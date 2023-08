Marihuana lecznicza pomaga uśmierzyć ból nie do zniesienia. Czy można się od niej uzależnić?

Chociaż marihuana lecznicza (medyczna) wciąż jeszcze budzi kontrowersje, a przez wiele osób uważana jest za nielegalny narkotyk, to Polacy się do niej przekonują. W 2022 roku z medycznej marihuany skorzystało ponad 9 tysięcy pacjentów, dwa lata wcześniej było ich ok. 4 tys. W 2023 roku do Polski sprowadzono 3 tony suszu, a często zdarza się, że pacjenci nie mogą realizować recept z powodu braku surowca w aptekach.

Jak wskazuje specjalista leczenia bólu, Albert Jeznach, marihuana lecznicza w wielu przypadkach jest wręcz nieoceniona: pomaga uśmierzyć przewlekły ból towarzyszący chorobom nowotworowym, ale też towarzyszący fibromialgii, przy której występują silne bóle zarówno mięśni, jak i kości, w bólach pooperacyjnych czy przewlekłych bólach neuropatycznych. Lista chorób ze wskazaniem do terapii marihuaną leczniczą jest jednak o wiele dłuższa. Znajdują się na niej takie choroby jak m.in.: stwardnienie rozsiane, epilepsja, zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ekspert dodaje:

Chociaż pacjentom onkologicznym marihuanę leczniczą przepisuje się najczęściej, bo ból towarzyszący tej chorobie bywa trudny do wyobrażenia, to wskazaniem mogą być również: nudności czy brak łaknienia, które występują w leczeniu raka. Chemioterapia czy radioterapia ratują życie, ale mogą powodować uszkodzenie nerwów, zaburzenia czucia, które dają dolegliwości bólowe. Mam takich pacjentów pod opieką.

Jak działa marihuana lecznicza?

Marihuana lecznicza to susz z konopi siewnych o bardzo bogatym składzie. Powstaje z kwiatów konopi i zawiera kilkaset różnych substancji, wśród których znajdują m.in. kannabinoidy.Za główne składniki lecznicze marihuany medycznej uznawane są kannabinoidy. Najważniejsze działanie terapeutyczne wykazują THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol). W zależności od tego, jakie są potrzeby pacjenta i jego oczekiwania lekarz może dobrać odpowiednią odmianę marihuany. Medyczna marihuana przepisywana jest wyłącznie na receptę, a pacjent leczony w ten sposób powinien pozostawać pod stałą opieką specjalisty. Specjalista tłumaczy:

Różne są przyczyny bólu i różne są potrzeby pacjentów. Zdarzają się pacjenci, którzy chcą być jak najdłużej aktywni zawodowo i móc pracować nawet w trakcie leczenia onkologicznego. Odmiana, która ma przewagę fenotypu sativa ma działanie pobudzające, fenotyp indica, bardziej wyciszające, relaksacyjne. Jednak do rozpoczynania terapii najlepiej nadają się odmiany hybrydowe o równych stężeniach THC i CBD.

Marihuana medyczna ma postać suszu, który stosuje się za pomocą waporyzacji, czyli wdychania związków, które ulatniają się po podgrzaniu konopi do właściwej temperatury. Działanie pacjent odczuwa po 5-10 minutach. Efekt utrzymuje się przez 2-4 godziny.

Czy od marihuany leczniczej można się uzależnić?

Wiele osób obawia się uzależnienia od marihuany. Zdaniem eksperta, ryzyko uzależnienia się od medycznej marihuany jest niewielkie, porównywalne do uzależnienia od kofeiny. I dodaje:

Marihuana medyczna ma pewien potencjał uzależniający. Ryzyko uzależnienia można jednak zmniejszyć, stosując wakacje lekowe podczas remisji choroby. Podczas przewlekłego stosowania marihuany w celach medycznych zachodzi zjawisko tolerancji odwrotnej. Oznacza to, że wraz z upływem czasu konopie powodują coraz mniej działań ubocznych, przy utrzymaniu efektu przeciwbólowego. Wielu moich pacjentów nie odczuwa "haju" który interesuje użytkowników rekreacyjnych. Dzięki zjawisku tolerancji odwrotnej pacjenci mogą być aktywni zawodowo i cieszyć się życiem bez bólu.

Do najczęstszych objawów odstawienia marihuany leczniczej, zaliczane są: wahania snu, zmienne nastroje, drażliwość, zaburzenia apetytu – są one łagodne i zwykle same mijają po 1-2 tygodniach. Jak wskazuje ekspert, marihuanę medyczną jak każdy lek można przedawkować, co najczęściej objawia się silnym kilkunastogodzinnym snem. Marihuana jest jednak znacznie bezpieczniejsza od leków opioidowych, których przedawkowanie może prowadzić do zatrzymania oddechu i śmierci. Dawka śmiertelna medycznej marihuany, którą stosuje się w Polsce, określana jest na ok. 100 g w jednorazowym przyjęciu. Zalecana jednorazowa dawka to ok. 100-150 mg, tak więc przyjęcie 100 g nie wydaje się, zdaniem eksperta, możliwe.

Obecnie marihuana medyczna nie jest w Polsce refundowana. Koszt leczenia to kilkaset złotych miesięcznie.

