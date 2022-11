Prof. Radziszewski: Ta diagnoza to nie wyrok. Mężczyzna nadal może mieć radość z seksu

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Kończy się listopad: miesiąc akcji Movember, kiedy dużo mówi się o nowotworach męskich, w tym raku prostaty. To wciąż nowotwór wstydliwy. Czy to się zmienia? Kiedy będzie tak, że mężczyźni zamiast się wstydzić, pójdą do urologa? Tak jak kobiety w przypadku raka piersi, który już nie jest tematem tabu?

Prof. Piotr Radziszewski: Rak prostaty nadal jest tematem tabu w Polsce. W niektórych krajach już nie: tam, gdzie od lat są wdrażane programy wykrywania i leczenia na wczesnym etapie. Żeby tak się stało w Polsce, konieczne jest przełamanie barier, zwłaszcza mitu, że rak prostaty spowoduje, że mężczyzna przestaje być mężczyzną. To dlatego panowie odraczają moment pójścia do urologa, jak to tylko możliwe. A przecież nowoczesne metody leczenia – np. dzięki zastosowaniu robota da Vinci – powodują, że męskość nie jest zagrożona. Nadal możemy czerpać radość z seksu.

Drugi problem – rak prostaty wiąże się pejoratywnie z określeniem „kastracja”. Rzeczywiście, to rak zależny od męskich hormonów. Kiedyś, gdy nie było leków, leczono go poprzez kastrację jąder. Ale to dawne czasy. Już dawno wprowadzono leki, które to zastąpiły. Obecnie mamy nowoczesne metody leczenia hormonalnego, które wydłużają życie i pozwalają mężczyznom zachować jakość życia. Mężczyźni wiedzą, że powinni badać prostatę. Powinni jednak też wiedzieć, że rak prostaty to nie wyrok, że nawet w stadium rozsianym może być chorobą przewlekłą.