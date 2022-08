Kolczyk w wardze – rodzaje kolczyków, zabieg, pielęgnacja oraz możliwe powikłania

Piercing jest formą ozdabiania ciała. Dzięki kolczykom w różnych miejscach na ciele zyskujemy oryginalną ozdobę, która pomaga podkreślić indywidualny styl. Niestety, w przypadku piercingu ciała czasami dochodzi do poważnych powikłań, o których powinniśmy wiedzieć. Są one związane przede wszystkim z przekłuwaniem ciała na własną rękę oraz w miejscach, w których nie są przestrzegane restrykcyjne zasady higieny. Kolczyk w wardze może sprawiać poważne problemy, jeżeli dojdzie do zakażenia miejsca przekłucia, dlatego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jakość usług, które świadczy salon piercingu oraz pamiętać o prawidłowej pielęgnacji ranki.

Kto może zrobić sobie lip piercing?

Aby przekłuć wargę trzeba mieć ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą udać się do salonu piercingu z rodzicem lub prawnym opiekunem, który podpisze zgodę na zabieg, jednak w profesjonalnych salonach piercingu często odmawia się wykonania zabiegu osobom niepełnoletnim, nawet jeżeli otrzymały one zgodę rodziców. To samo tyczy się wykonania tatuażu.

Ważne! W profesjonalnych salonach piercingu stosowane są jednorazowe narzędzia oraz procedury, które pozwalają do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia powikłań. Jeżeli korzystamy z usług profesjonalistów, to możemy mieć pewność, że podczas zabiegu nie zostaniemy zarażeni poważnymi chorobami np. wirusem HIV oraz wirusowym zapaleniem wątroby! Bezwzględnie należy zrezygnować z przekłuwania ciała w warunkach domowych oraz z wykorzystaniem nieprzeznaczonych ku temu narzędzi.

Co więcej, stosowane w salonie piercingu kolczyki wykonane są z odpowiednio dobranych materiałów, dzięki czemu nie powodują problemów z gojeniem się ranki i alergii kontaktowych. Biżuterię najlepiej kupić w miejscu, w którym przekłuwamy wargę, dzięki czemu zyskamy pewność, że jest to kolczyk wysokiej jakości. Lip piercing powinien być bezpieczny, bo tylko wówczas będziemy mogli cieszyć się pięknym wyglądem.

Kolczyk w wardze – o czym trzeba wiedzieć przed wykonaniem zabiegu?

Kolczyk w wardze dobrze wygląda zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Wyróżniamy kilka rodzajów kolczyków w wardze, które różnią się pod względem miejsca przekłucia. Kolczyk możemy mieć w górnej wardze lub w dolnej wardze, na środku lub po bokach, a także możemy zdecydować się na kilka kolczyków, które zostaną umieszczone symetrycznie. Wybór rodzaju kolczyka w wardze to jedna z kwestii, której powinniśmy poświęcić nieco uwagi, zanim udamy się na zabieg. Równie ważna jest kwestia właściwej pielęgnacji miejsca przekłucia. Trzeba też poznać objawy, które mogą pojawić się po przekłuciu wargi, wskazując na stan zapalny oraz zakażenie.

Jak przygotować się do zabiegu lip piercingu?

Zanim udamy się do salonu piercingu, powinniśmy poznać przeciwwskazania do wykonania zabiegu oraz zapoznać się z jego przebiegiem. Ważne! Najlepiej wcześniej udać się do salonu piercingu i porozmawiać z piercerem, który powinien nas poinformować o ewentualnych przeciwwskazaniach do zabiegu. Kolczyka w wardze oraz innym miejscu na ciele, które jest bardzo mocno unaczynione, nie powinno się wykonywać podczas choroby oraz przyjmowania niektórych leków np. aspiryny i heparyny. Na kilka dni przed zabiegiem trzeba zrezygnować z picia alkoholu oraz przyjmowania substancji psychoaktywnych.

Lip piercing – rodzaje kolczyków w wardze

Rodzaje kolczyków w wardze różnią się pod względem miejsca przekłucia dolnej lub górnej wargi. Najpopularniejsze rodzaje przekłuć to m.in.:

devil bites,

snake bites,

angel bites,

spider bites,

madonna,

medusa.

Lip piercing – czym różnią się poszczególne rodzaje kolczyków w wardze?

Każdy z rodzajów przekłuć warg różni się pod względem umiejscowienia kolczyka lub kolczyków.

Devil bites to przekłucie górnej i dolnej wargi w tym samym miejscu – kolczyki znajdują się jeden pod drugim.

Snake bites to dwa kolczyki umieszczone po bokach dolnej wargi.

Angel bites to dwa kolczyki umieszczone po bokach górnej wargi.

Spider bites to dwa kolczyki w tej samej wardze, które umieszczone są obok siebie.

Madonna (monroe) to kolczyk w górnej wardze, który umieszczony jest na boku.

Medusa to kolczyk pośrodku górnej wargi w rynience nosowej.

W jaki sposób przebiega zabieg przekłucia wargi?

Przed zabiegiem w dobrym salonie piercingu zostaniemy poproszeni o wypełnienie specjalnej ankiety. Lip piercing wykonywany jest najczęściej igłą iniekcyjną. W profesjonalnych salonach piercingu bardzo rzadko spotkamy pistolety do przekłuwania skóry, które stosowane są np. w salonach kosmetycznych do przekłuwania uszu. Przed zabiegiem warga jest dezynfekowana i znieczulana specjalnym środkiem. Przekłucie wykonywane jest za pomocą jałowej, nowej igły. Priercer podtrzymuje wargę specjalnymi kleszczykami, stosując jednorazową maseczkę oraz jednorazowe rękawiczki.

Samo przekłucie trwa zaledwie chwilkę i nie wiąże się z dużym dyskomfortem, jednak odczuwanie bólu jest w tym przypadku sprawą indywidualną. U niektórych osób może pojawić się nasilone krwawienie lub silny ból. Po przekłuciu wargi od razu zakładany jest kolczyk lub kolczyki. Tuż po zabiegu i przez kilka kolejnych dni warga jest opuchnięta oraz może pojawić się ból.

Pielęgnacja kolczyka w wardze

Po pierwsze i najważniejsze – kolczyka w wardze nie dotykamy brudnymi rękami! To bardzo ważne, bo na rękach znajdują się różne drobnoustroje, które mogą spowodować problemy z gojeniem się ranki.

Warto pamiętać, że miejsce przekłucia jest przez kilka tygodni szczególnie narażone na zakażenie przez bakterie i inne drobnoustroje, które znajdują się w jamie ustnej. Z tego względu trzeba szczególnie dbać o higienę ust, a także kilka razy na dobę przemywać miejsce przekłucia solą fizjologiczną. W przypadku chorób zębów i dziąseł nie powinniśmy decydować się na kolczyk w wardze przed ich wyleczeniem, bo zwiększa to ryzyko związane z wystąpieniem stanu zapalnego oraz innych powikłań.

Kolczyk w wardze – możliwe powikłania

Nieprawidłowo wykonane przekłucie wargi może doprowadzić do wystąpienia różnych powikłań. Zaliczamy do nich nie tylko miejscowy stan zapalny, zakażenie bakteryjne i problemy z gojeniem się ranki, ale także m.in. krwotok, wrośnięcie kolczyka oraz przesunięcie kolczyka. Dość często dochodzi także do rozerwania wargi na skutek zaczepienia kolczykiem np. o odzież oraz nagłego szarpnięcia.

Kolczyk w wardze jest wyjątkową ozdobą. Zanim zdecydujemy się na taką biżuterię, powinniśmy poznać wady i zalety lip piercingu. Kolczyk w wardze przez kilka tygodni może powodować dyskomfort, co ma związek nie tylko z gojeniem się miejsca przekłucia, ale także koniecznością przyzwyczajenia się do nowej ozdoby. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na przekłucie wargi, to koniecznie powinniśmy wybrać profesjonalny salon piercingu, w którym przestrzegane są niezbędne zasady bezpieczeństwa i higieny.

