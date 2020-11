To, że bieganie ma wiele korzyści, wiadomo od dawna. Jednak tych zalet pewnie nie znałeś

Zalety biegania mogą być bardzo zaskakujące. Zapoznaj się z listą niespodziewanych korzyści, płynących z tego rodzaju aktywności fizycznej, na które wskazują sami biegacze. Oni początkowo też byli zaskoczeni!

10 Niespodziewanych zalet biegania

1. Bieganie błyskawicznie rozwiązuje problemy

Dave Hoch, który jest biegaczem od 10 lat zauważa, że ten rodzaj aktywności w błyskawiczny sposób pomaga rozwiązywać problemy. Mężczyzna zaznacza, że kiedy biegnie, a poziom endorfin, czyli hormonów szczęścia szybko rośnie, w równie szybkim tempie udaje mu się wpaść na rozwiązanie kłopotów, które przedtem przez cały dzień go dręczyły.

2. Bieganie zmniejsza prokrastynację

Rhys Jenkins, ultramaratończyk zauważa, że kiedyś wiecznie odkładał coś na później. Bieganie zmieniło jego sposób patrzenia na pracę. Przecież skoro jest w stanie pokonać dziennie co najmniej 42 kilometry, to może wykonać też ten telefon do szefa czy odpowiedzieć na maile.

3. Bieganie zmniejsza strach przed porażką

Biegaczka Rhiannon Moore zaznacza, że dzięki bieganiu zaczęła szybko zauważać, że jej kondycja się polepsza, że lepiej wygląda. To zwiększyło jej pewność siebie, ale jednocześnie dowiedziała się, że sukces jest nierozerwalnie połączony z porażką., co wpłynęło również na inne dziedziny jej życia. Łatwiej jej teraz zaakceptować, że nie zawsze osiągnie wyznaczony cel. Zrozumiała, że sukces nie jest liniowy – że możesz zrobić krok naprzód, potem dwa kroki w tył, więc nie załamują ją już w tak dużym stopniu porażki, także te w życiu osobistym.

4. Biegania daje więcej energii i większy dochód

Ben Pavlov, trener personalny zaznacza, że od kiedy zaczął intensywniej trenować, miał więcej energii, a co za tym idzie – więcej zapału do pracy, a to z kolei oznacza wyższy potencjał zarobkowy. Pavlov stwierdził, że chce poświęcić swój popołudniowy czas na dodatkowe i płatne zajęcie i wśród zalet biegania wymienia właśnie możliwość uzyskania dzięki niemu – pośrednio – większych zarobków.

5. Bieganie umożliwia lepszą orientację w terenie

Pavlov dodał także, że choć na co dzień nie radzi sobie bez Google Maps, podczas biegania odkrywał coraz to nowsze obszary w swojej okolicy i chociaż w tej stosunkowo niewielkiej przestrzeni zaczął się o wiele lepiej orientować.

6. Bieganie pozwala kontrolować swój stan zdrowia

Tak, kolejną z zalet biegania jest fakt, że biegając możesz się dowiedzieć o istnieniu swoich problemy zdrowotne. Tak było w przypadku Whitney Heins, założycielki The Mother Runners. Nagle podczas treningów stwierdziła, że jej organizm pracuje mniej wydajnie niż wcześniej, niemal nie miała siły stawiać kolejnych kroków. Wykonała więc badanie krwi, które wykazało, że ma zaburzenia hormonalne, problemy z tarczycą. Gdyby nie bieganie, nie wiedziałaby o tym (tak szybko).

7. Bieganie daje więcej czasu na słuchanie audiobooków i podcastów

Stephanie Morgyn to nauczycielka jogi, której studio zamknięto w czasie pandemii koronawirusa. Zaczęła więc biegać i odkryła, że w końcu ma czas na słuchanie audiobooków i podcastów. To świetny sposób nie tylko na zrelaksowanie, ale i poszerzanie wiedzy.

8. Bieganie to czas na wspomnienia

Kolejna zaleta biegania? Podczas wykonywania tej aktywności można o niejednym pomyśleć, na przykład oddać się wspomnieniom czasów dzieciństwa. Zwłaszcza jeśli biega się po terenach znanych od najmłodszych lat. Jedna z biegaczek, Jennifer Theuriet, po śmierci swojej mamy posadziła na jej cześć drzewo i teraz za każdym razem, gdy biega, wita się z „mamą”.

9. Bieganie zwiększa pewność siebie i... libido

Fiona Perkins, z zawodu fizjolog, również należy do aktywnych biegaczy. Jak zauważyła, treningi, które nie są szczególnie wymagające, które przebiegają na luzie, powodują u niej wzrost libido i zwiększają pewność siebie, poprawiają nastrój, co zalicza do kolejnych jego zalet. Kiedy jednak poddaje się bardzo męczącemu treningowi, ta zasada nie działa.

10. Bieganie daje poczucie przynależności

Wystarczy pójść jako kibic na jakąkolwiek imprezę biegową, by zobaczyć na własne oczy, jak zżyci są ze sobą biegacze. Kiedy biegasz, automatycznie trafiasz do ich klubu, zauważa Jenni Madsen. Biegaczka podkreśla, że bardzo podnosi ją na duchu, gdy może przybić piątkę biegaczowi z naprzeciwka podczas treningu czy po prostu porozumiewawczo kiwnąć sobie nawzajem głową.

