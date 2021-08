Jaki wpływ ma to, co jemy, na nasz... seksapil? Zaskakujące odkrycie

Osoby, które chętnie smakują egotyczne dla nich produkty i lubią kosztować nieznane potrawy, postrzegane są za bardziej atrakcyjne i wyzwolone pod względem seksualnym.

Jeśli nie wahają się eksperymentować z pożywieniem, którego wcześniej nie znali, to zwykle są też bardziej otwarte na kwestie intymne i łatwiej im sprawić, że druga osoba czuje się mniej skrępowana podczas ewentualnego zbliżenia. Na dodatek uznawane są za bardziej romantyczne i mające większą liczbę partnerów – wynika z badań opublikowanych na łamach „Personality and Individual Differences”.

Jaki jest związek pomiędzy nawykami żywieniowymi a naszą atrakcyjnością seksualną?

Jeśli brzydzi cię to, czym zajadają się ludzie z drugiego końca świata i nie masz najmniejszej ochoty na to, by spróbować zupełnie nowych smaków, to podświadomie wysyłasz innym sygnały świadczące o tym, że podobne uprzedzenia możesz mieć także podczas kontaktów z płcią przeciwną i potencjalnymi partnerami seksualnymi. Do takich wniosków doszli psycholodzy pod kierunkiem dr Hanny K. Bradshaw pełniącej funkcję adiunkta w Washington & Jefferson College w USA.

Okazuje się, że na wyższą ocenę naszej atrakcyjności seksualnej przekłada się tylko otwartość dotycząca naszych nawyków żywieniowych – nie udało się zaobserwować podobnej zależności w przypadku chętnego sięgania po nowe gatunki książek czy słuchania nieznanych wcześniej utworów muzycznych. Potwierdziły to czteroetapowe badania, w których wzięło udział ponad pół tysiąca osób.

Co sprawia, że płeć przeciwna bardziej nas pożąda?

W pierwszym z serii badań 193 studentom polecono ustalić atrakcyjność osoby przeciwnej płci na podstawie krótkiego opisu jej zwyczajów dotyczących różnych sfer życia. Potem przeprowadzono 3 kolejne eksperymenty z udziałem ponad 320 użytkowników portali randkowych.

Wszystkie testy wykazały, że za najbardziej pożądane osoby uznawano te, które nie wahały się sięgać po nieznane smaki potraw. Żadne inne czynniki nie wpłynęły na ocenę seksapilu bardziej niż otwartość na nowe, kulinarne doświadczenia. Większość internautów uznawała, że osoby lubiące eksperymentować z tym, co jedzą, jest bardziej doświadczona w relacjach towarzyskich i ma wyższą liczbę byłych partnerów i romantycznych związków.

Nie boisz się eksperymentować w kuchni? Inni wyżej oceniają twój seksapil

Zdaniem naukowców ocena naszych upodobań kulinarnych ma większe znaczenie podczas dokonywania pierwszych osądów na temat innych ludzi i ich atrakcyjności niż dotąd sądzono.

„Oznacza to, że ludzie postrzegają tych, którzy chcą spróbować nowych dań, jako bardziej pożądanych i wyzwolonych seksualnie od tych, którzy niechętnie próbują nieznanych wcześniej smaków. Sama chęć spróbowania nowego jedzenia jest ważnym elementem postrzegania danej osoby za kogoś, z kim chcielibyśmy się spotykać i wchodzić w bliższe relacje” – tłumaczy dr Hanna Bradshaw.

Ekspertka zaznacza jednak, że nowe obserwacje zostały potwierdzone na stosunkowo małej grupie badawczej złożonej wyłącznie z młodych ludzi narodowości amerykańskiej. Dopiero dzięki kolejnym etapom badań z udziałem większej liczby bardziej zróżnicowanych kulturowo uczestników będą mogły jednoznacznie wykazać, czy istnieją inne czynniki, które w podobnym stopniu mogą wpływać na to, jak oceniany jest nasz seksapil.

