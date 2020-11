Jak bieganie wpływa na zdrowie?

Aktywność i regularne ćwiczenia aerobowe są ważne dla ogólnego zdrowia serca i dobrego samopoczucia. Zwykle większości zdrowych osób dorosłych zaleca się 30 minut ćwiczeń o umiarkowanej intensywności pięć dni w tygodniu. Bieganie to proste, niedrogie ćwiczenie.

Początkujący biegacz powinien porozmawiać z lekarzem o wszelkich problemach, takich jak wysokie ciśnienie krwi, problemy z sercem.

Zanim zaczniesz, warto zainwestować w dobre buty do biegania, rozgrzać i rozciągnąć się przed każdym biegiem. Skoncentruj się na treningu crossowym z ćwiczeniami wzmacniającymi biodra i tułów.

Dlaczego warto biegać?

Korzyści sercowo-naczyniowe płynące z biegania pozostają bez względu na odległość.

Jeśli bieganie nie sprawia ci przyjemności lub masz inne problemy – powiedzmy, że twoje kolana lub plecy utrudniają bieganie – postaw na łagodniejszą wersję. Regularne chodzenie w szybkim tempie może skutkować poprawą ogólnego stanu układu sercowo-naczyniowego i sztywności naczyń.

Bez względu na to, jaką aktywność wybierzesz, najważniejsze jest, abyś dążył do wykonywania co najmniej 30 minut ćwiczeń o umiarkowanej intensywności pięć dni w tygodniu.

