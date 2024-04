Jak sobie radzić z męczącymi objawami alergii? Te proste wskazówki bardzo ułatwią wam życie

Wiosna jest ulubioną porą roku większości z nas – to czas, kiedy świat na nowo budzi się do życia. Dla niektórych jednak oznacza prawdziwą mękę – chodzi o alergików. To właśnie ta pora roku jest dla nich jedną z najtrudniejszych, ponieważ pylące rośliny i drzewa skutecznie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Alergicy muszą mierzyć się z nieprzyjemnymi objawami każdego dnia. Okazuje się jednak, że przestrzeganie naprawdę prostych zasad może przynieść dużą ulgę osobom cierpiącym na alergię, znacznie poprawiając ich jakość życia w tym okresie.

W jaki sposób zapobiegać objawom alergii?

Na wiosnę powietrze jest przesycone pyłkami roślin pylących o tej porze roku. Choć oczywiście podstawą jest konsultacja z lekarzem i odpowiednie leczenie, to osoba z alergią również sama ma duży wpływ na swoje samopoczucie. Mowa o profilaktyce, czyli unikaniu kontaktu z alergenem. Choć nie zawsze jest to możliwe, ponieważ pyłki przemieszczają się wraz z powietrzem, to warto zadbać o to, na co mamy wpływ. Jedną z metod ograniczania stężenia alergenu w naszym otoczeniu jest śledzenie kalendarza pylenia roślin (dzięki temu będziecie wiedzieć, kiedy poziom stężenia alergenu w powietrzu będzie wysoki). Koniecznie sprawdźcie więc, co pyli w maju. Dobrym pomysłem jest także przeanalizowanie całego kalendarza pylenia roślin – jest to zbiór informacji na temat pylenia na przestrzeni całego roku. Gdy już będziecie wiedzieć, kiedy powinniście być wyjątkowo czujni i zachować ostrożność – skorzystajcie z poniższych porad na złagodzenie objawów alergii.

Jak radzić sobie z objawami alergii? Proste wskazówki

Jednym ze skutecznych sposobów, by ograniczyć kontakt z alergenami, jest wietrzenie sypialni w nocy lub wcześnie rano. Pory te wynikają z tego, że to właśnie wtedy stężenie pyłków jest najniższe. Warto również zamykać okna w ciągu dnia w całym mieszkaniu, a także nie przynosić roślin do domu. Pamiętajcie też, by nie suszyć ubrań, ani nie wietrzyć pościeli na dworze. Pomóc może również unikanie jazdy samochodem z otwartymi oknami. Zadbajcie też o to, by nie przebywać na świeżo skoszonym trawniku lub blisko miejsca skoszenia trawy.

Nie każdy też wie o tym, że alergicy powinni unikać kontaktu ze zwierzętami, które były na zewnątrz i mają pyłek w swojej sierści. Ulgę przyniesie wam również noszenie okularów przeciwsłonecznych. Po spacerze z kolei ściągnijcie ubranie, które miało wcześniej kontakt z pyłkami, warto także umyć włosy przed pójściem spać. Jeśli z kolei jesteście miłośnikami uprawiania sportu na świeżym powietrzu, to wcale nie musicie z tego rezygnować, ale wybierzcie odpowiednią porę. Najlepiej jest robić to rano, gdy rosa nadal wiąże pyłek.

