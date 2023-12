Pieczenie w klatce piersiowej – przyczyny, kiedy natychmiast udać się do lekarza

Piekący ból w klatce piersiowej to jeden z często występujących objawów chorób, które mają przewlekły i ostry charakter oraz dotyczą narządów znajdujących się w górnej części tułowia. Choć pieczenie w klatce piersiowej najczęściej kojarzone jest z chorobami serca (jak np. zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, zapalenie mięśnia sercowego), to ból, który ma charakter piekący, wywołują nie tylko choroby układu krążenia, ale także choroby układu oddechowego (np. zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli), choroby układu pokarmowego (np. refluks żołądkowo-przełykowy, choroba wrzodowa żołądka, kamica żółciowa, pęknięcie przełyku) oraz choroby układu mięśniowo-szkieletowego (np. neuralgia międzyżebrowa). Nie należy samodzielnie diagnozować przyczyn pieczenia w klatce piersiowej – objaw ten powinien skłonić do konsultacji z lekarzem, który na podstawie wywiadu i wykonanych badań określi, z jakim schorzeniem mamy do czynienia.

Pieczenie w klatce piersiowej – podstawowe informacje

Wiele osób odczuwa nieprzyjemne pieczenie w klatce piersiowej. Objaw ten jest częstą przyczyną wizyt na SOR, ponieważ jest kojarzony z zawałem mięśnia sercowego. Na szczęście, większość pacjentów może odetchnąć z ulgą, bo po wykonanych badaniach okazuje się, że piekący ból w klatce piersiowej to nie atak serca, ale związana z refluksem żołądkowo-przełykowym zgaga lub inna dolegliwość ze strony układu pokarmowego.

Pieczenie, ból lub inny dyskomfort, który odczuwany jest w obrębie klatki piersiowej, to niespecyficzny objaw, który zawsze wymaga wnikliwej diagnostyki. Należy jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza, jeżeli pieczeniu w klatce piersiowej towarzyszą inne objawy np.:

płytki oddech,

zawroty głowy,

kołatanie serca,

uczucie zimna w klatce piersiowej,

osłabienie,

zlewne poty,

ból lub drętwienie lewego barku lub/i lewej ręki,

narastające uczucie niepokoju.

Objawy towarzyszące pieczeniu w klatce piersiowej pozwalają lekarzowi postawić wstępną diagnozę, zanim jeszcze zostaną wykonane badania. Wyszczególnione powyżej dolegliwości mogą wskazywać na choroby serca i choroby układu krążenia (np. zawał serca, choroba niedokrwienna serca), które wymagają specjalistycznej diagnostyki i leczenia.

Inne objawy alarmowe, które mogą towarzyszyć bólowi lub pieczeniu w klatce piersiowej i również wskazują na poważne schorzenia to m.in.:

fusowate wymioty,

nasilający się ból brzucha,

krwioplucie,

suchy kaszel,

rozdęcie podskórne na granicy szyi i klatki piersiowej,

duszności i problemy z oddychaniem.

Powyższe objawy mogą wskazywać m.in. na wymagające nagłej pomocy lekarza choroby układu pokarmowego (np. pęknięcie przełyku), a także infekcje dróg oddechowych (np. zapalenie płuc).

Nierzadko dolegliwości bólowe i pieczenie w klatce piersiowej wywołują zaburzenia lękowe. Objawy typowe dla zawału serca występują podczas ataku paniki.

Możliwe przyczyny bólu i pieczenia w klatce piersiowej

Można wyróżnić wiele przyczyn bólu w klatce piersiowej oraz uczucia pieczenia w górnej części tułowia. Objawy te zawsze wymagają konsultacji z lekarzem. Jeżeli pojawia się nagły ból klatki piersiowej w okolicy serca, który nasila się podczas aktywności, nie należy zwlekać z wizytą u lekarza! Zarówno w przypadku stanów nagłych, jak i chorób przewlekłych, które powodują pieczenie i ból klatki piersiowej, niezbędne jest odpowiednie leczenie, które pozwala uniknąć poważnych powikłań.

Uczucie pieczenia w klatce piersiowej a choroby układu pokarmowego

Jak już zostało wspomniane, najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych oraz pieczenia w klatce piersiowej są choroby układu pokarmowego. Zwykle za wystąpienie pieczenia w klatce piersiowej odpowiada refluks żołądkowo-przełykowy, który powoduje, że drażniący kwas żołądkowy, jest zarzucany do przełyku. Związana z refluksem żołądkowo przełykowym zgaga wywołuje pieczenie, które zlokalizowane jest w okolicy mostka. Inne objawy zgagi to np. kwaśny posmak w ustach, kwaśne odbijanie, pieczenie gardła i związany z podrażnieniem dróg oddechowych kaszel. Objawy zgagi nasilają się w pozycji leżącej. Charakterystyczne dla refluksu jest wyczuwalne cofanie się treści żołądka do przełyku przy pochylaniu się. Zwykle zgaga pojawia się po obfitych i tłustych posiłkach. Ryzyko wystąpienia zgagi zwiększa palenie papierosów.

Dolegliwości bólowe w górnej części jamy brzusznej, które promieniują do prawego ramienia, może także powodować kamica żółciowa oraz chora trzustka.

Uczucie pieczenia w klatce piersiowej a choroby układu oddechowego

Piekący ból, zlokalizowany w środkowej części klatki piersiowej, może być także związany z chorobami układu oddechowego. Kłujące pieczenie w klatce piersiowej, które nasila się w nocy, a także uporczywy kaszel i problemy z oddychaniem mogą wskazywać m.in. na zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie opłucnej oraz gruźlicę. Chorobom układu oddechowego o podłożu infekcyjnym często towarzyszy podwyższona temperatura ciała. Podobne objawy mogą również powodować nowotwory płuc, które częściej diagnozowane są u palaczy tytoniu. Pieczenie w klatce piersiowej może być także objawem np. zatorowości płucnej, w której przebiegu dochodzi do zatkania tętnicy płucnej skrzepliną.

Uczucie pieczenia w klatce piersiowej a choroby układu sercowo-naczyniowego i zaburzenia lękowe

Schorzenia serca i układu krążenia również wywołują ból i pieczenie w klatce piersiowej. Nagły ból i pieczenie w klatce piersiowej, które lokalizuje się w okolicy mostka, może wskazywać na zawał serca oraz inne choroby mięśnia sercowego. Przy zawale dolegliwości bólowe mogą promieniować do lewego barku, pod łopatkę oraz do ucha i żuchwy. Charakterystyczne dla ataku serca jest występowanie duszności, osłabienia i silnego niepokoju.

Powyższe objawy mogą również wskazywać na ból dławicowy, który wywołuje związana z chorobą niedokrwienną serca dławica piersiowa (dusznica bolesna). Bardzo podobne dolegliwości mogą pojawić się u osób, które cierpią na zaburzenia lękowe. Atak paniki może wywołać nasilające się dolegliwości w obrębie klatki piersiowej (kłucie, pieczenie), a także niepokój, nadmierną potliwość, zawroty głowy, suchy kaszel, duszności i osłabienie.

Pieczenie w klatce piersiowej a choroby układu mięśniowo-szkieletowego i nerwobóle

Rzadziej ból oraz pieczenie w klatce piersiowej pojawiają się na skutek urazów i schorzeń w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego. Do urazów w obrębie klatki piersiowej dochodzi np. podczas wypadków i kolizji, które spowodowały nagłe szarpnięcie tułowia i zatrzymanie ciała przez pas bezpieczeństwa. Co ważne – dolegliwości związane z urazem klatki piersiowej mogą pojawić się dopiero po kilku lub kilkunastu godzinach od kolizji. W niektórych przypadkach tępy uraz klatki piersiowej może doprowadzić do poważnych powikłań np. rozwarstwienia aorty. Bóle mięśniowe w obrębie klatki piersiowej mogą pojawić się również po intensywnym wysiłku fizycznym.

Ból klatki piersiowej, który ma charakter piekący, powoduje też neuralgia międzyżebrowa – w tym przypadku nieprzyjemne dolegliwości wywołują uszkodzone nerwy międzyżebrowe. Na neuralgię międzyżebrową wskazuje piekący ból, który promieniuje z okolicy żeber do przedniej części klatki piersiowej oraz górnej części tułowia.

