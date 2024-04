Prof. Zozulińska-Ziółkiewicz z nagrodą główną Wizjoner Zdrowia 2024: Chory na cukrzycę dostaje dziś drugie życie

Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, past prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

„Wyjątkowa, empatyczna lekarka, znakomity naukowiec. Wulkan energii: kiedy nie pracuje, to jeździ na rowerze, bo uznaje, że skoro zaleca pacjentom aktywność fizyczną jako element terapii, to sama musi świecić przykładem. Jest wielokrotną mistrzyni Polski Lekarzy w Kolarstwie Górskim. Organizuje Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Piłce Nożnej, Mistrzostwa Polski Kolarzy z Cukrzycą. Jej zespół prowadzi szereg badań, które wykazały, że aktywność fizyczna może prowadzić do zahamowania rozwoju cukrzycy typu 1. Organizuje Forum Nowoczesnej Diabetologii, podczas którego wiele mówi się o nowościach i dynamicznym rozwoju diabetologii, w tym o tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w opiece nad pacjentami. Swoją działalnością jako Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego doprowadziła do rewolucyjnych zmian w leczeniu i opiece nad chorymi na cukrzycę w Polsce, m.in. do doprowadzenia do refundacji wielu nowych leków" – mówiono w laudacji.

Po otrzymaniu nagrody podkreśliła, że dziś dzięki nowoczesnym metodom monitorowania cukrzycy i skutecznym lekom pacjent chorujący na cukrzycę „dostaje drugie życie”: może realizować swoje marzenia, sięgać po najwyższe osiągnięcia zawodowe, a nawet po olimpijskie medale. Bardzo ważne jest jednak to, żeby szybko postawić diagnozę cukrzycy i stwierdzić, jaki to jest typ cukrzycy. Istotne jest też to, by pacjent otrzymał właściwą edukację i leczenie, by wszedł w kliniczną częściową remisję, co chroni go przed rozwojem powikłań cukrzycy.

-Postęp, jaki obecnie dokonuje się w terapii cukrzycy, także technologiczny, daje szansę, że młodzi ludzie chorujący na cukrzycę, mogą realizować swoje marzenia, pasje, mają szansę dożyć sędziwego wieku – mówiła prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.

Zwracała uwagę także na to, jak bardzo zmieniło się podejście do choroby. – Kiedyś cukrzyca była barierą dla podjęcia studiów na AWF, ale dziś ta era minęła. W zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które są co roku są aktualizowane, mówi się o aktywności fizycznej. Są też zalecenia kwalifikacji do uprawiania sportu osób z cukrzycą. Mając cukrzycę, można uprawiać sport – mówiła prof. Dorota-Zozulińska-Ziółkiewicz.

– Zachęcam pacjentów do uprawiania sportu: takiego, jak ktoś lubi. Może to być rower, tenis. Dla mnie kiedyś najbliższe było narciarstwo, dziś jest rower. Każdy sport jest dobry, pod warunkiem, że lubi się go uprawiać. Choć jeśli patrzymy na aspekt przedłużania życia, to najlepiej wypadają gry zespołowe – mówiła. Podkreśliła, że bardzo efektywne są też tzw. „przekąski wysiłkowe”, takie jak np. podbiegnięcie do tramwaju, wbieganie po schodach.

Dziękując za wyróżnienie nagrodą Wizjonerzy Zdrowia, podkreśliła, że najważniejsze w pracy lekarza jest to, że można swoją pracą pomagać chorym.