisz uważać. „Rafinowane węglowodany szybko się trawią i podnoszą poziom cukru we krwi, zwiększając głód, podczas gdy węglowodany złożone bogate w błonnik trawią się powoli i utrzymują stały poziom cukru we krwi, pomagając w odchudzaniu” – wyjaśnia dietetyczka Isabel Smith.

Pij tylko wodę

Teraz gdy już zrezygnowałeś ze słodkich napojów gazowanych i soków, woda jest twoim pierwszym napojem – i to świetnie! Ale jeśli myślisz, że to jedyny płyn przyjazny odchudzaniu, jesteś w błędzie. W rzeczywistości niesłodzona kawa i herbata niosą korzyści i mogą przyspieszyć utratę wagi dzięki zawartości kofeiny ograniczającej apetyt. Ale ze wszystkich propozycji zielona herbata zdecydowanie ma przewagę. Ten azjatycki napój zawiera coś, co nazywa się katechinami, przeciwutleniaczami, które, jak wykazano, redukują tłuszcz z brzucha. Więc śmiało, ciesz się drugą filiżanką.

