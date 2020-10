Jak łączyć witaminy i minerały z żywnością? To nie takie proste!

Farmceutka Zosia Winczewska postanowiła odnieść się na swoim instagramowym koncie do często trafiających do niej pytań: jak lączyć suplementy diety z żywnoscią, by dawały jak najlepsze efekty? Oto, co odpowiedziała.

Witamina D

Jest związkiem tłuszczolubnym, podobnie jak witamina A, witamina E i witamina K, a także kwasy omega-3. Dlatego najlepiej przyjmować ją z tłuszczami właśnie. Np. z oliwą, awokado, mlekiem kokosowym, orzechami, mięsem, rybami. Witaminę D warto też przyjmować z innymi suplementami: kwasami omega-3 i magnezem.

Magnez

Magnez najlepiej przyjmować przed snem, ponieważ pozwala się zrelaksować. Pierwiastek dobrze przyswaja się w postaci cytrynianu magnezu. Lepiej nie łączyć go jednak z żelazem, bo zaburza to jego wchłanialność.

Żelazo

Najlepiej przyjmować je na czczo, ale nie w sytuacji, gdy odczuwamy z tego powodu skutki uboczne: bóle brzucha czy nudności. Wtedy można to zrobić po posiłku. Żelazo lubi się z laktoferyną, która wzmacnia jego przyswajalność.

Witaminy z grupy B

Najlepiej przyjmować je w pierwszej części dnia, ponieważ pobudzają do działania. Są pośrednikami w produkcji substancji energetycznych, m. in. koenzymu Q10.

Selen

Selen jest suplementowany głównie przez osoby z chorobą Hashimoto. Trzeba jednak pamiętać, by zachować 2-godzinny odstęp między przyjmowaniem hormonu tarczycy na czczo a dawką selenu. Selen warto przyjmować razem z witaminą E. Jak dodaje Zosia Winczewska:

Choć nie ma jednoznacznego stanowiska- jestem raczej zwolenniczką przyjmowania selenu i cynku w innych porach dnia.

Kurkumina

To związek hydrofobowy, czyli taki, który nie lubi wody. Dlatego warto ją łączyć z tłuszczami i piperyną. Jeśli kurkumina jest przyjmowana w micelach, nie potrzebuje takich połączeń i można ją przyjmować osobno.