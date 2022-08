Ból pod mostkiem? Poznaj 5 głównych przyczyn

Ból pod mostkiem może wskazywać zarówno na rozwijające się choroby w obrębie układu pokarmowego jak i choroby serca. Dolna ściana serca poprzez przeponę sąsiaduje z narządami jamy brzusznej, które są zlokalizowane w nadbrzuszu dlatego trudno nieraz odróżnić jaką chorobę sygnalizuje ból.

Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy

Ból towarzyszący chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy może pojawiać się na czczo, najczęściej rano i znikać po jedzeniu lub pojawiać się przed snem, kiedy żołądek jest pełny. Towarzyszy mu najczęściej uczucie pełności lub rozpierania. Pojawia się często po spożyciu pokarmów zwiększających wydzielanie kwasu w żołądku np. potraw smażonych i pikantnych. Przyczyną choroby może być zakażenie bakterią Helicobacter pylori lub przewlekłe przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych czy palenie papierosów.

Refluks

Piekący ból pod mostkiem to również objaw refluksu żołądkowo–przełykowego. Inne objawy tej choroby to: zgaga, odbijanie oraz napadowy kaszel, który nasila się w nocy. Przyczyną pojawienia się nieprzyjemnych dolegliwości jest zarzucanie treści żołądkowej do przełyku. Choroba refluksowa może towarzyszyć cukrzycy, twardzinie, zaburzeniom hormonalnym oraz schorzeniom, które są efektem nadmiernego spożywania alkoholu.

Zapalenie błony śluzowej przełyku lub żołądka

Objawem zapalenia błony śluzowej przełyku lub żołądka jest piekący ból pod mostkiem, który nasila się w pozycji leżącej. Może towarzyszyć mu uczucie cofania się treści pokarmowej, nudności i wymioty. Zapalenie błony śluzowej przełyku lub żołądka jest efektem nadużywania alkoholu, palenia papierosów, oparzeń chemicznych oraz radioterapii.

Zawał serca

Nietypowy ból pod mostkiem, któremu towarzyszą nudności i wymioty, może być sygnałem, że nastąpił zawał serca. Ból może trwać kilka minut z przerwami, ale bywa też ciągły. Może się zdarzyć w przypadkowych momentach, w tym podczas relaksu. Zawałowi serca może również towarzyszyć ucisk w górnej części pleców, szyi, szczęki, a nawet w żołądku. U kobiet mogą pojawić się też nudności, wymioty i zmęczenie.

Choroba niedokrwienna serca

Jednym z objawów choroby niedokrwiennej serca jest silny, piekący ból pod mostkiem, który może promieniować aż do żuchwy. Towarzyszą mu: uczucie duszności, osłabienie, zawroty głowy oraz kołatanie serca.

