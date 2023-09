Jelitówka atakuje dzieci we wrześniu. Biegunka to niejedyny objaw

Na jelitówkę (tzw. grypę żołądkową) zapadają najczęściej małe dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Jak tłumaczą lekarze, dzieje się tak dlatego, że zarówno układ pokarmowy, jak i immunologiczny nie są w tym wieku jeszcze w pełni dojrzałe i nie potrafią bronić się przed patogenami. Zdarza się jednak, że na jelitówkę chorują również osoby dorosłe. Jest to bowiem choroba zakaźna. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową, niekiedy drogą kropelkową lub przez kontakt z zakażonymi przedmiotami. Częściej więc zapadają na nią dzieci, które uczęszczają do żłobków i przedszkoli, gdzie mają kontakt z dużą grupą rówieśników. Jak wskazują lekarze, we wrześniu liczba zakażeń rośnie.

Jelitówkę wywołują najczęściej wirusy. Dzieje się tak aż w 80 procentach przypadków. Do najgroźniejszych należą rotawirusy, gdyż zakażenie nimi prowadzi często do odwodnienia, a w takich przypadkach konieczne jest nawet leczenie szpitalne. Zakażenie, chociaż rzadziej mogą wywołać też adenowirusy, norowirusy, a także bakterie, najczęściej z grupy Campylobacter.

Jelitówka u dziecka – objawy

Od momentu zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów choroby mija około 2-4 dni. Infekcja zaczyna się zwykle osłabieniem i brakiem apetytu. Pojawiają się: stan podgorączkowy lub gorączka, a także typowe objawy infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kichanie, ból gardła). Docelowym miejscem namnażania się rotawirusów są jednak jelita i żołądek, dlatego do wymienionych objawów szybko dołączają:

wodnista biegunka,

ból brzucha,

wymioty.

Jak zdiagnozować i leczyć jelitówkę?

Jeśli u dziecka pojawia się biegunka, to zawsze problem należy skonsultować z lekarzem. Również w przypadku wystąpienia innych objawów, z wizytą u pediatry nie ma co zwlekać. Jeśli choroba ma ciężki przebieg, może prowadzić do odwodnienia organizmu, zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, co stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale też dla życia dziecka. Leczenie grypy jelitowej opiera się przede wszystkim na złagodzeniu objawów, nawadnianiu organizmu oraz uzupełnianiu elektrolitów. Jak podkreślają lekarze, najczęstszym błędem rodziców jest to, że podają dziecku zbyt mało płynów, gdyż nie zdają sobie sprawy z wagi problemu lub tłumaczą, że dziecko nie chciało pić. W takich przypadkach zalecane jest pojenie dziecka małymi ilościami płynów, ale często.

Ważne jest również stosowanie lekkostrawnej diety, aby nie podrażniała dodatkowo układu pokarmowego. W trakcie trwania jelitówki można stosować u dzieci probiotyki i a także preparaty, które chronią błonę śluzową przewodu pokarmowego, skracają czas trwania biegunki i zmniejszają liczbę stolców. Nie zaleca się natomiast stosowania leków, które hamują biegunkę lub leków przeciwwymiotnych.

