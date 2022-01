3 przekąski dla urody. Jedz te produkty, a skóra ci podziękuje

Wszystkie kobiety marzą o zdrowej, rumianej, nawilżonej i gładkiej skórze. Aby taką mieć, nie wystarczy stosować dobrych kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Trzeba o nią zadbać również od wewnątrz, bo to, co jemy, dość szybko wpływa na kondycję skóry. Co zatem warto jeść, by cieszyć się piękną skórą?

Jakich produktów skóra nie lubi?

Skóra kocha naturalne produkty i nie lubi wysoko przetworzonych. Jeśli zatem marzymy o gładkiej cerze, powinniśmy wyeliminować z diety słodkie i słone przekąski, dania typu fast food oraz instant. Nie zawierają one żadnych składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na cerę, mogą za to prowadzić do powstawania stanów zapalnych, zaburzać pracę gruczołów łojowych, wzmagać produkcję sebum. Nieodpowiednia dieta sprawia również, że cera staje się szara i zmęczona.

Przekąski dla skóry

Aby cieszyć się piękną cerą, warto wprowadzić do diety jak najwięcej warzyw i owoców. Niektóre z nich zawierają jednak więcej przeciwutleniaczy i substancji odżywczych niż inne, dlatego warto włączyć je do diety.

Awokado – awokado to tzw. superowoc, który jest bombą witamin, zdrowych tłuszczów, a także mikroelementów. Awokado zawiera witaminy z grupy B, witaminę A, C, E, K i H, kwas foliowy i kwas pantotenowy. Witaminy A i E znakomicie wpływają na kondycję skóry, poprawiając jej napięcie i sprawiając, że staje się gładka i elastyczna, a tłuszcze odżywiają skórę, nawilżają ją i zapobiegają przesuszaniu. Jedząc awokado, sprawiamy, że nasza skóra staje się gładsza i młodsza! Ogórek – ogórek to warzywo, które zawiera dużo wody (nawet 95 procent), dlatego wspaniale nawilża skórę. Warto go nie tylko jeść, ale także stosować w formie maseczek. Plastry ogórka działają również rozjaśniająco na cerę, przez co mogą ją delikatnie wybielać i rozjaśniać przebarwienia Zielona herbata – zielona herbata jest bogata w antyoksydanty i przeciwutleniacze, dzięki czemu wspaniale poprawia barierę ochronną skóry. Wzmacnia ją i sprawia, że lepiej się ona broni przed działaniem wolnych rodników. To sprawia, że wygląda młodziej

