Masz cukrzycę typu 2? Te przekąski są dla ciebie!

Zdrowe przekąski to produkty o wysokiej zawartości białka i błonnika oraz o niskiej zawartości przetworzonych węglowodanów.

Przekąski białkowe

Białko ma kluczowe znaczenie dla wzrostu i naprawy tkanek ciała. Pomaga również czuć sytość, co pomaga zmniejszyć ryzyko przejadania się. Niektóre badania sugerują, że dieta wysokobiałkowa może być dobra dla osób z cukrzycą. Według badania z 2017 roku może to zależeć od rodzaju białka, gdyż pewne typy zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 i jej powikłań, podczas gdy inne mogą pomóc w ochronie przed nią. Zdrowe opcje to:

produkty białkowe pochodzenia roślinnego, takie jak orzechy, nasiona, rośliny strączkowe i produkty sojowe

niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak niskotłuszczowe produkty mleczne i jogurt.

Przekąski, które są bogate w białko to m.in.:

pieczona ciecierzyca

fasola

tempeh i tofu

jabłka lub seler z masłem migdałowym

migdały, orzechy włoskie lub pistacje

roladki z indyka lub wędzonego łososia

jogurt naturalny, szczególnie jogurt grecki zmieszany z jagodami

twarożek zmieszany ze świeżymi owocami

awokado z pomidorkami koktajlowymi i orzeszkami piniowymi

surowe warzywa z hummusem

Należy unikać pokarmów, które mają wysoką zawartość tłuszczu i sodu, takich jak przetworzone mięso i batoniki orzechowe z dodatkiem cukru. Ważne jest, aby sprawdzać skład wszelkich gotowych przekąsek i wziąć pod uwagę węglowodany.

Białko zwierzęce czy roślinne?

Niektóre białka zwierzęce, takie jak czerwone mięso, wydają się zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2. Jeśli jesz mięso, wybierz chude opcje takie jak kurczak, indyk i ryby. Drób spożywaj bez skóry: zmniejszysz spożycie tłuszczów nasyconych i będzie to lepsze dla serca.

Jednak białka roślinne są najlepsze dla ogólnego zdrowia serca i leczenia cukrzycy. Niskotłuszczowe produkty mleczne i białka roślinne, takie jak orzechy, fasola, rośliny strączkowe i tofu, są lepszą opcją przekąsek niż burger lub salami. Kobiety powinny spożywać około 46 g białka każdego dnia, mężczyźni natomiast około 56 g. Jednak zapotrzebowanie na białko będzie się różnić w zależności od wielu czynników, w tym wzrostu, masy ciała, poziomu aktywności i stanu zdrowia. Białko powinno stanowić 10-35 procent dziennego spożycia kalorii.

Przekąski o wysokiej zawartości błonnika

Przekąski o wysokiej zawartości błonnika są dobrym rozwiązaniem, ponieważ niektóre rodzaje błonnika mogą poprawić insulinooporność i obniżyć ryzyko cukrzycy typu 2. Badanie z 2018 roku wskazuje, że dieta bogata w błonnik może zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2 o 20-30 procent. W badaniu zauważono, że takie działanie pochodzi głównie z pełnego ziarna lub nierozpuszczalnego błonnika zbożowego, który nie rozkłada się w organizmie.

Jednak inne badania wykazały, że połączenie nierozpuszczalnego i rozpuszczalnego błonnika w diecie może być korzystne. Dobre źródła błonnika to:

warzywa i owoce

rośliny strączkowe

orzechy i nasiona

pełne ziarna.

Osoby z cukrzycą mogą spróbować niektórych z tych wysokobłonnikowych przekąsek:

koktajle z wysokobłonnikowymi, nieskrobiowymi warzywami

pieczywo pełnoziarniste

makarony pełnoziarniste, fasolowe lub z ciecierzycy

płatki owsiane zmieszane ze świeżymi jagodami lub pokrojonym bananem dla uzyskania dodatkowej słodyczy i błonnika

figi z greckim jogurtem

chipsy z jarmużu lub szpinaku, które mogą zaspokoić apetyt na chipsy bez dodatku sodu i tłuszczu

potrawy ze słodkich ziemniaków.

Chleby pełnoziarniste i makarony są doskonałym sposobem na zaspokojenie głodu na węglowodany. Aby zwiększyć ich wartość odżywczą można posmarować pełnoziarnisty chleb masłem migdałowym lub jeść makaron o wysokiej zawartości błonnika z warzywami. Owoce w całej postaci też są dobrym wyborem. Wyciskanie soku rozkłada niektóre składniki odżywcze, zmniejsza ilość błonnika i zwiększa ogólną zawartość cukru.

Zdrowe przekąski tłuszczowe

Tłuszcz jest niezbędnym składnikiem odżywczym, ale ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj i odpowiednią ilość, ponieważ wysoki poziom tłuszczu w organizmie jest głównym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2. Tłuszcze nasycone i trans, obecne w wielu daniach i gotowych produktach, nie są zdrowymi opcjami. Następujące pokarmy dostarczają tłuszcze, które mogą być korzystne dla osób z cukrzycą:

tłuste ryby, takie jak łosoś i sardynki

awokado



oliwa z oliwek i oliwki

orzechy, takie jak migdały, pistacje lub orzechy włoskie

olej rzepakowy, słonecznikowy, szafranowy, siemię lniane i oleje sojowe

masło orzechowe lub migdałowe, bez dodatku tłuszczu lub cukru

nasiona takie jak sezam, len lub chia

W przeglądzie opublikowanym w 2018 r. naukowcy znaleźli dowody, że niektóre rodzaje tłuszczu mogą zapewniać swoistą ochronę przed cukrzycą, ale potrzebne są dalsze badania. W przypadku dorosłych 20-35 procent dziennego spożycia kalorii powinno pochodzić z tłuszczów, w zależności od indywidualnych czynników.

Ważne są też przekąski niskosodowe. Dieta o niskiej zawartości sodu może obniżyć ciśnienie krwi, a przez to zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i zawału serca. Zmniejszenie zużycia soli kuchennej może pomóc, ale nawet 75 procent spożycia sodu pochodzi ze słonej żywności przetworzonej, a nie z soli dodawanej do potraw samodzielnie.