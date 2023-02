Onkolog: Gdyby przez pół roku ktoś zlecił RTG, dziecko nie trafiłoby do nas z przerzutami

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Dla dorosłego diagnoza nowotworu to zawalenie się świata, jednak w przypadku dziecka taka diagnoza jest jak grom. Wiele dzieci trafia do onkologa z zaawansowanym nowotworem?

Teraz mniej niż w czasie szczytów pandemii, kiedy sytuacja była bardzo zła. Jednak u ok. połowy pacjentów, którzy przychodzą do naszej kliniki, już doszło do rozsiewu choroby. Trwała za długo.

Czego rodzice nie zauważają?

Problem w tym, że nie ma jednego objawu, kiedy od razu powiemy: to jest nowotwór. Objawy mogą być różne. Zdarza się, że dziecko zgłasza ból, bo doszło do urazu. Idzie do lekarza, który ogląda i zaleca leczenie objawowe. Dziecko przychodzi po 1-2 tygodniach, bo leczenie nie pomogło, a lekarz nadal zleca leczenie objawowe.

To jest błąd, bo jeśli objawy nie ustępują po standardowym leczeniu, to konieczne jest wykonanie badań. A zdarza się, że rodzic chodzi z dzieckiem od lekarza do lekarza, dziecko ma rehabilitację (która też nie przynosi efektów). Po 6-7 miesiącach trafia do nas i okazuje się, że choroba jest już w wielu miejscach.

Gdyby u jednego z naszych ostatnich pacjentów ktoś zrobił w ciągu 6 miesięcy badanie obrazowe, to dziecko trafiłoby do nas dużo wcześniej.

Jakie to dziecko miało objawy?