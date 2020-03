Dezynfekcja rąk – co należy o niej wiedzieć?

Koronawirus przyczyniający się do choroby COVID-19 sieje spustoszenie na arenie międzynarodowej – na całym świecie zmaga się z nim już ponad 113 tysięcy osób. W miarę narastania zagrożenia i obaw w sklepach w wielu państwach zaczyna brakować takich produktów, jak produkty sypkie i środki dezynfekujące do rąk, wszak ludzie przygotowują się na najgorsze.

Zwykle w kontekście koronawirusa najpierw polecane jest rzeczywiście mycie rąk. Jednak są pewne okoliczności wymagające użycia trochę środka dezynfekującego.

To nie kosztuje zbyt wiele, ani tym bardziej nie jest wymagające czy trudne. Ponadto mycie rąk jest najlepszym sposobem, aby zarówno zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, jak i by zapobiec zachorowaniu. Warto przy tym pamiętać, by w obliczu epidemii unikać także dotykania twarzy(szczególnie oczu, nosa i ust).

Więc chociaż mycie rąk jest wciąż najlepszą metodą, ich dezynfekcja jest nadal przyjemna i użyteczna, gdy pojawia się taka potrzeba. Dopóki naukowcy nie dowiedzą się, jak leczyć koronawirusa, trzeba walczyć z nim inaczej.

