Wyższy zasiłek chorobowy, ale nie tylko. W górę pójdą też inne świadczenia

Zasiłek choroby to rodzaj świadczenia, które jest przyznawane osobie ubezpieczonej w ramach ubezpieczenia chorobowego w ZUS. Otrzymuje je osoba, która z powodu choroby lub wypadku stała się czasowo niezdolna do pracy. Wysokość takiego świadczenia zmienia się co jakiś czas. Za kilka miesięcy ponownie wzrośnie minimalna podstawa wymiaru zasiłków.

Wyższy zasiłek chorobowy w 2024 roku

Wysokość zasiłku chorobowego uzależniona jest od kwoty wynagrodzenia minimalnego, którego wysokość od 2024 roku ulegnie zmianie. Wzrośnie ona dwukrotnie w kolejnym roku: w styczniu, a następnie w lipcu. W konsekwencji wzrośnie również kwota zasiłku chorobowego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w styczniu 2024 roku pensja minimalna wyniesie 4242 zł brutto, a w lipcu 2024 roku będzie to 4300 zł brutto.

Oznacza to, że osoby przebywające na L4 dostaną też zwiększone świadczenie. Przyszłoroczna minimalna podstawa wymiaru zasiłków, czyli kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o stopę procentową składek na ZUS w części finansowanej ze środków pracownika, będzie wynosiła 3660,42 zł. Z kolei od lipca do grudnia 2024 roku – minimalna podstawa wymiaru zasiłków wyniesie 3710,47 zł.

Od czego uzależniona jest wysokość zasiłku chorobowego?

Wysokość zasiłku chorobowego, który pobiera pracownik, jest uzależniona od zarobków ubezpieczonego. Wynosi ona 80 procent podstawy wymiaru, w tym także za okres pobytu w szpitalu. Z kolei 100 procent podstawy wymiaru, także za czas pobytu w szpitalu, przysługuje jeśli niezdolność do pracy wynika:



z powodu wypadku w drodze do pracy albo z pracy,

w czasie ciąży,

ze względu na poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi pobranie komórek, tkanek i narządów.

Taki zasiłek chorobowy można pobierać przez 182 dni w przypadku choroby, a także 270 dni w przypadku ciąży i zachorowania na gruźlicę.

Wzrośnie też kwota innych świadczeń

W związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2024 roku, poza wynagrodzeniem chorobowym, wzrosną też kwoty takich świadczeń jak:



świadczenie rehabilitacyjne,

zasiłek wyrównawczy,

zasiłek macierzyński,

zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

zasiłek opiekuńczy.

Kto ma prawo do zasiłku chorobowego?

Prawo do zasiłku chorobowego pracownik nabywa po upływie określonego okresu ubezpieczenia, tzw. okresu wyczekiwania. Jest on zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Można być ubezpieczonym:



obowiązkowo – prawo do zasiłku nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,

dobrowolnie – prawo do zasiłku nabywa się po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy.

