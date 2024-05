Jest Pani laureatką wielu prestiżowych nagród, autorką książek dedykowanych dermatologii i medycynie estetycznej, wykładowczynią na sympozjach, kongresach na całym świecie. Jako międzynarodowy ekspert podróżowanie wpisane jest już w Pani zawodowy życiorys.

Tak to prawda,zawodowo podróżuje bardzo dużo, ale moja praca to moja pasja.Dzięki temu że uczestniczę w międzynarodowych sympozjach ciągle się rozwijam, poznaje nowe technologie, trendy. Fascynacja dermatologią zaczęła się na stażu w Scripps Clinic w Kalifornii, następnie kontynuowałam naukę w klinice dermatologicznej University of California, USF College of Medicine w San Diego. Potem dostałam się na staż do Instytutu Pasteura w Paryżu. Praca badawcza w prestiżowym Instytucie i znajomość języków zaprocentowała możliwością pracy na całym świecie.

W dalszym ciągu jest Pani bardzo aktywna zawodowo za granicą, od lat współpracując z jedną z renomowanych klinik dermatologii i medycyny estetycznej w Dublinie.

W Dublinie mam już od lat swoich pacjentów. Pacjenci przyjeżdżają z całej Irlandii, niestety mogę tylko poświecić im parę dni w miesiącu. W Polsce w mojej Klinice Oricea, też czekają na mnie pacjenci z całej Polski, a doba ma tylko 24 godziny. Priorytetem jest Oricea, w której stosuje autorskie terapie, łącze techniki, procedury zabiegowe – wszystko po to aby osiągnąć optymalny efekt. Moje inowacyjne, nowatorskie podejście do dermatologii i medycyny estetycznej zyskało uznanie. Jestem laureatką wielu nagród w tej dziedzinie, ale dla mnie najważniejsza jest satysfakcja moich pacjentów.

W tym roku otrzymała Pani kolejne prestiżowe nagrody, min nagrodę w kategorii nowatorskie podejście do zdrowia i urody magazynu Manager.

Bardzo się cieszę, że doceniono moje działania w tym aspekcie. Nauka, technologia rozwija się w ogromnym tempie. Nie możemy spoczywać na laurach, musimy cały czas się rozwijać. Zawsze fascynowały mnie innowacyjne rozwiązania, technologie, najnowsze naukowe osiągnięcia i badania.

W mojej klinice działa Clinical Research Group, którego jestem współzałożycielką. Wspólnie z profesjonalnym zespołem od 15 lat prowadzimy badania kliniczne, dzięki czemu mam dostęp do najbardziej innowacyjnych technologii i preparatów. Myślę, że przyszłość medycyny należeć będzie do bioestetyki, trendu który opiera się na działaniu w zgodzie z naturalnymi procesami funkcjonowania organizmu; wykorzystywanie min. komórek macierzystych, osocza zapewni nam optymalny i bezpieczny sposób zadbania o swoją urodę i zdrowie. Nienasycony głód wiedzy motywuje mnie do tak aktywnego działania w dermatologii i medycyny estetycznej w międzynarodowym wymiarze.

Od kilku lat jestem związana z firmą Braster, najpierw jako członkini Rady Nadzorczej, a następnie również Rady Naukowej. Firma jest spółką giełdową, której głównym produktem jest urządzenie służące do wczesnego wykrywania raka piersi. Urządzenie bez emitowania promieniowania w przełomowy, bezpieczny i bezbolesny sposób pozwala na wczesne wykrycie zmian onkologicznych zarówno w gabinetach jak i warunkach domowych.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet, dlatego profilaktyka jest priorytetowa. Henry Ford powiedział,że firmy które rosną dzięki ciągłemu rozwojowi,dzięki temu że są twórcze nigdy nie upadną,będą się rozwijać i wyznaczać trendy na rynku. Wspólnie z zespołem Kliniki Oricea z pasją i determinacją rozwijamy się zawodowo,medycznie,naukowo dzięki czemu świadczymy w profesjonalny sposób usługi na najwyższym poziomie.