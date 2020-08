To, gdzie przybierasz na wadze, zależy od kilku czynników... których nie możesz kontrolować

Mężczyźni i kobiety inaczej magazynują tłuszcz. Prawdopodobnie dlatego inaczej zyskujemy lub tracimy kilogramy i centymetry. Wiek, stres, równowaga hormonalna, genetyka i styl życia również odgrywają tu ważną rolę. Aby lepiej zrozumieć, dlaczego niektórzy z nas mają tendencję do przybierania na wadze w okolicach brzucha, podczas gdy inni mają tendencję do gromadzenia większej ilości tłuszczu w udach, przyjrzyjmy się dokładniej, jak, gdzie i dlaczego nasze ciała magazynują tłuszcz i poznajmy sposób, w jaki to robią.

Płeć i aktywność a gromadzenie tłuszczu

Ludzkie hormony płciowe – estrogen i testosteron – odgrywają dużą rolę w magazynowaniu tłuszczu i są powodem, dla którego mężczyźni i kobiety mają tak różne kształty ciała. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety mają zwykle wyższy procent całkowitej tkanki tłuszczowej – średnio około 7–10% więcej niż mężczyźni. Kobiety mają również tendencję do gromadzenia większej ilości tłuszczu w obszarze „pośladkowo-udowym” (czyli biodrach i udach), podczas gdy mężczyźni mają zwykle więcej tłuszczu trzewnego (czyli na brzuchu) i są bardziej skłonne do magazynowania tłuszczu w brzuchu.

Testosteron ma duży wpływ na skład tkanki tłuszczowej i masę mięśniową. Wraz ze starzeniem się mężczyzn poziom testosteronu zaczyna spadać. To nie przypadek, że mniej więcej w tym samym czasie spada poziom testosteronu, tym bardziej prawdopodobne jest pojawienie się piwnych brzuszków. To samo dotyczy estrogenu u kobiet. Estrogen pomaga regulować metabolizm i masę ciała. Gdy kobiety się starzeją i przechodzą menopauzę, poziom estrogenu spada. Metabolizm następnie zwalnia i trudniej jest utrzymać wagę.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety generalnie stają się mniej aktywni, choć są w stanie wykonywać pewne intensywne treningi nawet mimo upływu lat. Niewystarczająca ilość regularnych ćwiczeń i utrata masy mięśniowej może przełożyć się na przyrost masy ciała.

Insulina a tkanka tłuszczowa

Insulina to kolejny hormon regulujący tłuszcz, uwalniany do krwiobiegu po jedzeniu. Pomaga obniżyć poziom cukru we krwi. Działa poprzez transport glukozy z krwi do mięśni, tłuszczu i komórek wątroby, gdzie jest przechowywany jako glikogen i wykorzystywany jako energia.

Jednak organizm ma maksymalną zdolność do magazynowania glikogenu i po osiągnięciu tej zdolności przechodzi w stan magazynowania tłuszczu. Innymi słowy, insulina decyduje o tym, czy dodatkowa glukoza zostanie zmagazynowana w postaci tłuszczu. Jeśli obniżymy ilość cukru i rafinowanych węglowodanów w naszej diecie, zmniejszymy nasze szanse na maksymalne wykorzystanie naszych zapasów glikogenu i konieczność gromadzenia zapasów tłuszczu, co prowadzi do ogólnego zmniejszenia jego magazynowania.

Rodzaje tłuszczu

Istnieją dwa rodzaje tłuszczu: podskórny (bardziej widoczny gołym okiem, znajdujący się bezpośrednio pod skórą) i tłuszcz trzewny (znajdujący się w brzuchu, który otacza i wypełnia przestrzenie między naszymi ważnymi narządami). Możesz chwycić tłuszcz podskórny dwoma palcami (pod pachą, między udami itp.). Jednak tłuszcz trzewny jest znacznie trudniejszy do wykrycia i zobaczenia gołym okiem i jest bardziej niebezpieczny. Wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób serca, cukrzycy typu 2, a nawet niektórych nowotworów.

Osoby o sylwetkach typu „gruszki” mają tendencję do gromadzenia podskórnej tkanki tłuszczowej w kończynach dolnych (biodra, uda, pośladki). Osoby o kształtach „jabłka” mają tendencję do gromadzenia tłuszczu trzewnego w górnej części (brzuch i klatka piersiowa). Nawet jeśli jesteś szczupły, nadal możesz mieć tłuszcz trzewny w okolicy brzucha.

Dlaczego nie można pozbyć się tłuszczu tylko z określonych miejsc?

Prawdopodobnie zdałeś sobie sprawę, że nie możesz wybrać i wybrać miejsca, w którym najpierw stracisz tłuszcz, ponieważ genetyka wraz z czynnikami wymienionymi powyżej determinują te lokalizacje. Chociaż możesz próbować „celować” w tkankę tłuszczową podskórną, wykonując więcej pompek, ćwiczeń podstawowych i przysiadów, nie możesz bezpośrednio celować w tkankę tłuszczową, która jest tą, którą technicznie powinieneś najpierw spróbować stracić. Dobrą wiadomością jest to, że tłuszcz trzewny jest często najłatwiejszy do stracenia i istnieje kilka strategii, które możesz zastosować, aby schudnąć i poprawić ogólny stan zdrowia.

Jak schudnąć i nie przybrać znów na wadze?

Zamiast skupiać się na utracie wagi w jednym określonym regionie, twórz zdrowe nawyki, które pozwolą twojemu ciału osiągnąć wagę i kształt, który jest zdrowy i dobry dla ciebie indywidualnie.

Podstawowe zasady

Stosuj zróżnicowaną dietę

Postaw na produkty pełnowartościowe, świeże warzywa, owoce, chude białka, zdrowe tłuszcze i węglowodany złożone

Utrzymuj niski poziom stresu (stres jest powiązany z przyrostem masy ciała)

Miej dobry sen (brak snu może zaszkodzić poziomowi cukru we krwi i wywołać apetyt na pokarmy o wysokiej zawartości cukru)

Ruszaj się regularnie (zalecane jest 150 minut tygodniowo w przypadku utraty wagi)

W walce z tłuszczem pomogą ci te ćwiczenia

