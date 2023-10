77 proc. lekarzy pracujących w szpitalach planuje odejście. „Katastrofalne dane”

– Partie obiecują krótsze kolejki do specjalistów, ale to nie nastąpi, jeśli nie zmieni się funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. 77 proc. lekarzy pracujących w szpitalach planuje odejście z nich. To katastrofalne dane – mówi Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Zaznacza też, że menedżerowi w fabryce nikt nie mówi, ilu ma mieć pracowników, tylko stawia konkretne cele.

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Polacy deklarowali, że ochrona zdrowia powinna być jednym z najważniejszych tematów w kampanii wyborczej. Jest Pan zadowolony z tego, jak partie polityczne chcą zmieniać ochronę zdrowia? Prezes Łukasz Jankowski: Od pewnego czasu obserwujemy, że partie polityczne stronią od tematu zmian w ochronie zdrowia. Wydaje się, że to „gorący kartofel”, a ten, kto ma pomysł na ochronę zdrowia, musiałby podejmować niepopularne decyzje. Partie tego nie robią, dlatego jesteśmy zarzucani pomysłami w stylu: żywienie w szpitalach, tanie leki. To jest myślenie życzeniowe: leki mają być tanie, jedzenie w szpitalach smaczne, a szpitale mają dobrze działać. Powtarzanie tego jak mantry niczego jednak nie załatwia. Po wyborach system ochrony zdrowia pójdzie w dobrym kierunku? Zmiana w systemie ochrony zdrowia zostanie wymuszona przez pacjentów i fakt, że jesteśmy w przededniu rewolucji technologicznej i informacyjnej. Niestety, wydaje się, że politycy nie mają ambicji, by wnieść istotny wkład w tę rewolucję i zmianę systemu ochrony zdrowia. Doprowadzono do tego, że instytucje państwowe, które podają dane, część polityków uznaje za działające politycznie. Podważane są raporty GUS, NIK. Jeśli instytucje państwowe podają dane, którym się nie wierzy, to trudno mówić o porozumieniu ponad podziałami, skoro nie mamy nawet bazy wiedzy i diagnozy. Jak rewolucja cyfrowa wymusi zmiany w ochronie zdrowia?