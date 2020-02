Cukrzyca typu 2. Czym kończy się opóźnianie insulinoterapii?

W przypadku cukrzycy typu 2 organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie wykorzystuje insuliny wystarczająco dobrze, aby rozbić ilość cukru we krwi. Leki, zmiany stylu życia, a w poważniejszych przypadkach insulinoterapia może poradzić sobie z tym stanem.

Jednak według nowych badań, przeprowadzonych przez Brigham and Women's Hospital, znaczna część osób z cukrzycą często początkowo rezygnuje z insulinoterapii. Badania, które opublikowano w „Diabetic Medicine”, wykazały, że ponad 40 procent osób z cukrzycą typu 2 odrzuca zalecenia swojego lekarza odnośnie leczenia insuliną. To duży błąd.

Terapia insulinowa może ratować życie

Naukowcy ocenili dane z 15 lat zdrowia 5307 osób dorosłych z cukrzycą typu 2, którym lekarze zalecili spróbowanie terapii insulinowej.

Z tej grupy 2267 osób – czyli 42,7 procent – zrezygnowało z insulinoterapii, a w następnych latach miało gorszą kontrolę glikemii niż ci, którzy ją rozpoczęli. Według naukowców odkrycia sugerują, że opóźnienie insulinoterapii może mieć poważne konsekwencje zdrowotne i skrócić życie człowieka.

Dlaczego insulina jest tak ważna w cukrzycy?

U osób bez cukrzycy trzustka wydziela hormon insuliny, który reguluje poziom cukru we krwi. Insulina zapobiega nadmiernie wysokiemu lub wyjątkowo niskiemu poziomowi cukru we krwi. W przypadku cukrzycy typu 2 zaburzone jest działanie insuliny, a organizm nie jest w stanie właściwie metabolizować cukru lub glukozy we krwi. Często osoby z cukrzycą muszą stosować terapię insulinową, aby pomóc ciału usunąć nadmiar cukru z krwi, zanim pojawią się powikłania.

Wysoki poziom cukru we krwi może również uszkadzać nerwy, nerki, wzrok i naczynia krwionośne – co może powodować niewydolność narządów, zawał serca lub udar.

