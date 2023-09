Problemy polskiego szpitalnictwa okiem lekarzy. Diagnoza szpitalna 2023

Kwestionariusz składał się z ponad 100 pytań. W ankiecie przeprowadzonej w czerwcu i lipcu 2023 roku wzięło udział 500 lekarzy pracujących w polskich szpitalach (powiatowych, klinicznych, etc.). Ich liczba jest zbyt mała, by na podstawie wyników badania formułować jednoznaczne tezy, ale okazuje się wystarczająca, by – jak zaznacza wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Marcin Karolewski. nakreślić obraz polskiego szpitalnictwa i wyciągnąć konkretne wnioski, zwłaszcza że udzielane odpowiedzi były bardzo spójne.

Główne problemy polskiego szpitalnictwa zdaniem lekarzy

Znaczna część ankietowanych, bo aż 72 proc., rozważa rezygnację z pracy w szpitalu. Wiele osób odczuwa niezadowolenie z warunków swojej pracy. U podstaw tego problemu – jak wskazują badani – leżą czynniki, takie jak: przemęczenie, braki kadrowe, zbyt duże obciążenie dyżurami, roszczenia ze strony pacjentów oraz zła atmosfera pracy. Dużym problemem polskiego szpitalnictwa jest, zdaniem respondentów, nadmiar pracy administracyjnej, czyli tzw. papierologii. Lekarzy zapytano o to, ile czasu w ich subiektywnym odczuciu, spędzają na bezpośredniej pracy z pacjentem. Ponad połowa lekarzy udzieliła odpowiedzi mniej niż 27 proc. Wypełnianie dokumentacji medycznej zajmuje im natomiast przeszło 70 proc. czasu pracy.

W ankiecie zwrócono również uwagę na problem agresji ze strony pacjentów (doświadczyło jej ponad 83 proc. lekarzy) i mobbingu w pracy. Świadkiem niewłaściwych zachowań ze strony przełożonych było 80 proc. badanych. Duże nasilenie tego zjawiska zaobserwowano w placówkach klinicznych. W kwestionariuszu zawarto także pytanie otwarte, w którym poproszono respondentów o wypowiedź na temat „patologii”, jakie występują w polskim szpitalnictwie. Najczęściej padały odpowiedzi dotyczące: rozbudowanej biurokracji, przeciążenia pracą (głównie młodych lekarzy), przerzucania diagnostyki na szpitale, mobbingu czy braków personelu.

Problemy polskiego szpitalnictwa mają głównie charakter systemowy

„Wiele problemów, które poruszono w tej ankiecie to problemy systemowe. Ta ankieta jest krzykiem o pomoc ze strony polskiego szpitalnictwa, krzykiem do decydentów o to, że potrzebne są pilne zmiany. Potrzebne jest odciążenie lekarzy poprzez wprowadzenie asystentów, odciążenie biurokratyczne, poprzez stworzenie systemu ochrony zdrowia, który dbałby o ścieżkę pacjenta w tym systemie. [...] To, że prawie 80% lekarzy myśli o odejściu ze szpitalnictwa, każe zadać pytanie, kto będzie nas leczył w szpitalach w niedalekiej przyszłości, jeżeli dalej będziemy mieli do czynienia z festiwalem wyborczych obietnic i perspektywą gaszenia pożarów, a nie systemowym podejściem”– zaznaczył prezes Naczelnej Rady Lekarskiej lek. Łukasz Jankowski w rozmowie z mediami.

