Adam Konkol ma raka płuc. Muzyk zdradził szczegóły diagnozy

Adam Konkol to znany gitarzysta i kompozytor. Rozpoznawalność zyskał dzięki działalności artystycznej i występom z zespołem „Łzy”, który założył w 1996 roku. Muzyk niedawno poinformował swoich fanów i przyjaciół, że cierpi na złośliwego raka płuc. Teraz „otworzył się” i ujawnił więcej szczegółów na temat okoliczności postawienia diagnozy. Okazuje się, że początkowo nowotwór przypominał popularną chorobę, z którą zetknęła się w swoim życiu większość osób.

Jak Adam Konkol dowiedział się o raku płuc?

W rozmowie z jednym z serwisów internetowych Adam Konkol wyjawił, że w zasadzie dowiedział się o raku płuc przypadkiem. Podczas pobytu w Londynie zachorował na grypę typu A.

„Byłem tak chory, że wylądowałem w szpitalu z podejrzeniem zapalenia płuc. Zrobili mi wtedy tomografię komputerową płuc. Mając w archiwach wcześniejsze tomografie — to jest właśnie u mnie ten plus, że jestem pod stałą kontrolą, więc łatwiej takie rzeczy na zdjęciach zobaczyć — wykryli, że jest guzek, który się powiększył, więc nawet mi nie powiedzieli, że powinienem to skontrolować, tylko od razu mnie wysłali na badanie PET w trybie pilnym. Właśnie wtedy okazało się, że guz nie tylko rośnie, ale i na zdjęciach bardzo się świeci. To oznaczało, że jest aktywny, że są tam komórki nowotworowe” — wyjaśnił w wywiadzie.

Muzyk usłyszał diagnozę na dzień przed wylotem na wakacje. Rozpoznanie okazało się sporym zaskoczeniem. Założyciel zespołu „Łzy” prowadzi bowiem zdrowy tryb życia. Nigdy nie palił papierosów. Nie zauważył też żadnych niepokojących symptomów ze strony organizmu.

Ta choroba nie daje żadnych objawów. A jak już dokucza, to guz ma kilkanaście centymetrów — wtedy na leczenie jest już za późno. Znowu mam szczęście w nieszczęściu — podczas niegroźnej infekcji zrobiono mi badanie tomografem, który ujawnił chorobę — podkreślił.

Adam Konkol i jego walka z rakiem

Adam Konkol podkreślił, że stara się prowadzić normalne życie i nie skupiać się zbytnio na chorobie. Obecnie czeka go seria naświetlań. Inne standardowe metody leczenia stosowane w przypadku raka płuc (zabieg chirurgiczny, chemioterapia) są wykluczone. Muzyk od dziecka ma wrodzoną wadę serca, która doprowadziła do rozwoju zespołu Eisenmengera. To tętnicze nadciśnienie płucne. W przebiegu choroby dochodzi do powstania zmian w ścianach naczyń płucnych i odwrócenia przepływu krwi. Ta, zamiast spływać do płuc przepływa prosto do jam serca.

W efekcie organizm nie jest dobrze natleniony, co skutkuje pojawieniem się różnego rodzaju problemów. Do najbardziej charakterystycznych objawów zespołu Eisenmengera zalicza się pałeczkowate palce, sinicę oraz duszności. „Czuję się u szczytu formy życiowej. Wszystkie koncerty, które są i będą zaplanowane, zagram na 100 proc. i dam z siebie wszystko. Chcę spotykać się z fanami. Choroba nie ma żadnego wpływu na moje samopoczucie fizyczne, powinna mieć na moje samopoczucie psychiczne, ale co ciekawe, odżyłem — tak jakbym dostał dodatkowej adrenaliny do walki. Jestem bojowo nastawiony” — zaznaczył Adam Konkol.

Jakie objawy może dawać rak płuc?

W początkowej fazie rozwoju rak płuc nie daje żadnych wyraźnych sygnałów. Z czasem mogą pojawić się symptomy, takie jak na przykład: chrypka, bóle w klatce piersiowej, krwioplucie, brak tchu, trudności w oddychaniu czy zaburzenia w przełykaniu. Jeśli zauważasz u siebie, jakieś niepokojące objawy, czym prędzej zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu.

