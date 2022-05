Elektrolity domowej roboty – jak uzupełnić elektrolity?

Nie każdy napój izotoniczny, który znajdziemy na sklepowej półce, jest niezdrowy, ale warto pamiętać, że najlepsze jest dla nas to, co w pełni naturalne. Tylko wówczas możemy mieć pewność, że sięgamy po napój, który będzie spełniał nasze oczekiwania pod każdym względem, czyli będzie szybko gasił pragnienie, nawadniał organizm oraz dostarczał niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania elektrolitów. Jak zrobić domowy napój izotoniczny?

Co to jest napój izotoniczny?

Na początek warto wyjaśnić, czym różni się napój izotoniczny od zwykłej wody mineralnej. Przede wszystkim jego zalety nie wynikają jedynie z mody, ale z potwierdzonych naukowo właściwości.

Zdrowy napój izotoniczny to skuteczny i szybki sposób na efektywne nawodnienie organizmu oraz uzupełnienie utraconych w przebiegu podstawowych procesów biologicznych elektrolitów. Napoje izotoniczne stosuje się przede wszystkim w czasie intensywnego wysiłku fizycznego. Początkowo były one kierowane do sportowców, jednak obecnie są jednym z chętniej kupowanych napojów w czasie letnich upałów.

Napój izotoniczny – co musisz o nim wiedzieć?

Napój izotoniczny to prosty napój, w którego składzie znajduje się sól i inne składniki, pozwalające poprawić nawodnienie organizmu oraz uzupełnić elektrolity. Napoje izotoniczne stanowią podstawę uzupełnienia elektrolitów u sportowców i u osób, które tracą duże ilości wody w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego.

Napój izotoniczny można w prosty sposób przygotować w domu z wykorzystaniem produktów, które znajdują się w kuchni. Działa równie skutecznie jak saszetki z elektrolitami, które znajdziemy w aptekach.

Dlaczego napój izotoniczny nawadnia lepiej niż woda?

Pijąc czystą wodę, często powodujemy, że jedynie przepływa ona przez nasz organizm i nie zostaje w prawidłowy sposób wykorzystana. To efekt zbyt szybkiego picia; tak naprawdę, aby woda spełniała swoją funkcję, musimy pić ją małymi łykami, co jakiś czas, a nie czekać do momentu, aż odczujemy pragnienie i będziemy musieli wypić całą butelkę. To podstawowy błąd, który powoduje, że dostarczane do naszego organizmu płyny są jedynie filtrowane przez nerki i wydalane z organizmu.

Napój izotoniczny zawiera nie tylko odpowiednią ilość elektrolitów, ale także dodatek soku, co powoduje, że żołądek zaczyna go trawić, więc proces nawadniania jest o wiele bardziej efektywny.

Nie oznacza to, że picie wody mija się z celem; jest wręcz przeciwnie, bo jeżeli pijemy ją stale, a nie jedynie w celu ugaszenia pragnienia, to doskonale spełnia ona swoje zadanie. Najlepiej pić wodę małymi łykami co kilkanaście minut; można też do niej dodać np. sok z cytryny lub kawałki świeżych owoców, aby organizm lepiej wykorzystał potencjał zawartych w niej minerałów, a nie jedynie przefiltrował i wydalił.

Co to są elektrolity?

Elektrolity to jony soli, które znajdują się w ciele. Niedobór elektrolitów może wywołać zaburzenia gospodarki elektrolitowej i sprawić, że organizm utraci sole mineralne. Zwykła woda nie zawiera elektrolitów, dlatego w sytuacji, w której intensywnie trenujemy, dużo ćwiczymy lub jesteśmy poddani dużemu wysiłkowi fizycznemu, możemy sięgnąć po napoje, które dostarczą do organizmu podstawowe pierwiastki takie jak magnez, potas czy wapń.

Odpowiedni poziom elektrolitów wpływa na układ nerwowy i na pracę serca. Oprócz tego bierze udział w procesach odpowiadających za kurczliwość mięśni. Wypłukanie elektrolitów z organizmu szybko daje się zauważyć m.in. przez skurcze mięśni, zawroty głowy czy brak energii. Niedobór elektrolitów może doprowadzić także do problemów z koncentracją i pamięcią.

Czy w ogóle potrzebujesz izotonik?

Domowy izotonik może nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. Działa równie skutecznie jak izotonik z apteki, a przygotowuje się go kilka minut. Napój izotoniczny uzupełnia elektrolity, które tracimy na wiele sposobów, m.in. przez wysiłek fizyczny, ale również na skutek uprawiania sportu.

Kto potrzebuje pić izotoniki? Z pewnością powinny po nie sięgnąć osoby, które dużo ćwiczą. Izotoniki mogą przydać się także wtedy, gdy cierpimy na zatrucia żołądkowo-pokarmowe, kiedy z organizmu wypłukiwane są wszystkie substancje. Izotoniki zawierają sód, który sprawia, że woda lepiej się wchłania do organizmu. Oprócz tego znajdują się w nich chlorki potasu, wapnia czy magnezu.

Jak się prawidłowo nawadniać?

Nawodnienie organizmu jest bardzo ważne i wpływa na wiele procesów zachodzących w ciele. Aby nawodnić organizm, należy wypijać przynajmniej 2,5 litra wody niegazowanej dziennie. Najlepsze efekty przynosi picie jej małymi łykami w ciągu dnia. Doprowadzenie do sytuacji, w której czujemy się bardzo spragnieni, oznacza, że organizm już jest odwodniony.

Nie należy również przesadzać w drugą stronę i pić zbyt dużo. Nadmierne dostarczanie płynów do organizmu może doprowadzić do przewodnienia, czyli niedoboru sodu we krwi. Jest on wydalany z ciała wraz z moczem.

Kiedy dochodzi do utraty elektrolitów?

Do utraty elektrolitów dochodzi najczęściej na skutek intensywnego pocenia się lub nadmiernej utraty płynów z organizmu. Utrata elektrolitów może być związana z zakażeniami żołądkowo-jelitowymi, biegunką czy wymiotami. Mocno odwadniają organizm, sprawiają, że chora osoba traci duże ilości płynów. Jeśli nie uzupełni elektrolitów, może nawet się odwodnić.

Jak wybrać dobry izotonik w aptece?

Kupując napój izotoniczny w aptece, warto zwrócić uwagę nie tylko na to, jakie ma walory smakowe, ale również na to, jaki jest jego skład. W napoju izotonicznym powinna znajdować się woda, ale też elektrolity i jony potasu oraz sodu.

W czasie upałów izotonik może skutecznie uzupełnić brakujące elektrolity w organizmie. Sprawdzi się również przy intensywnym wysiłku fizycznym. W czasie infekcji żołądkowo-jelitowej lepiej sięgnąć po elektrolity, które przywrócą równowagę w gospodarce wodno-elektrolitowej. Zawierają one nie tylko jony potasu, sodu czy magnezu, ale również jony fosforanowe oraz chlorkowe. Pomagają uzupełnić braki wody i dostarczyć organizmowi brakujących substancji.

Izotonik czy energetyk?

Napój izotoniczny może zawierać dodatkowe substancje, poprawiające jego walory smakowe, np. cukier czy konserwanty. To sprawia, że zyskuje większą kaloryczność i jego częste spożywanie może sprawić, że stanie się dodatkowym źródłem cukru w diecie. Z reguły jednak izotoniki są bezpieczne i nie wpływają negatywnie na zdrowie. Sportowcom są wręcz zalecane, ponieważ oprócz elektrolitów zawierają również witaminy (m.in. z grupy B), które wspierają regenerację mięśni.

Izotoniki służą nawodnieniu organizmu, a nie dodaniu mu energii. Nie należy ich zatem traktować jako źródeł energii w diecie. Napój energetyczny zawiera składniki, których nie ma w napoju izotonicznym, m.in. kofeinę czy guaranę, substancje, które działają na nas pobudzająco. Często spożywanie napojów energetycznych może negatywnie wpłynąć na organizm i doprowadzić nawet do odwodnienia go lub do zaburzeń pracy serca.

Jeśli w czasie gorących dni wiemy, że czeka nas intensywny dzień i zastanawiamy się, jaki napój wybrać, z tych dwóch opcji zdecydowanie bezpieczniejszy będzie izotonik. Dla osób, które mają umiarkowany wysiłek fizyczny, poleca się natomiast samą wodę. Można dodać do niej miętę czy limonkę, dzięki czemu zadziała orzeźwiająco i pomoże uzupełnić braki w organizmie.

Czy woda kokosowa to izotonik?

Woda kokosowa może uzupełnić niedobór elektrolitów w organizmie i zastąpić gotowe izotoniki. Jej skład bardzo przypomina skład osocza krwi, dlatego jest zalecana wszystkim, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie.

Na jej bazie można stworzyć dobry domowy napój, który skutecznie nawodni organizm, uzupełni niedobory elektrolitów, a także dostarczy do organizmu witaminy z grupy B czy witaminę C. Z wody kokosowej można przygotować napój, dodając pół łyżeczki soli i miód, ale można również pić ją samodzielnie.

Napoje izotoniczne przepisy – jak zrobić domowe napoje izotoniczne?

Domowy napój izotoniczny możemy przygotować w bardzo szybki i prosty sposób. Wystarczy kilka składników podstawowych oraz szczypta kreatywności, dzięki której możemy wyczarować wyjątkowe smaki. Tak naprawdę, aby napój izotoniczny domowy spełniał swoje zadanie, nie trzeba dodawać do niego żadnych składników poza średniozmineralizowaną wodą, solą, glukozą (może być to też np. miód, syrop klonowy lub ksylitol) oraz odrobiną soku owocowego. Najprostszy domowy izotonik przygotujemy w szklance wody, z dodatkiem łyżeczki soli, soku z jednej cytryny. Do takiej bazy dodajemy miód lub cukier i izotonik.

Napój izotoniczny nie musi zawierać w swoim składzie syntetycznych witamin i minerałów, ale w przypadku szczególnie dużego wysiłku i występujących objawów odwodnienia, można do niego dodać np. elektrolity z apteki. Poniżej prezentujemy 3 smaczne przepisy na domowe elektrolity.

Przepisy na domowe izotoniki

1. Napój izotoniczny „cytrusowe orzeźwienie”

Składniki:

1 litr wody mineralnej,

łyżka naturalnego miodu,

¼ łyżeczki soli kamiennej lub soli himalajskiej,

sok z połowy cytryny,

sok z połowy małej pomarańczy,

sok z połowy limonki.

Sposób przygotowania: do wody dodaj pozostałe składniki i dokładnie wymieszaj. Odstaw na chwilę do lodówki i pij schłodzony.

2. Napój izotoniczny „naturalna prostota”

Składniki:

1 litr wody mineralnej,

łyżka syropu klonowego,

¼ łyżeczki soli kamiennej lub soli himalajskiej,

sok z połowy cytryny.

Sposób przygotowania: jak wyżej.

3. Napój izotoniczny „ziołowe orzeźwienie”

Składniki:

1 litr wody mineralnej,

łyżka naturalnego miodu,

¼ łyżeczki soli kamiennej lub soli himalajskiej,

sok z 1 limonki,

mała gałązka świeżego rozmarynu,

kilka gałązek świeżej mięty,

kilka gałązek świeżej melisy.

Sposób przygotowania: jak wyżej; zioła przed dodaniem do wody, trzeba delikatnie zgnieść w dłoniach, aby uwolniły olejki eteryczne.

