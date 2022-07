Te kwiaty pomogą ci oczyścić organizm z toksyn. Kwitną właśnie teraz

W Polsce występują dwa gatunki dziko rosnącej lipy: lipa drobnolistna i szerokolistna. Lipę drobnolistną często zobaczymy przy domach. Sadzi się ją w parkach i ogrodach, gdyż jest jednocześnie rośliną ozdobną i użytkową. Z kolei lipa szerokolistna rośnie głównie na południu kraju. Obydwa gatunki służą do produkcji leczniczych naparów, syropów i kąpieli.

Właściwości lecznicze

Lipa jest bogata w witaminy, związki mineralne i prozdrowotne substancje. W kwiatach lipy można znaleźć:

fitosterole,

flawonoidy,

śluzy,

garbniki,

sole mineralne,

kwasy organiczne,

witaminy C i PP.

Napar z lipy oczyszcza organizm z toksyn

Napary zawierające wyciąg z lipy oczyszczają organizm z toksyn, a także wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i antyoksydacyjne.

Pomaga w redukcji wagi

Picie lipowych naparów nie gwarantuje co prawda, że z dnia na dzień stracimy zbędne kilogramy. Dzięki piciu naparów można natomiast pozbyć się wody z organizmu, bo lipa ma właściwości moczopędne.

Łagodzi stany zapalne

W lipie znajduje się kwercetyna, związek z grupy flawonoli łagodzący stany zapalne i ograniczający rozwój komórek tłuszczowych.

Jak to przygotować napar z lipy do picia?

Do przygotowania naparu z lipy, należy użyć dwie łyżki kwiatów lipy i zalać je dwiema szklankami gorącej wody. Odczekać 15 minut, a następnie odcedzić napar. Najlepiej pić go trzy razy dziennie. Smak herbatki i jej właściwości prozdrowotne można wzmocnić, dodając do niej miodu lub soku z malin.

Odwar do stosowania zewnętrznego

By przygotować odwar do stosowania zewnętrznego, trzeba użyć osiem łyżek kwiatów lipy zalać dwiema szklankami wody i zagotować. Gotować na wolnym ogniu jeszcze przez 20 minut. Po odcedzeniu można przemywać odwarem twarz, dolewać go do kąpieli, by złagodzić nerwobóle, można też płukać nim bolące gardło.

Lipa – przeciwwskazania

W związku z tym, że napar z lipy odwadnia organizm i może obciążać nerki, trzeba więc pamiętać o piciu odpowiedniej ilości wody jeśli go stosujemy. Kwiat lipy powoduje też obciążenie serca, dlatego osoby chorujące na takie dolegliwości również nie powinny go pić. Nadużywanie naparu z lipy może prowadzić do problemów z układem nerwowym i wzrokiem. Nie jest polecany również dla kobiet w ciąży.

