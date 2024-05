Pracownicy mogą otrzymać dodatkowe pieniądze, dofinansowanie wystartuje lada dzień. Kto skorzysta?

Pracownicy, którzy są zatrudnieni w ramach umowy o pracę, mogą korzystać z różnego rodzaju dofinansowań. Jednym z nich jest dofinansowanie do zakupu soczewek kontaktowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranów obowiązują nowe zasady związane z bezpieczną i higieniczną pracą. Nowelizacja weszła w życie 17 listopada 2023 roku. W przypadku stanowisk, które powstały jeszcze przed tą datą – pracodawcy mają czas do 17 maja 2024 roku na wdrożenie nowych zasad.

Dofinansowanie do zakupu soczewek kontaktowych

W przypadku stanowisk pracy utworzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, czyli przed dniem 17 listopada 2023 roku, pracodawcy mają 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych wymogów. W praktyce oznacza to, że pracodawca musi wdrożyć je do 17 maja 2024 roku.

Jednym z efektów wprowadzonych zmian jest to, że pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie zakupu szkieł kontaktowych. Trzeba jednak pamiętać, że aktualnie w tej kwestii obowiązują jednak jeszcze ograniczenia – zmieni się to właśnie po 17 maja. Oznacza to, że wtedy wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać z takiej pomocy finansowej przy zakupie soczewek kontaktowych.

Wprowadzenie refundacji dla soczewek kontaktowych jest oczywiście podyktowane dbałością pracodawców o dobrostan swoich pracowników. Poprawa stanu zdrowia osób zatrudnionych, w tym opieka nad ich wzrokiem, przekłada się bezpośrednio na komfort pracy oraz ogólne samopoczucie – mówi w rozmowie z portalem „Infor” Monika Grządziela, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Kto może skorzystać z dofinansowania do soczewek kontaktowych?

Z dofinansowania do soczewek kontaktowych mogą skorzystać pracownicy, którzy mają potrzebę używania takich szkieł kontaktowych podczas pracy przy monitorze i przedstawią dokument wystawiony przez lekarza medycyny pracy. Takie zaświadczenie jest podstawą refundacji aż do kolejnej wizyty (chyba że zalecenia te zostaną zmienione). Na tym jednak nie koniec – pracownik musi złożyć również stosowny wniosek o wypłatę takiego dofinansowania.

To, ile dofinansowania zostanie przyznane pracownikowi na soczewki kontaktowe, zależy od firmy. Jest to zależne od wielkości przedsiębiorstwa, a także jego możliwości finansowych. Może to być na przykład dofinansowanie 50-80 procent kosztów pokrytych przez pracownika. Czasami jest to także określona suma, na przykład 200 lub 400 złotych. Pamiętajcie, że możliwe jest także dofinansowanie okularów dla pracownika.

Czytaj też:

Znana dziennikarka od lat leczy się na NFZ. „To właśnie prywatyzacja służby zdrowia jest chora”Czytaj też:

To koniec skierowań do tego specjalisty. Szybszy dostęp na NFZ, ale nie wszędzie. Gdzie skorzystać?