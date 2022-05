Pościel po chorym na małpią ospę może być zakaźna przez lata

Wirus małpiej ospy jest pokswirusem. Pokswirusy należą do wirusów osłonkowych, jednakże wykazują większą odporność na wysychanie oraz zwiększoną tolerancję na temperaturę i zmiany pH w porównaniu z innymi wirusami osłonkowymi, co zwiększa ich trwałość w środowisku – podkreśla w swoim komunikacie GIS. To oznacza, że materiał pochodzący od zakażonych pacjentów (np. strupy skórne) lub przedmioty (np. pościel) pozostają zakaźne przez miesiące, a nawet lata.

W jaki sposób pozbyć się materiału zakaźnego po chorym na małpią ospę?

Trzeba wiedzieć, że pokswirusy są wrażliwe na dostępne preparaty dezynfekujące, chociaż mogą być mniej wrażliwe na preparaty organiczne ze względu na zmniejszoną zawartość lipidów w osłonce. Jak zaleca GIS, sprzątanie pomieszczenia, w którym przebywała osoba zakażona wirusem małpiej ospy, powinno odbywać się bez wzniecania kurzu lub powodowania powstawania aerozoli. Szczególną uwagę podczas sprzątania należy zwrócić na często dotykane powierzchnie oraz toalety. Odzież i bieliznę należy prać w temperaturze nie niższej niż 60°C.

Do sprzątania i dezynfekcji zalecane jest używanie sprzętu jednorazowego użytku (jednorazowe ręczniki, ścierki, chusteczki, mopy). Jeśli jednorazowy sprzęt do czyszczenia nie jest dostępny, materiały używane do sprzątania należy umieścić w roztworze dezynfekującym skutecznym przeciwko wirusom lub 0,1% podchlorynie sodu, lub używać jako jednorazowe i traktować jako odpad zakaźny – informuje GIS.

Dla kogo środki ochrony osobistej?

Personel wykonujący sprzątanie i dezynfekcję w pomieszczeniu, w którym przebywa zakażony wirusem małpiej ospy, powinien być zabezpieczony w minimalny zestaw środków ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, jednorazowy wodoodporny fartuch, jednorazowe ochraniacze na buty i jednorazową maseczka typu FFP2, gogle lub przyłbicę.

Przypomnijmy. W sobotę weszły w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące małpiej ospy. Dotyczą one m.in. postępowania z chorymi, kwarantanny dla osób z bliskiego kontaktu i zaleceń dla podmiotów leczniczych. Każdy przypadek małpiej ospy musi być zgłoszony do inspekcji sanitarnej.

