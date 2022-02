Ile kalorii ma jabłko? Wartość odżywcza średniego jabłka

Większość z nas lubi jabłka, a znajdą się i tacy, którzy jedzą przynajmniej jedną sztukę dziennie. Nic dziwnego, że jabłka cieszą się tak dużą popularnością – możemy kupić je w każdym sklepie spożywczym, kosztują niewiele, a dodatkowo są łatwe w transporcie do pracy czy szkoły. Nie zgniotą się tak jak banan czy maliny. Jabłka możemy kupić przez cały rok, a ich odmian jest tak wiele, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Wartości odżywcze i właściwości jabłek

Jabłka to jedne z najzdrowszych owoców na świecie. Pod skórką jabłek znajduje się szereg witamin i minerałów, owoce te są też źródłem błonnika i przeciwutleniaczy. Wartości odżywcze jabłka są ogromne – owoc ten zawiera:

witaminę C



witaminy z grupy B

witaminę E

witaminę K

beta-karoten

kwas foliowy

cynk

wapń

żelazo

fosfor

magnez

Odmiany jabłek

Na świecie istnieje niemal 10 tysięcy odmian jabłoni. W Polsce największą popularnością cieszą się odmiany takie jak gala, rubin, joagold, jonagored, szara reneta, malinówka. Bardzo chętnie kupowane, zwłaszcza przez rodziców małych dzieci, są również wszelkie odmiany gruszkowe (np. golden delicious), które charakteryzują się słodkim smakiem i chrupiącym, żółtym miąższem. Świetnie nadają się jako przekąski na drugie śniadanie, pasują również do domowych deserów czy owsianki.

Dlaczego warto jeść jabłka?

Skórka jabłka zawiera chrom – minerał, który odgrywa ważną rolę u w działaniu insuliny. Insulina jest hormonem, który pomaga regulować poziom cukru we krwi, umożliwiając wykorzystanie cukru do produkcji energii

Jabłka są bogatym źródłem błonnika pokarmowego, dzięki czemu dają uczucie sytości i przyspieszają metabolizm, korzystnie wpływając na trawienie. Sięgając po jabłka w chwilach głodu, zmniejszymy chęć na słodycze czy słodkie przekąski, dlatego owoce te sprawdzają się na diecie odchudzającej

Świeże jabłka są dobrym źródłem witaminy C i doskonałym źródłem kwercetyny, a także mają dużą liczbę polifenoli

Jabłka zawierają potas, który korzystnie wpływa na pracę serca i układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo regulują ciśnienie krwi!

Owoce te mają niski indeks glikemiczny

Pozwalają regulować poziom cholesterolu w organizmie, nie dopuszczając do wzrostu poziomu szkodliwych frakcji cholesterolu

Fitochemikalia to organiczne związki występujące w roślinach, które mają działanie biologiczne, ale nie mają wartości odżywczej. Substancje fitochemiczne nie zostały jeszcze dogłębnie zbadane, ale znane są z ich ogólnych właściwości metabolicznych i przeciwzapalnych.

Czy jabłko tuczy i jak wpływa na odchudzanie?

Jabłko to owoc niskokaloryczny, po który śmiało mogą sięgać osoby, pragnące zrzucić kilka kilogramów. Wzbogacenie diety w jabłka może pomóc nam pozbyć się tkanki tłuszczowej i poprawić nawodnienie organizmu. Jabłka można śmiało przegryzać w wielu postaciach, nie tylko w formie surowej – wszystkie są zdrowe, ale nie wszystkie mają mało kalorii.

Wielką zaletą jabłek jest ich korzystne działanie na mikroflorę jelitową. Owoce te są źródłem błonnika, sprzyjają więc oczyszczaniu organizmu ze złogów pokarmowych i resztek trawiennych. Pozytywnie oddziałują na pracę jelit, regulując metabolizm i usprawniając rytm wypróżnień. Dzięki temu jabłka zapobiegają wielu dolegliwościom trawiennym, m.in. wzdęciom.

Jabłkowa dieta odchudzająca

Sporą popularnością cieszy się jabłkowa dieta odchudzająca. Jest to dieta, która nie tylko umożliwia zrzucenie kilku kilogramów, ale również pozwala oczyścić organizm ze złogów i resztek pokarmowych. Jej wielką zaletą jest korzystny wpływ na jelita i fakt, że przyspiesza metabolizm. Dieta ta może pomóc nam pozbyć się uczucia ciężkości, wyrównać poziom glukozy.

Głównym składnikiem diety są jabłka. Pozwala to drastycznie ograniczyć poziom przyjmowanych kalorii i dzięki temu schudnąć – w jednym jabłku znajdziemy przecież jedynie około 50 kalorii. Jabłko zawiera dużo składników mineralnych i ma wysoką wartość odżywczą, ale pamiętajmy, że same owoce nie dostarczą nam energii. Taka dieta nie powinna więc trwać długo, bo zwyczajnie nie będziemy mieli na niej siły. Warto stosować ją przez krótki czas, by oczyścić organizm. Jest to też polecane osobom, które chcą poczuć się lżej i jeść mniej węglowodanów, a także ograniczyć cukier i tłuszcze w diecie.

Ile kalorii ma jabłko?

Średniej wielkości jabłko kcal szacuje się na 50 kalorii. Oczywiście, sięgając po mniejszy lub większy owoc dostarczamy mniejszej lub większej liczby kalorii. W 100g surowego jabłka bez gniazda nasiennego znajduje się 47 kalorii. A więc małe jabłko (około 75g z gniazdem nasiennym) będzie miało około 35 kalorii. Średnie (około 112g) 47 kalorii, a duże (około 170g) 71 kalorii. Czy to dużo?

Oczywiście, że nie. Tym bardziej że po zjedzeniu dużego jabłka długo będziemy czuć się syci. Nie oznacza to jednak, że jabłka można jeść bez ograniczeń – pamiętajmy, że zawierają cukry. Dobrze, by oprócz jabłek w naszej diecie znalazło się miejsce także na inne owoce, a przede wszystkim na warzywa.

Nie da się jednak ukryć, że jabłko to jeden z mniej kalorycznych owoców. Jedynie truskawki, maliny, poziomki czy arbuzy mogą się poszczycić mniejszą liczbą kalorii.

Przeciętnie dorosły człowiek potrzebuje około 2500 tysiąca kalorii dziennie. Jedno jabłko, ze swoją zawartością 47 kalorii, to bardzo niewielki ułamek codziennego menu. Warto zatem włączyć te owoce do diety i bez obawy można spożywać je tak często, jak tylko mamy na to ochotę. Jest to możliwe, ponieważ na rynku znajdziemy wiele różnych rodzajów i odmian jabłek, nie wszystkie z nich są tak samo słodkie.

Ile kalorii ma jabłko pieczone, gotowane czy suszone?

Jabłka można obrabiać w dowolny sposób, ale nie w każdej postaci będą one niskokaloryczne. Za szczególnie zdrowe uważane są jabłka suszone, które pomagają oczyszczać układ pokarmowy, obniżyć poziom cholesterolu i cukru w organizmie i wesprzeć procesy odpornościowe. Plasterki suszonych jabłek to świetne przekąski, które doskonale zastępują chipsy i inne niezdrowe przysmaki. Warto podawać je także dzieciom, by odzwyczajać je od słodyczy.

Niestety, jabłka suszone są dużo bardziej kaloryczne niż surowe owoce. W 100 g suszonych jabłek znajduje się aż 238 kalorii! Warto więc podjadać je z umiarem.

Pieczone jabłka zawierają około 100 kalorii, jest to więc lepszy wybór dla osób, które pragną się odchudzić. Podobną wartość energetyczną mają jabłka gotowane.

Wniosek jest jeden – najmniej kalorii mają surowe owoce. Jeśli chcemy zrzucić kilka kilogramów, możemy sięgnąć również po pieczone czy gotowane jabłka. Suszone plasterki należy natomiast spożywać z umiarem, bo mają dość dużą wartość energetyczną.

Co zrobić z jabłek? Zastosowanie w kuchni

Jabłka to owoc, który można przerobić na wiele sposobów. Jego szerokie zastosowanie umożliwia przygotowanie wielu pysznych dań, ale najsłynniejszym deserem przyrządzanym z tych owoców, jest szarlotka. Aby zrobić pyszną szarlotkę, wystarczy połączyć kruche ciasto z musem jabłkowym lub świeżo pokrojonymi jabłkami posypanymi cynamonem. Jest to pyszny i delikatny deser, za którym przepadają i dzieci, i dorośli.

Z jabłek jednak można przygotować wiele innych przysmaków, m.in. racuchy, naleśniki, babeczki, jabłeczniki, strudel, biszkopt, sernik. Jabłka też świetnie nadają się na dżemy i konfitury, którymi można raczyć się w sezonie zimowym. Można je stosować także do mięs, faszerować nimi kaczkę, schab czy indyka, przygotowywać z nich bułeczki czy domowe drożdżówki. Dużą popularnością cieszą się także herbaty jabłkowe i napary, które pozwalają nam się rozgrzać w chłodne dni.

Warto też pamiętać, że najzdrowsze i najlepsze są jabłka w formie surowej. Jedno duże jabłko może stanowić świetną przekąskę na drugie śniadanie czy podwieczorek. Samo jabłko wystarcza, by nasycić głód!

Podsumowując, jabłka to jedne ze zdrowszych i najmniej kalorycznych owoców. Jedzmy je jak najczęściej, by oczyszczać organizm z toksyn i dostarczać mu brakujących witamin.

Czytaj też:

Ile kalorii ma banan?