Mel B to już nie tylko była spice girl, ale i trenerka. Ćwiczenia z Mel B

Mel B obecnym 30-latkom znana jest przede wszystkim jako była członkini zespołu Spice Girls, który podbijał świat popu w latach 90. ubiegłego wieku. Scary Spice jednak nie osiadła na laurach i działa także na innych polach – jest jurorką programu The Voice Australia i trenerką. Proponowane przez nią ćwiczenia mogą wypróbować i początkujący, i zaawansowani. Warto spróbować tym bardziej, że pandemia COVID-19 zmusza do pozostania w domu. Ale niekoniecznie w nim siedzenia!

Mel B: efekty

Jakie efekty daje trening z Mel B? To zależy od tego, który z nich się wybierze. Była spice girl pokazuje ćwiczenia na brzuch, pośladki, ramiona, nogi, a także treningi całego ciała. Jeśli będziesz ćwiczyć 3 razy w tygodniu, już po 30 dniach możesz się spodziewać pierwszych efektów. Twoje ciało nie tylko przyzwyczai się do wysiłku, ale i uzyskasz spadek obwodu w brzuchu i udach o około 2-3 cm i stracisz na wadze ok. 2-4 kg. Twoje ciało stanie się jędrniejsze, będziesz mieć większą siłę mięśni i lepszą koordynację.

Poniżej zamieszczamy więc kilka propozycji treningów z Mel B – wybierz ten, który skupia się na partiach ciała, na ćwiczeniu których szczególnie ci zależy. Mel B ma tyle energii, że powinno ci się z nią bardzo dobrze ćwiczyć. Do boju!

Mel B – rozgrzewka



Choć często kusi nas, by zacząć właściwy trening od razu, pod żadnym pozorem nie można zapominać o rozgrzewce – rozgrzewka Mel B trwa tylko niewiele ponad cztery minuty, więc bez problemu można w niej wytrwać. To tym bardziej ważne, że rozgrzewka pozwala rozruszać ciało, zmniejszyć ryzyko „złapania” kontuzji we właściwym treningu.



Mel B - trening na płaski brzuch



Trening Mel B na płaski brzuch jest jednym z najczęściej odtwarzanych przez użytkowniczki YouTube'a. Dzieje się tak zapewne dlatego, że wiele kobiet narzeka na nadmiar tłuszczu właśnie w tej partii ciała. Wśród ćwiczeń Mel B na płaski brzuch znajdziesz m. in. russian twists, brzuszki, deskę, nożyce. Ćwiczenia nie wymagają użycia akcesoriów (poza butelką wody zamiast hantli, jeśli ich nie posiadasz).



Mel B - trening na pośladki



10-minutowy trening Mel B na pośladki zawiera ćwiczenia, których technika wykonania nie powinna sprawić nikomu trudności. Warto spróbować tym bardziej, że sama trenerka podkreśla, iż najbardziej w swoim ciele lubi właśnie pupę i skupia się przede wszystkim na jej kształtowaniu i spalaniu tkanki tłuszczowej właśnie z pośladków.



Mel B – Full Body Workout (trening całego ciała)



Mel B ma wśród swoich treningów także Full Body Workout, czyli taki, który pozwala zapewnić odpowiednią dawkę ćwiczeń całemu ciału. Trening trwa 20 minut, połowa ćwiczeń jest wykonywana na stojąco, a połowa – na macie. Do wykonania tego treningu potrzebne będą ci jedynie dwie 1,5-litrowe butelki wody (bądź hantelki).



Mel B – trening na ramiona, nogi, brzuch, pośladki



Trening Mel B na ramiona, nogi, brzuch i pośladki jest jednym z najdłuższych proponowanych przez piosenkarkę – trwa niemal godzinę. Co przyda ci się do wykonania tego treningu? Mata, krzesło, a także butelki z wodą. Te ćwiczenia pozwolą ci efektywnie polepszyć swoją kondycję i wzmocnić siłę mięśni, wysmuklić sylwetkę.

