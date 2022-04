Penis – budowa, funkcje i najczęstsze choroby

Budowa penisa to jeden z tematów lekcji biologii w szkole podstawowej. Pewnie każdy pamięta, jakie emocje wiązały się z poznawaniem anatomicznej budowy kobiecego i męskiego układu rozrodczego – wstyd i rozbawienie nie sprzyjały przyswajaniu wiedzy, która naprawdę przydaje się w dorosłym życiu. Budowa penisa nie powinna być tajemnicą, bo to od niej zależy m.in. przetrwanie gatunku ludzkiego. Ewentualne nieprawidłowości w budowie anatomicznej mogą powodować problemy z płodnością, które wymagają leczenia. To samo tyczy się chorób penisa. Dowiedzmy się więcej na temat budowy, funkcji i dbania o penisa.

Penis – budowa i funkcje

Penis jest męskim narządem układu moczowo-płciowego, który pozwala na odbycie stosunku seksualnego oraz oddawanie moczu. Ten męski narząd kopulacyjny może mieć różną długość oraz obwód. Nie istnieją dwa identyczne penisy, choć pod względem budowy anatomicznej każdy penis jest taki sam. Różnice dotyczą rozmiarów penisa i krzywizny penisa, która nie musi być idealna. Długość penisa i obwód penisa bywają powodem do dumy, jednak nie zawsze są decydujące, jeżeli chodzi o przyjemność odczuwaną podczas stosunków płciowych.

Penis jest zewnętrznym narządem płciowym, który umożliwia penetrację oraz zapłodnienie. Bywa obiektem zainteresowania zarówno płci pięknej, jak i samego mężczyzny. Już nastoletni chłopcy interesują się budową penisa, co ma związek z działaniem hormonów płciowych. Penis zmienia swój wygląd w okresie dojrzewania. Nie tylko rośnie, ale również zaczyna sprawiać pewne „problemy”, co jest związane z możliwością wystąpienia nagłej erekcji, a także nocnych polucji. U dorastających chłopców zaczynają pojawiać się włosy łonowe, co jest znakiem intensywnych zmian w ciele młodego mężczyzny.

Wracając do tematu budowy penisa – jest on zbudowany z trzech odcinków – żołędzi, trzonu i korzenia.

Żołądź prącia

Żołądź to ukryta pod napletkiem część penisa, która jest niezwykle wrażliwa na dotyk, co ma związek z bogatym unaczynieniem. Żołądź bywa także nazywana główką penisa. Jest dobrze widoczna podczas erekcji.

Trzon prącia

To najdłuższa część penisa, która umożliwia odbycie stosunku seksualnego. W trakcie wzwodu trzon prącia twardnieje, umożliwiając kopulację.

Korzeń prącia

Korzeń prącia to część męskiego narządu kopulacyjnego, której nie zobaczymy gołym okiem. Za pomocą korzenia penis jest „przymocowany” do kości łonowej, a także mięśnia kulszowo-jamistego.

Co kryje się wewnątrz penisa?

Wewnątrz penisa biegnie cewka moczowa, która pozwala opróżniać pęcherz moczowy, a także przewód wytryskowy, którym wydostaje się zawierający plemniki ejakulat. W celu ochrony wrażliwych struktur służy ciało gąbczaste. Dwa ciała jamiste umożliwiają erekcję. Podczas podniecenia seksualnego obecne w nich naczynia krwionośne napełniają się krwią, dzięki czemu mężczyzna doświadcza wzwodu.

Penis nie jest jedynym narządem męskiego układu moczowo-płciowego. Wewnątrz męskiego ciała ukryte są narządy wewnętrzne, czyli:

jądra,

najądrza,

nasieniowody,

gruczoł krokowy (prostata),

gruczoły pęcherzykowo-nasienne,

gruczoły opuszkowo-cewkowe,

przewód wytryskowy.

Warto wiedzieć, że ewentualne choroby penisa w negatywny sposób wpływają zarówno na narządy układu moczowego, jak i męską płodność. Nieleczone choroby penisa są także przyczyną zakażeń narządów układu moczowego i układu rozrodczego kobiet, dlatego dbanie o zdrowie penisa powinno być priorytetem dla każdego mężczyzny.

Wszystkie z narządów męskiego układu rozrodczego pełnią bardzo ważne funkcje, decydując o płodności, a także wpływając na męskie funkcje seksualne. Obecnie coraz większa grupa mężczyzn boryka się z zaburzeniami erekcji, co ma związek m.in. z niekorzystnym wpływem na zdrowie intymne czynników zewnętrznych. Prowadzą one do zaburzeń krążenia w obrębie penisa, utrudniając osiągnięcie pełnego wzwodu oraz zaburzają produkcję plemników, prowadząc do pogorszenia się jakości nasienia.

Na czym polega erekcja penisa?

Penis w stanie spoczynku nie ma imponujących rozmiarów. W trakcie erekcji rozmiar prącia znacząco się zwiększa. Powiększenie penisa następuje na skutek podniecenia seksualnego, podczas którego ciała jamiste wypełniają się krwią.

Powiększenie i stwardnienie penisa pozwala na wprowadzenie go do pochwy oraz odbycie satysfakcjonującego stosunku seksualnego. Może nie być całkowite – wówczas dochodzi do tzw. niepełnego wzwodu, który wskazuje na zaburzenia erekcji.

Erekcja penisa utrzymuje się przez stosunkowo krótki czas. Po wytrysku krew odpływa z ciał jamistych, co powoduje, że prącie wraca do normalnych rozmiarów. Warto wiedzieć, że po odbytym stosunku seksualnym mężczyzna musi nieco odpocząć, aby penis mógł znowu stwardnieć. Jak szybko mężczyzna jest gotowy do ponownego odbycia stosunku? Zwykle do ponownego wzwodu może dojść po kilkunastu minutach lub kilkudziesięciu minutach od wytrysku, jednak wiele zależy od ogólnego stanu zdrowia, wieku, a także stopnia pobudzenia seksualnego.

Czy rozmiar penisa ma znaczenie?

Rozmiar penisa ma dla mężczyzn duże znaczenie. Nie pozostaje on także obojętny dla kobiet, bo imponujących rozmiarów przyrodzenie pozwala odczuwać większe doznania podczas zbliżenia. Warto jednak pamiętać, że rozmiar penisa nie zawsze idzie w parze z umiejętnościami, które są o wiele ważniejsze, jeżeli zależy nam na udanym seksie.

Średnia długość penisa u Europejczyków to kilkanaście centymetrów. Rozmiar prącia w stanie wzwodu u Polaków to zwykle 12-15 cm. Penis w stanie spoczynku ma około 10 cm. Średnia długość penisa nie jest jednak wyznacznikiem męskiej sprawności seksualnej. Średni obwód penisa w stanie spoczynku to około 9 cm; penis w stanie wzwodu ma zwykle około 11 cm średnicy.

Jak zmierzyć penisa?

Rozmiary penisa zależą m.in. od pochodzenia. Pomiarów członków dokonują zarówno nastolatkowie, jak i dorośli mężczyźni. Specyficzna rywalizacja w tej kwestii nie jest niczym dziwnym, bo członek stanowi ważny atrybut męskości.

Najłatwiej jest zmierzyć penisa w stanie wzwodu. Pomiaru dokonujemy od nasady trzonu prącia do żołędzi, która znajduje się na końcu penisa. Mężczyźni często martwią się, czy ich penis zaspokoi potrzeby partnerek seksualnych, jednak są to zwykle nieuzasadnione obawy. Przy odpowiedniej technice nie ma rzeczy niemożliwych. Optycznie długość penisa można zwiększyć, goląc owłosienie łonowe, co praktykuje coraz więcej dbających o higienę mężczyzn. Coraz częściej praktykowane jest także obrzezanie mężczyzn, które uwzględnia usunięcie napletka. Ten fałd skórny pokrywa główkę penisa, osłaniając ujście cewki moczowej. Badania dowiodły, że obrzezanie zmniejsza ryzyko rozwoju wielu chorób. Zaliczamy do nich m.in. rak prącia, który rozwija się na skutek niewłaściwego dbania o higienę intymną.

Często diagnozowane choroby penisa

Choroby penisa są skutkiem m.in. braku odpowiedniej higieny. Zaliczamy do nich nie tylko rak prącia, ale również inne schorzenia. Dość często diagnozowana jest grzybica penisa, a także przewlekłe zapalenie żołędzi. Choruje także gruczoł krokowy, który może znacząco zwiększać swój rozmiar, co powoduje problemy w oddawaniu moczu. W obrębie prostaty może także rozwinąć się choroba nowotworowa.

Grzybica penisa przez długi czas może przebiegać bezobjawowo, jednak z czasem pojawiają się wskazujące na tę chorobę objawy np. zaczerwienienie, ból, świąd oraz specyficzny biały nalot na penisie. Przewlekłe zapalenie żołędzi i napletka może rozminąć się na skutek nieleczonej grzybicy, jednak często ma także podłoże bakteryjne. Stan zapalny objawia się pieczeniem, swędzeniem, zaczerwienieniem, a także kłopotami z oddawaniem moczu, jeżeli zapalenie obejmie ujście cewki moczowej. Infekcja może doprowadzić do powikłań oraz zakażenia narządów układu moczowego. W przypadku niepokojących objawów trzeba zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Konsultacji lekarskiej wymagają również urazy mechaniczne penisa. Urazy prącia nie są często diagnozowane, jednak może do nich dochodzić np. na skutek uprawiania sportów kontaktowych. Należy wiedzieć, że podczas stosunku może dojść do złamania penisa, które jest związane z nagłą zmianą pozycji.

Podsumowanie

Budowa penisa nie jest skomplikowana. Choć każdy penis zbudowany jest w taki sam sposób, to średnia długość penisa może się różnić, co ma związek m.in. z pochodzeniem. Długość penisa we wzwodzie to około 12-15 cm.

Penis jest nie tylko męskim narządem kopulacyjnym, ale także narządem układu moczowego. W jego wnętrzu biegnie cewka moczowa oraz kanał wyprowadzający nasienie podczas ejakulacji. Dwa ciała jamiste, które wypełniają się krwią, warunkują możliwość odbycia stosunku, co ma związek z osiągnięciem odpowiedniej twardości penisa oraz zwiększeniem się jego rozmiarów. Męski układ płciowy jest podatny na choroby, którym sprzyja brak odpowiedniej higieny, dlatego należy dbać o czystość penisa, dokładnie myjąc jego trzon i mosznę, a także usuwając znajdującą się pod napletkiem wydzielinę.

Czytaj też:

Białe lub czerwone krostki na penisie – co mogą oznaczać?