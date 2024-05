To „cichy” objaw wysokiego cholesterolu, prawie każdy go bagatelizuje. Na co zwrócić uwagę?

Wysoki poziom cholesterolu we krwi nazywany jest „cichym zabójcą”, ponieważ często nie daje jednoznacznych objawów. Jest to czynnik ryzyka dla wystąpienia groźnych chorób układu krążenia, a to właśnie one są jednym z głównych powodów zgonów w naszym kraju (stanowią też istotną przyczynę przedwczesnej śmierci). Warto więc wiedzieć, jak objawia się wysoki cholesterol. Jeden z symptomów może być mylony z innymi chorobami, a często też bagatelizowany.

Osłabienie i zmęczenie jako objaw wysokiego cholesterol

Choć osłabienie i zmęczenie zazwyczaj kojarzą nam się z nadmiarem obowiązków, a także szybkim tempem życia, to może być to również oznaką podwyższonego cholesterolu. Dodatkowo podwyższony cholesterol często towarzyszy nadwadze i otyłości, a to z kolei może przekładać się na to, że z uwagi na dodatkowe kilogramy każda aktywność fizyczna wiąże się z większym wysiłkiem.

Dodatkowo zbyt wysoki poziom cholesterolu wpływa szkodliwie również na nasz mózg i wiele procesów, które zachodzą w naszym organizmie. Może więc powodować także problemy z koncentracją, trudności w skupieniu uwagi i zapamiętywaniu niektórych rzeczy. Choć z pozoru nie kojarzymy raczej tych symptomów właśnie ze zbyt wysokim cholesterolem, to warto mieć je na uwadze i nie bagatelizować, gdy u nas wystąpią. Zobaczcie też, jaką dietę stosować na wysoki cholesterol.

Jakie są inne oznaki zbyt wysokiego cholesterolu?

Początkowo wysoki cholesterol nie daje żadnych objawów w ludzkim organizmie. Z czasem jednak jego oznaką mogą być na przykład:



żółte zgrubienia na ciele (pojawiają się pod piersiami, na powiekach, w zgięciach łokcia),

błyszcząca i naciągnięta skóra na stopach,

bóle nóg,

guzki na ścięgnach nadgarstków lub ścięgnie Achillesa.

Wysoki cholesterol może też objawiać się bólem, między innymi w udach, łydkach, czy biodrach.

Jakie są przyczyny wysokiego cholesterolu?

Kluczem do dobrego zdrowia jest utrzymanie poziomu cholesterolu na odpowiednim poziomie, a jego badanie stanowi jedno z podstawowych badań diagnostycznych. Jeśli wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości – należy niezwłocznie rozpocząć odpowiednie leczenie. Poziom cholesterolu regularnie powinny badać osoby przewlekle chore na nadciśnienie i cukrzycę, palacze i osoby z otyłością i nadwagą. Ostrożność powinni zachować także ci, u których w rodzinie wystąpiły problemy z cholesterolem.

Do czynników ryzyka podwyższonego cholesterolu zalicza się między innymi:



palenie papierosów,

picie alkoholu,

choroby wątroby,

wiek (ryzyko wzrasta u osób po 30. roku życia),

nadwaga i otyłość,

nisko poziom aktywności fizycznej,

nieodpowiednia dieta (duża ilość tłustego jedzenia).

